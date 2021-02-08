MÜNİR ÖZKUL SAYESİNDE HAYATIM DEĞİŞTİ

RÖPORTAJ:Habib BABAR

Bizler onu Hababam Sınıfının ‘Hayta İsmail’i olarak çok sevdik… Çoğumuz onun filmleriyle büyüdük… Gülüşü, sempatik halleri hala akıllarda… Oyunculuğunun yanı sıra müzisyenliğiyle de gönüllerde taht kuran Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Sanatçı, orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler gördü ve 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı. Bir turnede Münir Özkul ile tanışan Ahmet Arman’ın hayatı değişti. ‘Hababam Sınıfı’ serisiyle bir döneme damga vurdu. Türk Sineması’nın ünlü isimlerinden Teoman Ayık’ın Mecidiyeköy’deki ofisinde buluşuyoruz Ahmet Arıman ile mütevazi kişiliği ve güler yüzüyle büyülüyor bizi… Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i ile yaptığımız keyifli röportaja buyurun..

SİNEMAYA NASIL BAŞLADINIZ?

Ben küçük klavyem ile müzisyenlik yapıyordum… “O zaman ‘Hey’ dergisi var, böyle müzik-magazin dergisi… Oraya ilan verdim, orkestraya girdim ve orkestra turneye çıktı, Münir abiyle tanıştık.” “Turneye çıkmıştık, Münir abi de orada şov yapıyordu. Ben de arkada orkestrada çalıyordum. Onun çok hoşuna gitmişim. O sırada gazeteye ilan vermişler tipler aranıyor diye. Domdom, İnek Şaban falan… Ertem Bey, Hayta İsmail’i bir türlü beğenmemiş. Münir abi de bir şans olarak, ‘Ya orkestrada bir çocuk var Ertem, bir gör istersen’ demiş. O da, “Tamam çağır” demiş.”

‘HAYTA İSMAİL’İMSİN SEN BENİM’ DEDİ.”

PEKİ ERTEM EĞİLMEZ’İN YANINA GİTTİNİZ Mİ?

Tabii… Ertem Bey’in Gümüşsuyu’nda bulunan evine gittim..(Konuşkan,sempatik ve beyefendi bir insandı… Onunla tanışmıştık… Beş dakika sonra Ertem bey sarıldı bana, öpmeye başladı, ‘Hayta İsmail’imsin sen benim’ dedi.”…

SONRA NE OLDU?

Rahmetli Minür abinin yönlendirmesiyle gittiğim Ertem bey beni beğenmişti… Ve Artık Hababam Sınıfının ‘Hayta İsmail’i idim…“Biz öyle profesyonel bir oyuncu falan değildik. Asla öyle görmüyorduk, hala da görmüyoruz. Amatörce bizi çağırdılar, amatörce oynadık. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi amatör. O kadroda Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Münir Özkul… Bunlar artık üst düzey oyuncular. O kadro bir daha bir araya gelmediği için “Hababam Sınıfı” olamıyor.

ASKERKEN FİLMDE OYNADIM

HABABAM SERİSİNDE ASKER OLARAK KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİNİZ, O DÖNEM GERÇEKTEN ASKER MİYDİNİZ?

Evet askerdeydim… O dönem izine gelmiştim. Asker kıyafetiyle filmde röl almıştım…

HABABAM SERİSİNİN DIŞINDA HANGİ FİLMLERDE ROL ALDINIZ?

Bizim Aile, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Sultan gibi Yeşilçam’ın birçok önemli yapımlarında rol aldım. Bu filmlerin çoğunda ise yine Rahmetli Münir abi ile kamera karşısına geçtim.

MÜNİR AĞABEY ELİMDEN TUTTU

BİZE MERHUM KEMAL SUNAL, ADİLE NAŞİT VE MÜNİR ÖZKUL’U ANLATABİLİR MİSİNİZ?

Sorumuz karşısında içini çekiyor Ahmet Arıman…. Elbette. Öncelikle ustam Münir Ağabey’den bahsetmek istiyorum. Benim hayatımda çok önemli bir isimdir. Ben gazeteye o ilanı vererek onun yanında olma şansını yakaladım ve o da benim elimden tuttu. Hayatımda başka bir sürece yol aldım onunla birlikte. Sinema oyunculuğundan önce tam bir tiyatro tutkunudur kendisi. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli tiplemelerinden İbiş’i senelerce canlandırdı ve turnelerine eşlik ettim. Günlük hayatta çok sessiz, az konuşan bir insandı ama sahneye çıkınca ya da kamera motor deyince bambaşka bir insan olurdu. Büyürdü. Hep hayranlıkla izledim kendisini. Kemal Sunal’ı anlatmaya gerek yok. Gerçek bir stardı. Hababam Sınıfı ile büyük bir sıçrama yaptı ve sinemamızın en büyük yıldızlarından oldu. O da günlük hayatta fazla aktif değildi iletişim olarak, setten sete koşardı. O da kamera önünde devleşiyordu bana göre.

ADİLE TEYZE TAM BİR ANNEYDİ

Adile Abla’mız ise tam bir anneydi. Filmlerde gördüğünüz kadın nasılsa gerçek hayatta da öyleydi. Bana da ayrı bir düşkünlüğü vardı. Kaybettiği biricik oğlu ile aynı adı taşıyor olmamız bana ayrı bir sevgi duymasına yol açmıştı. Senelerce görüştük. Çok özlüyorum. Nurlar içinde uysun inşallah Adile abla…

TARIK AKAN’I SETTEN KOVMUŞTU

ERTEM EĞİLMEZ, NASIL BİR İNSANDI?

Rahmetli Ertem Eğilmez çok usta bir insandı. Onu anlatabilecek en uygun kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Her şeyi çok yoğun yaşardı. Disiplini de eğlenceyi de… Ama disiplin ve ciddiyet denilince hakikaten çok başka biriydi. Bol kadrolu, kısa sürede çok az kamera ile bu kadar güzel filmleri çekebilmek önce disiplin işidir. Hababam serileri, Neşeli Günler gibi aile filmi serileri, Köyden İndim Şehire serisi, Şabanoğlu Şaban serileri ( Süt Kardeşler, Tosun Paşa) topu topu beş altı seneye yayılmış filmlerdir ve hepsi de büyük işler yapmıştır. Bir de babacan tarafı vardı. Kızar, kükrer, hatta setten kovardı belki ama gönül almayı başarabilirdi. Tarık Akan’ı setten kovan bir yönetmenden bahsediyoruz. Anlayın disiplin boyutunu.

ŞİMDİLERDE NELER YAPIYORSUNUZ?

Ben, Nuri Alço,Teoman Ayık,Tuncay Akça ‘Hababam Vokal Grubunu’ kurduk. Türkiye’nin dört bir yanına konserlere gidiyoruz. Konserlerde Hababam Serisinde yer alan şarkıları seslendiriyoruz. Vatandaş büyük ilgi gösteriyor.

Dizilerde oynadınız mı?

Evet, İkinci Bahar, Hayal Köy, Koçum Benim, Büyük Buluşma, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde de yer aldım.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey…

Ben teşekkür ederim…