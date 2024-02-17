Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısındaki zorlu mücadelesinde ilk 45 dakika, Türkiye Futbol Federasyonu'nun performansıyla yarışacak kadar kötüydü. Ancak, ikinci yarıdaki taktik değişikliklerin etkisiyle kazanan Fenerbahçe, yeni stratejilerle gelecek maçlarda zafer elde edecek potansiyeli gösterdi. Mert Hakan'ın taraftarla helalleşir nitelikteki performansı ve İrfan Can Kahveci'nin çamur kar dinlemeden sergilediği muazzam oyun takımı ön plana çıkardı. Totem yapalım Krunic artık oynamasın. Serdar ise daima Dursun.

Dzeko'nun rahat uyku çekebileceği bir maç oldu, İsmail Kartal ise sosyal medya yorumlarına kulak verdiğini gösterdi. Zemine rağmen gösterdikleri karakter ve oyunla, bahanelere sığınmadan mücadele etmenin önemini vurguladılar. Özellikle ikinci yarıda zemin koşullarına uygun şekilde yapılan sistem değişiklikleri, en eleştirilen oyuncuların belki de sezonu kurtardığı, herkesin duygusal farklılıklarının önüne geçemediği ve zaferin renginin ne olduğunu geride kalanlara kanıtlandığı enteresan bir maç. Kaybedilir gözüyle bakılan maçları alan, kazanacağı maçta puan kaybeden, kesin gol olur gözüyle bakılan pozisyonları çamurun durdurduğu, gol atamayanın siftah yaptığı bu maç ile ilgili konuşsak kafatasımızda akıllarımızı zor tutarız. Sonuca bakalım.

Bu zafer, teknik direktör İsmail Kartal'ın net bir galibiyeti olarak öne çıkarken, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında ikinci yarıdaki etkisiyle Mert Hakan Yandaş öne çıkan isim oldu. Rize deplasmanından kazasız belasız dönüş, takımın önündeki maçlarda başarılarını sürdürmesi dileğiyle, Fenerbahçe'nin Zaferin Rengi'ne şan katmasını umarken geride kalan herkese kalbiyle zihni arasında kalmadığı günler dilerim.