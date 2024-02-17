Haftada üçten az dışkılama , teknik olarak kabızlığın tanımıdır. Ancak dışkılama sayısı kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Birçok faktör kişiyi kabızlığa sürükleyebilir. Bazı alışkanlıkları ve yaşam tarzını değiştirerek kolayca önlenebilir, ancak çoğu zaman nedenleri o kadar açık değildir. Kabızlığın en yaygın nedenleri;

Diyette yetersiz lif ve sıvı alımı: Lif ve sıvı bakımından çok düşük ve yağ açısından çok yüksek bir diyet kabızlığa katkıda bulunabilir. Lif suyu emer ve dışkının daha büyük, daha yumuşak ve daha kolay geçmesine neden olur. Lif alımının arttırılması birçok insanda kabızlığın iyileştirilmesine yardımcı olur, ancak daha şiddetli kabızlığı olan kişiler bazen lifi artırmanın kabızlığı daha da kötüleştirdiğini fark edebilir. Bu durumda bir uzman doktora başvurmak gerekir.

Egzersiz eksikliği: Düzenli egzersiz yapan kişilerde genellikle kabızlık gelişmez. Temel olarak kolon aktiviteye yanıt verir. Genel olarak iyi kas tonusu düzenli bağırsak hareketleri için önemlidir. Karın duvarı kasları ve diyaframın tümü dışkılama sürecinde çok önemli bir rol oynar. Eğer bu kaslar zayıfsa tuvalet ihtiyacının giderilmesi daha zor olacaktır. Ancak egzersiz her derde deva değildir. Kabızlığı iyileştirmek için egzersizi artırmak, daha hareketsiz olma eğiliminde olan yaşlı insanlarda gençlere göre daha etkili olabilir.

Laksatiflerin aşırı kullanımı: Laksatifler bazen örneğin anoreksiya nervoza veya bulimiadan muzdarip kişiler tarafından uygunsuz bir şekilde kullanılır. Ancak uzun süreli kabızlığı olan kişiler için müshillerin uzun süreli kullanımı makul bir çözüm olabilir. Geçmişte, bazı müshillerin uzun süreli kullanımının kolondaki sinir hücrelerine zarar verdiği ve kolonun doğuştan gelen kasılma kabiliyetine müdahale ettiği düşünülüyordu. Bununla birlikte, müshillerin daha yeni formülasyonları bu sonucun daha az yaygın olmasını sağlamıştır.

Opioidler: Sindirim sisteminde opioidler için reseptörler bulunur ve insanlar opioid ağrı kesici ilaçlar aldığında kabızlık meydana gelebilir (veya kötüleşebilir). Opioid kaynaklı kabızlık, ağrı için opioid alan kanser hastalarının yaklaşık %90'ında ve kronik kanser dışı ağrı için opioid alan kişilerin %40'ında görülür.

Diğer ilaçlar: Kabızlık birçok reçeteli ve reçetesiz ilacın bir yan etkisidir. Bunlar arasında alüminyum içeren antasitler, antispazmodikler, antidepresanlar, sakinleştiriciler, bizmut tuzları, demir takviyeleri, diüretikler, antikolinerjikler, kalsiyum kanal blokerleri ve antikonvülzanlar bulunur.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS): IBS'den muzdarip bazı kişilerde bağırsak hareketlerinde yavaşlama, bağırsak hareketleri sırasında zorlanma ve karın rahatsızlığı görülür. Kabızlık baskın semptom olabilir veya ishal ile dönüşümlü olabilir. Kramp, gaz ve şişkinlik de yaygındır.

Yaşam koşullarında değişiklikler: Seyahat etmek bazı insanlara sorun yaratabilir çünkü normal beslenmeyi ve günlük rutinleri bozar. Yaşlanma sıklıkla bağırsak aktivitesini ve kas tonusunu azaltarak düzenliliği etkiler. Hamilelik, hormonal değişiklikler nedeniyle veya genişleyen rahmin bağırsağa baskı yapması nedeniyle kadınlarda kabızlığa neden olabilir.

Dürtüyü görmezden gelmek: Tuvalete gitmen gerekiyorsa git. Herhangi bir nedenle tuvalet ihtiyacını ertelemek, kabızlığa davetiye çıkartabilir. Bağırsakların hareket ettirme dürtüsünü defalarca görmezden gelen insanlar, sonunda bu tuvalet dürtü hissiyatını kaybedebilir.

Diğer nedenler: Kabızlığa neden olabilecek hastalıklar arasında Parkinson hastalığı, omurilik yaralanması, felç veya multipl skleroz gibi nörolojik bozukluklar bulunur. Hipotiroidizm, diyabet veya kronik böbrek hastalığı gibi metabolik ve endokrin bozukluklarda kronik kabızlık nedenidir. Kolon kanseri ve divertikülit gibi cerrahi tedavi gerektirecek hastalıklarda kronik kabızlık nedenleri arasındadır. Skleroderma gibi bir dizi sistemik durum da kabızlığa neden olabilir. Ek olarak, geçirilmiş abdominal ameliyatlardan kaynaklanan skar dokusunun (yapışmaların) neden olduğu bağırsak tıkanıklıkları kabızlığa neden olabilir.