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KADİR İNANIR’IN ÜZERİMDE EMEĞİ VAR

Hanımefendi kişiliğiyle hayranlarını büyüleyen Özlem Savaş ile  dününü  ve bugününü konuştuk.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:05
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KADİR İNANIR’IN ÜZERİMDE EMEĞİ VAR

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Hayatı tam bir film gibi… Hayatın onca zorluklarına rağmen yılmadı, çalıştı, gecesini gündüzüne katarak hayallerini gerçekleştirmenin savaşını verdi… Azmin elinden bir şey kurtulmadı. Sonunda hayallerine kavuştu Özlem Savaş... üniversite eğitimini  ve oyunculuğu bir arada yürüttü.Tüm yapımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı  ünlü oyuncu . Muhteşem güzelliğiyle bir döneme damga vuran Savaş’ın rol aldığı film ve diziler büyük çıkış yakaladı.  Özel bir TV kanalında yayınlanan ‘Elif’isimli dizide ilk kez kötü karakter oynayan ünlü oyuncu, bu rolle yurt dışından da büyük bir hayran kitlesine kavuştuğunu söylüyor. Hanımefendi kişiliğiyle hayranlarını büyüleyen Özlem Savaş ile  dününü  ve bugününü konuştuk.

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Emirgan’da dünyaya geldim.  Babam Denizlili, annem Eskişehirli. Taksim İlkokulu'nda okudum. Avusturya Kız Lisesi'ni kazandım ama babamın işleri nedeniyle Cenevre'ye gittik. Orada bir sene okudum; İngilizce, Fransızca öğrendim. Sonra geldik, Şişli Terakki'ye geçtim. Annem ev hanımı, babam sıfırdan gelmiş bir ticaret adamı. Sonradan çok para bulmuş bir adam. Bolluk içinde yaşadık, para vardı baba yoktu! Babamı gördüğüm zamanları çok az hatırlıyorum. 3 ablam, bir de üvey abim var annemden. Herhalde kadınlar arası kıskançlıklar, çatışmalar yüzünden kardeşler birbirlerine pek yakınlaştırılmadı. Tek büyüdüm; çok disiplinli, asla okulu kırmayan, 40 derece ateşle bile okula giden, naif bir genç kızdım. Çok çalışırdım , o yüzden asosyaldim. Sonra Boğaziçi bilgisayarı kazandım. Çok idealisttim, bilgisayar mühendisliğini de en yüksek puanlı yer diye seçmiştim.

SANATIN HER DALINA  MERAKLIYDIM

PEKİ ADAPTE OLABİLDİNİZ Mİ?

Üniversiteye girdiğim sene şehir tiyatrolarına da başvurdum. Liseden beri sanatın her dalına meraklıydım. Sinema, resim, her şey.. Akademik bir tarafım vardı; İngiliz kütüphanesine gider, dergi okurdum, tiyatrolara giderdim. Gencay Gürün'ün de bu dikkatini çekti; bana 'Bir Yalan Çemberi' oyununda rol verdi. O kadar başarılı oldum ki, kadrolu yaptılar. Bizim yanımızda Hülya Uçansu oturuyordu. Bir gün bana 'bir kast ajansına gitsene, güzel bir yüzün var' dedi. Yaşar Alptekin çok meşhurdu ve film çekmek için bir bayan arıyordu, beni seçmişler. Çok hoşuma gitti. Tabii üniversite notları düştü, sonra af sınavları filan.

OKULU BİTİRDİNİZ Mİ?

Bitirdim, kimse inanmak istemiyor ama diplomam elimde!

KENDİNİZE BİR YOL ÇİZİYOR MUYDUNUZ O DÖNEMLER?

Tabii, ben bu işe devam edeceğim diyordum. Çünkü sonradan açıldım, sosyalleştim. Belki de sosyalleşmek için bu yolu seçtim! Yani sanki o tarafta işim bitti benim. Düşünsene, 52 matematik …

İL BAŞROLÜM YAŞAR ALPTEKİN İLE OLDU

OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADINIZ

Üniversite yıllarında gösteri dünyasına atım attım. O dönemin Genel Sanat Yönetmeni Gencay Gürün'ü etkileyerek İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda tiyatro oyuncusu oldum. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Bir Yalan Çemberi, Çıplak Ayak, Ağır Roman, Kaç Baba Kaç, Gecenin Kulları gibi oyunlarda rol aldım. Bundan sonra kariyerimde yükseliş dönemi başladı Daha sonra sinemaya adım attım. Tunç Başaran'ın unutulmaz filmi Uçurtmayı Vurmasınlar, Sekizinci Saat, Manisa Tarzanı gibi filmlerde oynadım. Alem, Gece Yarısı Kovboyu, Manşet, Ah Kızlar Vah Erkekler, Taxi gibi televizyon programlarında sunuculuk yaptım. 1988 yılında ‘Salıncakta Üç Kişi’isimli sinema filminde Yaşar Alptekin ile kamera karşısına geçtim. Film büyük beğeni  topladı. Daha sonra ardı ardına sinema ve dizi filmlerinden teklif yağmaya başladı.

ELİF DİZİSİ 48 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRDİ

ÖZEL BİR TV KANALINDA YAYINLANAN ‘ELİF’DİZİSİNDE  İLK KEZ KÖTÜKARAKTERİ OYNADINIZ NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Evet  oyunculuk hayatımda ilk kez bir dizide kötü karakteri oynadım… İsteyerek oynadım, iyi ki oynamışım. Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Bosna başta olmak üzere 48 ülkede de gösterime girdi.Yurt dışından inanılmaz bir hayran kitlem oluştu. Böyle bir karakteri yine oynarım.

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Ağustos’ta FOX Tv için çekilen ‘Baharda Aşk’dizisinde oynadım. Dizi önümüzdeki aylarda yayınlanmaya başlayacak. Bir dizi projesi daha var. Yakında çekimlere başlanacak.

KARS’TA KADİR İNANIR BANA KAMERAYA BAKMAYI VE KAMERAYA OYNAMAYI ÖĞRETTİ

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

18 yaşındaydım.1988 yılında  Kars’ta çekimleri yapılan başrollerini Kadir İnanır’ın paylaştığı ‘Umut Hep Vardı’ filmnde oynuyordum. Kadir bey bana inanılmaz yardımcı oldu. Kameraya oynamayı ve kameraya bakmayı Kadir beyden öğrendim. Onun bu anlamda üzerimde çok büyük bir emeği var. Hayatımda unutamayacağım bir olaydır.

AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

(Bu sorumuza gülerek yanıt veriyor…) Flörtlerim oluyor. Yalnızım..Kısmet…

YANİ KALBİNİZ BOŞ MU?

(Kahkaha atıyor…) Yani sizden kaçış yok valla…Boş değil

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN  COVİT 19 ÜLKEMİZDE DE CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Evet.. İnşallah başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bu beladan kurtulur. Ülkemizde çalışan insanlar ,bir de kurallara uymayan sorumsuz insanlar var. İnsanlarımız kurallara mutlaka uymalı…Mesafeyi korumalı,maskeyi takmalıdır. Ev ziyaretleri kesinlikle son bulmalıdır.Ben annem ile yaşıyorum. Dışarıya çok fazla çıkmıyorum, çıktığım zamanda çok dikkat ediyorum.

FORMUNUZU NASIL KORUYOR SUNUZ?

Formumdayım, bunun da zihinsel olduğunu düşünüyorum. Hayata güzel bakarsanız kilo da almıyorsunuz. Şu anda eskisinden de inceyim. Ama yemeği de az ve öz yerim.Sebze ağırlıklı beslenirim. Yoğurt çok severim. Soğan ve sarımsak vazgeçilmezim. Bol su içerim.

ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Kadın Ürolog) (Sinema Filmi)

2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2011 - 2014 - Arka Sokaklar 6-9. Sezon (Sema) (TV Dizisi)

2008 - Avanak Kuzenler (Necla) (Sinema Filmi)

2008 - Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)

2007 - Hicran Sokağı (Nebahat) (Sinema Filmi)

2007 - Gurbet Yolcuları (Neslihan) (TV Dizisi)

1992 - Karşı Show (TV Dizisi)

1991 - Umut Hep Vardı (Kiraz Ebe) (Sinema Filmi)

1991 - Düşler (Gülnaz) (TV Dizisi)

1990 - Küçük ve Sonsuz Yürek (Sinema Filmi)

1990 - Bizim Ev (Ece) (TV Dizisi)

1989 - Şeytanın Kurbanları (Cansel) (TV Dizisi)

1989 - Uçurtmayı Vurmasınlar (Sinema Filmi)

1989 - Kanun Savaşçıları (TV Dizisi)

1988 - Salıncakta Üç Kişi (Aylin) (Sinema Filmi)

1988 - Can Kardeşler (Video)

Önce Vatan Gazetesi

KADİR İNANIR’IN ÜZERİMDE EMEĞİ VAR
KADİR İNANIR’IN ÜZERİMDE EMEĞİ VAR
Son Güncelleme: 16.11.2020 17:07
Anahtar Kelimeler:
özlem SavaşKadir İnanırHabib Babarönce VatanSinemaYeşilçamDiziFilmRöportaj
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