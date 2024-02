AŞKA İLHAM VERECEK

Türk müziğinin değerli kadın seslerinden Ayşen Birgör, yepyeni aşk şarkısı ''Can Ağrısı'' ile müzikseverlerle buluştu. Özlediğimiz tarzda şarkıları günümüz dinleyicileriyle buluşturarak, müzikal bir zaman yolculuğuna çıkaran güzel sanatçı; '14 Şubat Sevgililer Günü'ne unutulmaz bir hatıra bıraktı.

İZMİR'İ SALLADI

Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Hande Yener uzun bir aradan sonra İzmir'de sahne aldı. Sevgiler günü özel programı için İzmir'de yeni açılan Cosi Prime'de hayranlarına müzik ziyafeti çeken Yener yeni repertuvarı ve şovları ile muhteşem bir geceye imza attı.

İSTANBUL HATIRASI

Güneş Özgeç’in yeniden yorumladığı ''İstanbul Hatırası'' tüm dijital müzik platformlarında yayında. Sözleri Aysel Gürel, müziği Arto Tunçboyacıyan'a ait olan İstanbul Hatırası'nın aranje ve prodüksiyonu Güneş Özgeç, miksi Alp Turaç, masteringi Erdem Helvacıoğlu tarafından, kapak ise Vardal Caniş tarafından yapıldı.

EN SEVDİĞİM YEMEK MAKARNA

Son dönem yıldızı parlayan genç kadın oyunculardan Mine Kılıç, sürpriz projeler için yakında kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.2007 yılında Oyun Bitti dizisiyle kariyerine başlayan Kılıç, en son Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Aile dizisinde rol aldı. Mutfakla arasının iyi olduğunu her fırsatta dile getiren genç oyuncu, geçen gün anlaşmasına imza attığı markanın çekimlerinde set molasında yemek yaptı. En sevdiğim yemek makarna diyen Kılıç, İtalyan usulü yaptığı yemeği de sosyal medya hesabında paylaştı. Makarnayı çalışma arkadaşları ile de paylaşan Kılıç tam not aldı.

1 MİLYON İZLENDİ

Şarkılarıyla ve büyüleyici sahne performanslarıyla son dönemin gönüllere taht kurmuş başarılı isimlerinden Ece Mumay & İlyas Yalçıntaş,aşkı en naif haliyle yorumladıkları iddialı düetiyle yıla damgasını vuracak. Sosyal medyada paylaştıkları teaser ile birkaç saat içinde daha şarkı yayınlanmadan 1 milyon izlenen Ece Mumay & İlyas Yalçıntaş'ın ses getirecek düeti 'Şahit' NetD kanalında yayında.

AHIM OLSUN

Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Ayşe Ekiz, sözleri İbrahim Sadri'ye ait olan 'Ahım olsun' adlı şarkıyla bir kez daha müzikseverlerin gönlünü fethetmeyi başardı. Elenor müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan 'Ahım olsun' adlı tekli, kısa sürede büyük ilgi gördü.

SEVGİLİLERE ŞARKISINI HEDİYE ETTİ

"Sevmişim Be Canım " isimli eseri bir dönem yaşadığı aşka yazdığını itiraf eden Safiye Doğanay, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaşanmış bir aşkın notalarda hayat bulması olan şarkıyı sevgililer gününde tüm sevenlere armağan ettiğini dile getiren Safiye Doğanay “Şarkılar aşkı alevlendiren notalar bütünüdür, ruhunuza dokunan her aşk şarkısında bir yaşanmışlık mutlaka vardır” dedi. Şarkısının kısa sürede sevilip ilgi görmesini, hiçbir gönülde sevgi bitmez, sevgiye sevgiyle yaptığınız yatırım her zaman kar getirir vurgusunu yaptı.

FİLM TADINDA KLİP

Yayınlamış olduğu projelerle son günlerde adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı ''Elvan Elvan''; kıymetli müzik arşivine bir yenisini daha ekleyerek yeni şarkısı ''Lacivert Akşamlar''ı dinleyicisiyle buluşturdu. Kendine özgü duruşuyla ve tarzıyla uzun süredir kendi şarkılarını yazıp seslendiren sanatçının, yeni şarkısının da sözü & müziği kendisine ait. Müzik direktörlüğünü Hakan Güngör'ün üstlendiği şarkının aşk dolu alt yapısı ise Faruk Paker imzası taşıyor.

YANLIZ ADAM YALNIZ BIRAKMADI

Kendine özgü yorumu ve uduyla şarkılara hayat veren müzik dünyasının sevilen ismi Nurdoğan Öz, 'Yanlız Adam' adlı son çalışmasıyla yine gönülleri fethetmeyi başardı. Udu konuşturan adam olarak tanınan ve birbirinden güzel aşk şarkılarının usta yorumcusu Öz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yeşilköy'ün 40 yıllık ünlü mekanı Le chateau'da sahne alarak müzikseverlerle hasret giderdi.

ÇİZGİMDE YÜRÜYORUM

Müzik sahnelerinin başarılı ismi Duygu Kutlu, 2K müzik etiketiyle, Kamuran Kayra prodüktörlüğünde üçüncü tekli çalışmasını sevenlerine sundu. Söz müzik sevilen şarkıların başarılı ismi Adnan Fırat imzası taşırken Duygu Kutlu yorumuyla “Unut Beni” isimli eserin aranjör koltuğunda Alper Atakan oturdu. “Unut Beni” isimli esere Şile ormanlık alanda ve falezlerde Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde sanatçının performans çekimleriyle klip tamamlandı.

UNUTULANLAR

İbrahim Erkal'ın sevilen şarkılarından Unutulanlar bu sefer Emre Altuğ'un yorumuyla, bambaşka bir atmosfer yarattı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Febyo Taşel'e ait Unutulanlar'ın sinema filmi tadındaki dramatik görüntülerden oluşan video klibinin kurgusunu VSG-Vedat Vural yaptı.

DAĞDA 3 GÜN MÜZİK VE EĞLENCE

Senelerdir gelenekselleşen kış sezonunun en keyifli hafta sonu Corporate Weekend, bu yıl 23-25 Şubat’ta Uludağ’da yapılacak. ayak Severler pistlerin arasında Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performansıyla kayak molarının tadını çıkartacaklar. After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak.

NE OLUR BAK BANA

Esas mesleği olan uçuş mühendisliğinin yanı sıra televizyon programcılığı kimliğine ek olarak küçük yaşlardan beri gönül verdiği müziğe hızlı bir giriş yapan Hakan Kaya’nın söz ve müziği Nalan Tokyürek’e ait olan ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ The Dark World Production etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına girdi.

ARTIK BEN DE VARIM

Güzelliğiyle göz kamaştıran İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Kulak) Uzmanlığı Doktorluğunu okuyan model Aleyna Doğan, yeni projeleriyle 2024’e damga vurmaya hazırlanıyor. Nişantaşı Üniversitesinde Ameliyathane Cerrahi Tekniker hemşire bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Aydın Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesinde Odyoloji (kulak) uzmanlığı doktorluğu okuyan Aleyna Doğan, Best Model of Turkey 2023 yarışmasında Doğu Anadolu güzeli seçilmişti. Bugüne kadar birçok dizide rol alan ve giyim firmalarının kataloglarını süsleyen başarılı model, hem oyunculuk, hem de modellik anlamında büyük başarılara imza atacağını iddia ediyor.

YAŞAMAK İSTİYORUM

“Anlatırsan Film Olur” isimli reality Show’undaki gerçek bir hikâyeden film çıkaran başarılı yönetmen Yunus Şevik, vizyon için gün sayıyor. Son dönemin en büyük dram filmini çektiklerini dile getiren usta yönetmen Yunus Şevik, filmin gerçeklikten kopmaması en büyük mutluluğu olduğunu dile getirdi. ''Yaşamak İstiyorum'' isimli dram tarzındaki sinema filminin senaryosu tecrübeli isim Esma Şevik tarafından kaleme alınırken, Ayşegül Kaygusuz, Osman fındık, Esra Vural, Yavuz Aksoy, Gazel Yüksel, Erol Aydemir, Semanur Beren Aydemir, Hülya Ses, Eylül Akdağ gibi önemli oyuncular filmin karakterlerine hayat verdiler.