Merhabalar sevgili dostlar. Sağlıklı besinler denilince akla gelen sebzelerden birisi de ''PANCAR''dır.

İftar sofralarınız da,misafir davetlerinizde yada çay saati ikramlarınızda servis edebileceğiniz ,hem görüntüsü hem lezzeti ile ,yapımı kolay bir tarif hazırladım sizlere...Kısaca Pancar'dan söz edecek olursak da ,insan sağlığı için bir çok faydası bulunan ,hoş rengi ile de sofralara renk katan ''PANCAR'',kalorisi ve yağ oranı düşük ,vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besindir.İçerisinde yüksek miktarda B-B ve A vitamini vardır.Antioksidan bakımından oldukça zengin bir sebzedir.

Çiğ olarak rendelenerek salatalarda veya pişirilerek yemeklerde kullanıldığı gibi,pancar suyu smoothie ve turşu gibi farklı şekillerde de tüketilebilir.İçeriğinde bulunan lif sayesinde sindirim sistemini destekliyerek,kabızlığı önlemeye yardımcı olduğu gibi,zengin vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemi fonksiyonunu arttırabilir ve hücresel sağlığı destekleyebilir.

Bunun yanı sıra şeker oranı nedeniyle diyebet hastalarının ve böbrek taşı sorunu olanların çok sık tüketmemeleri tavsiye olunur.

Şimdi gelelim bugün ki tarifimize..

Herkese şimdiden kolay gelsin...

MALZEMELER:

• 4 ad Yumurta

• 1 kahve fincanı Süt

• 1 kahve fincanı Zeytinyağ

• 1,5 su bar.(200 gr) haşlanmış pancar rendesi

• 1 su bar. Un

• 1 tat.kaş.Tuz

• 1 çay kaş.Kabartma tozu

İÇİNE:

• 2 kalıp Süzme peynir

• 3 dolu yem.kaş.süzme yoğurt

• 2 diş sarımsak rendesi

• Nane+ Kırmızı toz biber

HAZIRLANMASI:

• Yumurtaları ayrı kaselere sarısı ve beyazları olarak ayırın.

• Yumurta beyazlarını az tuz ilavesiyle kar halini alana kadar çırpın.

• Birer birer yumurta sarılarını ekleyerek çırpmaya devam edin.

• Sütü ve zeytinyağını ekleyin.

• Pancar rendesini ekleyin.

• Un ve kabartma tozunu,tuzunu eleyerek ekleyin ve karıştırın.

• Büyük boy fırın tepsisine yağlı kağıt sererek karışımı eşit olacak şekilde yerleştirin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 15 dakika pişirin.

• Fırından çıkardıktan sonra üzerine tekrar bir yağlı kağıt sererek rulo kıvırın ve ılık hale getirin.

• İçine süreceğimiz malzemeleri bir kase içinde karıştırın.

• ılık hale gelen hamurunuzu açarak karışımı eşit şekilde sürün ve rulo sarın.

• İç malzemesinden az miktar ayırın ve pancar rulonuzun üzerine şeritler halinde süsleyin.

• Dilimleyerek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...