Marmara Grubu Vakfı tarafından yirmi yedi yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Avrasya Ekonomi Zirvesini 27’ncisi, İstanbul’da, 20 cumhurbaşkanı ve çeşitli ülkelerden gelen diplomat, siyasetçi, iş ve bilim insanı ile din adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Marmara Grubu Vakfı tarafından yirmi yedi yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Avrasya Ekonomi Zirvesini 27’ncisi, İstanbul’da, 20 cumhurbaşkanı ve çeşitli ülkelerden gelen diplomat, siyasetçi, iş ve bilim insanı ile din adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Marmara Grubu Vakfı’nın geleneksel olarak 27 yıldır aralıksız düzenlediği bu etkinlikler, “ekonomi zirveleri” olarak anılmış olsalar da, bu zirveler, insanlığın yararına olacak ve küresel barışa hizmet edecek her görüşe açık bir platform olduğundan, küresel çapta ünlenmiş bilim, iş ve din adamlarının da görüş ve düşüncelerini ifade edebildikleri etkinlikler oluyor.

Marmara Grubu Vakfı, büyük bir emek ve titizlikle hazırladığı bu zirvelerde konuşulanları, sunulan bildirileri kitaplaştırıyor, tarihe not düşüyor. Önerimiz, bu kitapların daha geniş çapta dağıtım yapan yayıncılar aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaştırılmasıdır.

27’NCİ ZİRVE 2 GÜNLÜK YOĞUN BİR PROGRAMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27’nci Avrasya Ekonomi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajlarının okunması ile başladı.

3 kıtadan 44 ülkenin cumhurbaşkanı, önceki cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan, milletvekili, inanç önderi, akademisyen ve iş insanı düzeyinde katıldığı 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi, küresel çapta tanınmış 404 ünlü kişiyi bir araya getiren bir etkinlik oldu.

27’nci Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ilk günkü oturumuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, eski bakanlardan Ali Talip Özdemir ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

AKKAN SUVER: “KORKUNÇ BİR FIRTINA YAŞIYORUZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Akkan Suver, dünyada küresel krizlerden geçildiğini, iklim krizi, su kıtlığı, atık yönetimi ile boğuşulduğunu, itilaflar ve savaşlar yaşandığını belirterek özetle şunları söyledi:

"Gezegenimizde çatışmanın nedenini oluşturan itilaflar, savaşlar ve küresel iklim değişikliği ile ekonomide durgunluktan dolayı korkunç bir fırtına yaşıyoruz. Daha insancıl bir dünya için uluslararası iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen diplomatik dil ve diplomasi kayboldu. Devletlerarası farklı ilişkilerin geliştiği yeni bir dönemin başlangıcındayız. Arkalarında popülizm ve demagojinin bulunduğu bu ilişkiyi son derece tehlikeli bulduğumuzu belirtmek isterim.

Gene bu düzende tabandan yukarıya doğru işleyen toplumlar oluşturuyoruz. Tepeden aşağıya değil. Karşı karşıya olduğumuz yeni dünya düzeninde geleneksel kuruluşlar, siyasi partiler, gücü paylaşan kurumlar önemini günden güne kaybediyor.

Sosyal ağlarla, sosyal medya ile bireysel fikir ve güçlü mesajlarla yönetilen sanal bir düzene gidiyoruz. Savaşlar sürse de krizler devam etse de ben inanıyorum ki yarın bir şekilde bir araya geleceğiz. Gelmemiz de gerekir, yarınları barış, karşılıklı saygı içinde yaşayabilmemiz için sürdürülebilir, eşitlikçi, geleceği inşa etmek zorundayız. Bunun içinde güveni tekrar inşa etmeliyiz."

ASAF HAJİYEV: “MARMARA ASYA İLE AVRUPA ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR”

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev de Marmara'nın Asya ve Avrupa arasında köprü olduğunun belirterek, Türkiye ile Azerbaycan’ın, tarihi ve kültürel geçmişleri, sahip oldukları zenginlikler ve jeostratejik konumları nedeniyle, hem bölgesel hem de küresel aktörler olduklarını belirterek şöyle dedi:

Türkiye-Azerbaycan coğrafyasının, tarihte olduğu gibi, bugün de ana yol ticari hatlarının kesiştiği bir bölge olduğunu dile getiren Hajiyev, "Marmara doğudan batıya ve kuzeyden güneye bir kesişme noktasıdır. Aynı anda bölge enerji kaynakları açısından da zengindir. Avrupa ve dünya piyasalarına birçok enerji hattı buradan geçmektedir ama bölgenin en büyük zenginliği coğrafik konumu değildir. Enerji kaynaklarından zenginliği de değildir. Bölgenin asıl zenginliği, temel zenginliği halkıdır" dedi.

AKKAN SUVER’E ONUR MADALYASI

27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi tarafından Dr. Akkan Suver’e bugüne kadar bölgeye barış, dostluk ve işbirliği alanlarında gerçekleştirdiği yüksek hizmetlerinden ötürü PABSEC Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev ve PABSEC Dönem Başkanı, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından PABSEC onur madalyası verildi.

KEİ Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Merve Safa Kavakcı da, "Burada amaç üye devletlerimizle iş birliği ve birlikteliği sağlamak, bu sayede barışı sağlamak ve bölgemize refah sunmak" dedi. Kavakcı, devletlerarası bir organizasyon olarak bölgenin ihtiyaçlarına uyum sağlayarak bölgesel bağlamda çözüm sunmaya çalıştıklarını belirtti.

MARMARA GRUBU VAKFI’NIN EN GENÇ ÜYESİ: “ADA”

27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde gerçekleşen kültürel etkinlikler de misafirlerin dikkatini çekti.

Özellikle 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin açılışında, Dr. Akkan Suver tarafından, bir robota, Marmara Grubu Vakfı’nın üyelik rozetinin takılması ve “Ada” isimli robotun Marmara Grubu Vakfı’na Fahri üye olarak kabul edilmesiyle dünyada bir ilk yaşandı. Bir robot, bir Vakfa üye oldu.

İHKİB’TEN MUHTEŞEM DEFİLE ve AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ KOŞUSU

İHKİB tarafından tertiplenen Defile ise genç Türk Tasarımcılarının güzel ve müstesna eserlerinin sergilenmesine vesile teşkil etti.

Defile misafirlerin büyük ilgisini çekti. Defile sonrası Dr. Akkan Suver İstanbul Moda Akademisi’nin büyük çalışmasından dolayı tasarımcılara ve İHKİB yöneticilerine Mustafa Urfi Akbalık’a Marmara Grubu Vakfı’nın teşekkürlerini sundu.

Gene 27. Avrasya Ekonomi Zirve’si ve etkinlikleri içinde, Türkiye Jokey Kulübü tarafından tertiplenen ananevi Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası da gerçekleştirildi.

Bu yıl Avrasya Ekonomi Zirveleri Koşu ’sunu Sercan Kavuşan’ın sahibi olduğu Öztekbey Jokeyi Vedat Abiş idaresindeki atıyla kazandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Malta önceki Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca’nın kupalarını sunduğu yarışta Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Gülnur Gülerce ve Marmara Grubu Vakfı’nı temsilen Canberk Yılmaz, Serhat Tabanca ve Mustafa Ergin de hazır bulundular.

27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin bir büyük kültürel etkinliği de İstanbul Kent Orkestrası tarafından tertiplenen Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği konserleriydi. İstanbul Kent Orkestrası’nın müstesna konserleri misafirleri adeta büyüledi.

Davetliler arasında bulunan Azerbaycan’ın ünlü tenoru Samir Caferov’ın sürpriz konseri de davetliler tarafından dakikalarca alkışlandı

20 CUMHURBAŞKANININ KATILDIĞI ZİRVENİN 2’İNCİ GÜNÜNDE SÜLEYMAN DEMİREL “SUYUN PEŞİNDE BİR ÖMÜR” BAŞLIKLI OTURUMLA ANILDI

27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ikinci günündeyse inanç önderleri, devlet adamları, akademisyenler hem “Kuşak ve Yol” girişimini hem de küresel barışı koruma konusundaki görüş ve düşüncelerini dile getiren konuşmalar yaptılar.

27’nci Zirve’nin ikinci gününde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, özel bir oturumla anıldı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğumunun 100. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Suyun Peşinde Bir Ömür” konulu özel oturumda, yerli ve yabancı konuşmacılar, Demirel’e ilişkin anılarını anlattılar..

20 CUMHURBAŞKANI NELER ANLATTILAR?

Dr. Akkan Suver’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 27’nci Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin son oturumda ise, önceki 20 cumhurbaşkanı küresel krizlerden kurtulma konusundaki görüş ve önerilerini anlattılar.

20 cumhurbaşkanı, özenle hazırladıkları sunumlarında, günümüzde insanlığın yaşamlarını zorlaştıran iklim ve gıda krizi ile küresel barışı tehdit eden bölgesel çatışmalar konusundaki görüşlerini, düşüncelerini dile getirdiler; ortak aklın, ortak değerlerin önemini ortaya koyan vizyonlar sundular.

EMEĞİ GEÇENLERE ÖDÜLLER VERİDİ

27’nci Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne geniş bir kadroyla katılan Uluslararası FOWPAL Barış ve Sevgi Federasyonu’nun Dr. Akkan Suver’e gönderdiği Barış ve Sevgi Madalyası, Fowpal Başkan Dr. Hong Tao- Tze tarafından sunuldu.

Zirve’de Özbekistan Mamangan Valisi tarafından Dr. Akkan Suver ve Mevlut Çavuşoğlu’na çapan giydirildi.

27. Avrasya Ekonomi Zirvesinde on yıldır Avrasya Ekonomi Zirvelerine katılanlardan Bosna Hersek Milli Meclis Başkanı Marinko Cavara’ya ve Hırvatistan önceki Cumhurbaşkanı Stephan Mesic’e Onur madalyası verildi.

Marinko Cavara’ya madalyası İstanbul Valisi Davut Gül tarafından verilirken, Stephan Mesic’e de madalyasını Millet vekili Fuat Oktay sundu.