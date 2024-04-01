Merhabalar sevgili dostlar... Karbonhidratlar grubunun belki de en sevileni ,özellikle de bulunduğumuz Ramazan ayında mutfaklarımızda sıkça pişirdiğimiz, bazen iftarda çoğunlukla sahur da tükettiğimiz ''Böreklerimiz''..

Böreğin hikayesine şöyle bir göz attığımızda kökeni de dair maalesef yeterince bilgi bulunmamakla birlikte 12.yüzyılın ortalarından önceki zamanlara ait kalıntılarda böreğin ilk kez nasıl yapıldığı içermemek olsa da,bir başka bilgi de 7.yüzyıldan önce Orta Asyalı Göçebe türkler tarafından ve çobanların zorlu yaşamlarında ,şehrin konforonda gördükleri ekmeğin benzerini pişirmek adına hamur arasına ,bozkırlarda bulunan gıda ürünlerini yerleştirerek açık ateş yada kızgın taşlar üzerine yerleştirilen saç'larda börek hazırlandığı ihtimalinin yüksek olduğu görülmektedir.

Bölgeler ve kültürel yapılar,coğrafi durumun gıdaürünleri ile birlikte ,zaman içinde ''börek''yörelere göre çeşitlilik kazanmıştır.

Dünya da bir çok yerde de bulunduğu şehrin adıyla yapım şekliyle içine konulan malzemesiyle de adını duyurmuştur.

Bizim Ülkemizde de Türk Mutfak Kültürüne ve kitaplara geçen bir çok yöresel börek çeşiti görmekteyiz.

Bazen elde açılan hamuru ile bazen de yufkacıdan alınan hazır yufka ile..

Kıymalısı,peynirlisi,patateslisi,pırasalısı,patlıcanlısı,otlu böreği ile her damak tadına uygun böreği sıkça tüketiriz.

Dediğim gibi bugünlere uyan ve aranan bu lezzeti gelin bir de hazır yufka ile ama inanın el açması kadar lezzetli (özellikle güvendiğiniz bir yufkacıdan alacağınız incecik tazecik yufkalar olursa) harika bir böreği hazırlıyalım.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 24 ad börek için

• 6 ad Yufka

• 3 ad Yumurta (1nin sarısı üzeri için)

• 125 gr eritilmiş tereyağ yada margarin

• 1 çay bar.Yoğurt

• 1 çay kaş. Karbonat

• 1 kahve fin.Su

İÇ HARCI:

• 400gr Dana Kıyma

• 2 ad Kuru Soğan

• 4 yem.kaş.zeytinyağ

• Tuz + Karabiber

• YADA: Ispanak+Kuru Soğan kavurması

ÜZERİNE:

• Yumurta sarısı

• Susam

HAZIRLANMASI:

• Böreğinizin sosu için;yağınızı eritin ,yoğurt,su ,yumurtalar ve karbonatla karıştırın.

• İç Harcının Hazırlanması:

• Kuru soğanları küçük doğrayın.

• Tavaya soğanları zeytinyağ ile birlikte alarak kavurmaya başlayın.

• kıymayı,tuzu ve karabiberini ekleyerek kavurmaya devam edin.

• Güzelce kavrulan iç harcını kaseye boşaltarak soğutun.

• Her bir yufkayı 4 eşit parçaya bölün (Üçgen olacak şekilde)

• Tek bir üçgen yufkayı tezgaha alın ve orta kısmına parmağınızı bastırarak çevirerek pili pili olmasını sağlayın.

• Üzerine 1 yem.kaş.sosunu gezdirin.

• Tam orta kısmına iç harcını yerleştirin.

• Yanlardaki yufkaları orta kısımda toplayarak ters çevirin.

• Börekleriniz gonca gül şeklinde olacaktır.

• Yağlı kağıt serili fırın tepsinize yerleştirin.

• Ayırdığınız yumurta sarısını böreklerinize sürün.

• Susam serpin

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 25-30 dak.iyice kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...