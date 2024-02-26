Merhabalar sevgili dostlar. Osmanlı Saray Mutfağı, çok kültürlüğün çeşit çeşit yemeklerin, sofra adabının ekşi-tatlı bir arada yemeklerin ,tatlıların ve pilavların çeşitliliği ile bilinir.

Fatih Sultan Mehmet 'in 1453 de İstanbul'u fethinden sonra ünlü Kanunnamesi ile 1478 de yapılan Sarayın da İmparatorluğun teşrifat usulünü,protokol ile beraber yemek yeme adabınıda belirlemiştir.

Farklı mutfaklardan oluşan ve çok geniş bir arazi üzerine kurulan mutfak ,Osmanlının egemen olduğu toprakların yemek kültürleri ve gündelik alışkanlıklarını da içinde barındırır.İstanbul Mutfağı da Osmanlı Saray Mutfağının oluşmasında önemli yere sahiptir.

Bugün sizlere Saray mutfağın da sıkça rastladığımız bir yemeği daha yazacağım.O dönemlerden günümüze kadar gelen tarifiyle..iç malzemesi ve pişirilme tekniği ile gerçek bir ''Vişneli Yaprak Dolması''muhteşem lezzeti ile sizler için ...

Hepinize kolay gelsin..

MALZEMELER:

• 2 su bardağı (300gr) Baldo Pirinç

• 6 ad kuru soğan (800-900 gr arası)

• 350 gr Vişne

• 1,5 su bardağı sızma zeytinyağ

• 3 yem.kaş.toz şeker

• 1 çay kaş.yenibahar-tarçın-karabiber-nane

• 1 yem.kaş.tuz

• 2 yem.kaş.dolma fıstığı

• 2 yem.kaş.kuş üzümü

• 1 çorba kasesi ince doğranmış maydanoz-dereotu

• 500 gr Asma yaprağı

TENCERENİN ALTINA KONULACAK MALZEMELER:

• 2 ad Havuç (halka doğranmış)

• 2 ad kuru soğan(halka doğranmış)

• 2 ad Limon (halka doğranmış)

• Hepsinin üzerine asma yaprakları

PİŞME ESNASINDA:

• 2,5 su bar.Vişne suyu

• 2 yemek kaş.zeytinyağ

DOLMANIN HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanları küçük doğrayın ve tencereye alın.

• Üzerine zeytinyağ ekleyerek kavurmaya başlayın.

• Yumuşak kıvama gelince fıstıklarını ilave edin ve kavurmaya devam edin.

• Pirinci 10 dakika ılık suda beklettikten sonra suyunu süzerek ekleyin.

• Sırasıyla tuzunu,şekerini,baharatlarını ve 1 kahve fincanı su ekleyerek pişmeye bırakın.

• İç harcınız biraz diri kalmalıdır.

• Demlenen iç malzemeleri ateşten indirin ve üzerine vişneleri,ince doğranmış dereotu,maydanozu ekleyerek karıştırın.

• Asma yapraklarını sıcak suda beklettikten sonra yıkayın ve süzdürün.

• Çok ince olmayacak şekilde ve her bir sarmaya 3 ad vişne gelecek şekilde dolmanızı sarın.

• Dolma tencerenizin alt kısmına havuç,soğan ve limon dilimlerini yerleştirdikten sonra asma yaprağı ile üzerlerini kapatın ve sardığınız dolmaları dizin.

• Dolamnızın üzerine 2,5 su bardağı vişne suyu ve 2 yemek kaş.zeytinyağ gezdirin.

• Porselen bir tabağı üzerlerine kapatın.

• Kısık ateşte takribi 45 dakika pişirin.

• Pişen dolmanızı tencere içinde ılık hale gelene kadar bekletin.

• Daha sonra bir tepsi içine ters çevirin ve servis tabağına yerleştirdikten sonra vişne ve limon dilimleri ile süsleyin.

Afiyet olsun...

Sevgiyle...