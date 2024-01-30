Unutulmuş birer birer/ Eski dostlar, eski dostlar/Ne bir selam ne bir haber/Eski dostlar, eski dostlarNe bir selam ne bir haber/Eski dostlar, eski dostlar/Hayal meyal düşler gibi/ Uçup giden kuşlar gibi/Yosun tutan taşlar gibi/Eski dostlar, eski dostlar…

Şarkının bu sözleri vefasızlığı en iyi şekilde anlatıyor aslında… Bir dönem aynı seti, paylaştığı, aynı tabakta yemek yediği hiçbir dostu yoktu cenazesinde. Aylar önce kendisiyle yaptığım röportajda da vefasızlıktan yakınıyordu Hikmet Taşdemir… 'Korkusuz Korkak' filminde 'Gaddar Kerim', 'Umudumuz Şaban' da 'Mardinli Arif’ ve 'Tatar Ramazan' da 'Cıbıl Halil' karakterleriyle hafızalara kazına Taşdemir, son olarak 'Arka Sokaklar' adlı dizide rol aldıktan sonra, oyunculuğu bırakmıştı. Yaklaşık 52 yıldır Silivri’de yaşayan Hikmet Taşdemir, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşama veda etti ve sade bir törenle sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı.

Mezar taşına başlıkta kullandığım ‘Sözün Bittiği Yer’ cümlesini ölmeden yazdırmıştı … Aslında o da biliyordu yıllarca emek verdiği sektörün vefasızlık yapacağını… Usta oyuncu Cevdet Arıkan ve daha birçok oyuncunun bir avuç insanın katıldığı sade bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandığına tanık olmuştu Hikmet Taşdemir… O nedenle öldükten sonra hiç kimseye yük olmamak için Silivri’de eşine sadece 150 metre uzaklıkta yaptırmıştı mezarını…. Cenaze merasimini görünce ne kadar haklı olduğunu gördüm usta oyuncunun… Bir avuç Yeşilçam emekçisinin katıldığı sade bir törenle son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Taşdemir… Yazık çok yazık… Sinemaya yıllarını vermiş bir oyuncu böyle bir vedayı hak etmedi bence…

EŞİNİN MEZARINA 150 METRE UZAKLIKTA KENDİ MEZARINI YAPTIRMIŞTI

Yaklaşık 8 ay önce Silivri’deki evinde ziyaret etmiştim Hikmet Taşdemir’i... Eşinin hatıralarıyla yalnız başına yaşamını idame ediyordu… Eşinin ismini andıkça kelimeler boğazına düğümleniyor ve başlıyordu ağlamaya. Her Cuma günü eşinin mezarını ziyaret ettiğini söylüyordu usta oyuncu. Röportaja mezarlıkta devam etmemizi rica etmişti. Birlikte eşinin kabrini ziyarete gitmiştik. Dakikalarca göz yaşı dökmüş, eşinin mezar taşını öpmüştü emektar oyuncu… Eşinin mezarından ayrıldıktan sonra kendisine yaptırdığı mezarı göstermişti … Biz şaşkın şaşkın bakmıştık kendisine… ‘Biliyorum şaşkınlık içindesiniz… Ben sağlığımda kimseye yük olmadım. Öldüğümde de yük olmak istemiyorum. Eşime 150 metre uzaklıktaki bu mezarı satın aldım. Mezar taşına adımı bile yazdırdım’ sözleri döküldü dilinden…

Şimdi sizlere merhum Hikmet Taşdemir ile yaptığım röportajdan bazı kesintileri paylaşmak istiyorum.

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ CENAZELERİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞINDALAR

YEŞİLÇAM’DA VEFA VAR MI?

Yeşilçam yok ki vefa da olsun Habib ‘çiğim… Bazı oyuncu arkadaşlarım sessiz bir avuç içi kadar insanın omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Bazı cenazelerde adamlar fotoğraf çekme yarışında. Cenazeye değil, sosyal medyasına fotoğraf çektirmek için gitmiş oraya. Bu olayları görünce çok kızıyorum. O nedenle gitmemeyi tercih ediyorum cenazelere. Fatma Girik, Cüneyt Arkın ve Temel Gürsoy’un cenazelerine katıldım sadece. Nejat Tosun’un cenaze töreninde tabutun önüne geçip benden poz vermemi istemişlerdi çok kızmış ve bu teklifi red etmiştim. O günden sonra da cenaze törenlerine pek katılmıyorum.

SİNEMADAN HİÇ PARA KAZANMADIM

SİNEMADAN PARA KAZANDINIZ MI?

Sinemadan para kazanmadım. Yaptığımız işin karşılığında senet verilirdi. O senet ya ödeniyor, ya da ödenmiyordu. Ödense bile aylar sonra ödeniyor. Hiçbir yaramızı sarmıyordu. Ancak o dönem mertlik vardı. İşe olan aşk vardı. Biz sanat için çok fedakârlık yaptık. Onca zorluk içinde o kadar güzel filmler yapmışız ki… Hala büyük bir zevkle izleniyor. Düşünsenize Ürgüp’te çekilen merhum Cüneyt Arkın, Aytekin Akkaya ve benim rol aldığım ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ filmi ABD’de ders olarak kullanılıyor. Adamlar imkânsızlıktan böyle bir filmin nasıl çekildiğini merak ediyorlar. Bu benim için bir gururdur.

SİNEMADAN UZAKLAŞIP BALIK SATTIM

BİR DÖNEM SİNEMADAN UZAKLAŞTINIZ BUNUN SEBEBİ NEYDİ, BU SÜREÇE NELER YAPTINIZ?

Evet Yeşilçam’da seks film furyası başlamıştı. Durum böyle olunca Silivri’de balıkçılık yapmaya başladım. Eşimde M.E.B bünyesinde memurdu. Daha sonra karı-koca omuz omuza verdik market işletmeye başladık. Marketten kazandığımız para ile kendimize arsa aldık ve ev yaptırdık. Yani marketten kazandıklarımızla ev sahibi olduk. 2 katlı evim var. Üst katında ben oturuyorum alt katını kiraya verdim. Kendi işimden emekli olmuştum. Emekli maaşım ve kiramla hayatımı idame ediyorum.

YEŞİLÇAM OYUNCULARI NEDEN EKRANDA DEĞİLLER SİZCE?

Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Bir dizide oynamam için teklif geldi. Yapım şirketine gittim adam bana bölüm başına 1.500 TL teklif etti. Yani sette verilen en komik rakam. Yılların oyuncusuna layık görülen miktara baksanıza.1969 yılından beridir sinemanın içindeyim. Yüzlerce filmde oynadım. Benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusuna vefasızlık yapılıyor. Bizim dönemimizin yapımcılarını ve yönetmenlerini saygıyla yad ediyorum. Onlar başka insanlardı.

TV’DE YAYINLANAN KENDİ FİLMLERİNİZİ İZLİYOR MUSUNUZ?

Hayır izlemiyorum. Çünkü izleyince çok üzülüyorum. O dönemki halimle şimdi ki halimi karşılaştırınca inanılmaz etkileniyorum. Ben TV’de ‘Gelinim Mutfakta’,MasterChef ve Surivor programlarını izliyorum. Bu programlarla kafamı dağıtıyorum açıkçası.

Hikmet Taşdemir kimdir?

Siyah deri eldivenleri, füme pardösüsü, güneş gözlükleriyle tanınan sinemanın “kötü adamı” Hikmet Taşdemir, 2 Şubat 1940’ta Erzurum’da dünyaya geldi.

Astsubay bir ailede doğan Taşdemir, askeri okul sınavları kazandı ancak yarıda bırakarak bir fabrikada çalışmaya başladı. Burada çalışırken bir parmağını makinaya kaptırdı. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Burada bir gün tesadüfen Yılmaz Güney ile tanıştığı biliniyor. Güney, Taşdemir’i Umutsuzlar filminde “parmaksız” adlı kiralık katil rolünde oynattı. Taşdemir, birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki “Gaddar Kerim”, Umudumuz Şaban filmindeki “Mardinli Arif”, Tatar Ramazan filmindeki “Cıbıl Halil” ve Dünyayı Kurtaran Adam filmindeki “Sihirbaz” rolleriyle hafızalarda yer etti. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı. Taşdemir, 25 Ocak 2024 tarihinde tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 82 yaşında hayatını kaybetti