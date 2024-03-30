Merhabalar sevgili dostlar... Paskalya Çöreği, Osmanlı ve Yunan Mutfağının lezzetleri arasında yerini alsa da, ülkemizde yaşayan Hristiyan inancına mensup yurttaşlarımız sayesinde ,bizimde çok severek tükettiğimiz bir çörek çeşididir.

Hristiyanların kutladığı en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilen ve İsa'nın dirilişinin kutlandığı bu bayramda çeşitli etkinliklerin yanı sıra mıtlaka evlerde ve fırınlarda mis gibi kokusu ile Paskalya Çörekleri pişirilir ve konu komşuya dağıtılarak yenir.

Farklı dinler ve kültürlerin iç içe yaşandığı Ülkemiz de ,mutfak kültürlerinde de benzer izler taşıdığını görürüz.

Paskalya Çöreği ,Paskalya bayramında diriliş bayramı olarak kabul edilmekle birlikte,Bahar döneminde doğanın yeniden doğduğu bir dönemin kutlanmasıdır.

Uzun yıllardır artık hemen hemen her fırında bulabileceğimiz ve bizlerinde damak zevkine hitap eden lezzeti ile Paskalya Çöreği,içine katılan mahlep'in ve sakızın lezzetiyle popüleritesini korumaktadır.

Bugüne kadar fırınlardan alarak tükettiğiniz bu lezzetli çöreği baharın müjdecisi olan bu günlerde evlerimizin fırınlarında birlikte pişirelim mi?

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 4 ad Çörek içindir.

• 1 su bar.Sıvıyağ

• 1 su bar.Ilık Süt

• 3 ad Yumurta (1nin sarısı üzeri için ayrılacak)

• 1 tat.kaş.Tuz

• 7 yem.kaş.toz şeker

• 1 büyük damla sakızı(1 tatlı kaş.gül suyu ile ezin)

• 1 dolu yem.kaş.Mahlep

• 2 pak.kuru maya

• Takribi 8 su bar.Un (kontrollü)

ÜZERİNE:

• Yumurta sarısı

• 1 tat.kaş.süt ile

• File badem yada susam

HAZIRLANMASI:

• Hamuru yoğuracağınız kaseye ılık sütü alın.

• Şekeri ve mayaları ekleyerek karıştırın ve üzerini kapatarak 10 dak.bekletin.

• Mayanız aktif hale gelince sıvıyağ ve yumurtaları ekleyerek karıştırın.

• Sakızı çok az gül suyu ile havanda döverek mahleple birlikte ekleyin.

• Unu ve tuzu eleyerek azar azar ekleyin ve yoğurun.

• Un kalitesi ve markasına göre değişkenlik gösterebilir onun için azar azar ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edin.

• Hamurunuzun üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın.

• Mayalanan hamurunuzu tezgaha alarak bir kez daha yoğurun ve 4 eşit parçaya yuvarlayın.

• Her bir hamur parçasını da 3 eşit bezeye eşit olarak bölün.

• 3 'e böldüğünüz hamurları ortası biraz tombikçe uçları daha ince olacak şekilde rulo yapın ve saç örgüsü gibi örün.

• Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın.

• Fırın tepsinize yağlı kağıt serdikten sonra çörekleri yerleştirin.

• Tepsi mayası için 45 dak.bekletin.

• Çöreklerin üzerine sütle karıştırdığınız yumurta sarısı sürün ve susam yada file badem/fındık serpin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında üzerleri tamamen nar gibi kızarana kadar pişirin.

• Mutfağa yayılan mis gibi kokusu ve iştah açan görüntüsü ile ''Paskalya Çörekleri''niz hazır.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...