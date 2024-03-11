Merhabalar sevgili dostlar. Ramazan, Hicri takvime göre 9.ay ve İslam dininin inancına göre İslam Peygamberi Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, Müslümanlarca oruç tutulmaya ve teravih namazının kılındığı aydır.

İslam inancında önemli bir yere sahip Ramazan ayı,sosyal yaşantıyı düzenleyen,birlik ve beraberliğin temsili,hoşgörü ve nefsi terbiye etmek demektir.

Aynı zamanda Ramazan ayı ''On bir Ayın Sultanı''olarak da kabul edilmektedir.

Ramazan ayında toplumsal hayatımızda ,beslenme şeklimizde büyük değişiklikler meydana gelmektedir.Yemek saatlerinin değişmesi,yediğimiz yemeklerin çeşitleri de farklılaşmaktadır.İftar sofralarımızda çok çeşit yemek sunmayı,keyifli sofraları sevdiklerimizle paylaşmayı severiz.

İftar ve Sahur olarak iki ana öğün bulunan Ramazan ayında,iftar da orucu ''iftariyelik''dediğimiz kahvaltı çeşitleri ile açmak,ardından mideyi rahatlatan bir çorba sonrası da ana yemeklere geçildiği,tatlı veya meyve ile de yemeği bitiriniz.Sahurda ise özel yemekler yapılabildiği gibi,kahvaltıyı tercih edenler olabilmektedir.

Bu iki öğün arasında ise sıvı tüketimine dikkat etmek,ara öğün niyetine sütlü tatlı meyve gibi yiyecekler tüketmekte önemlidir.

Yeterli ve sağlıklı beslenme ile Ramazan ayını sağlıklı geçirmek sağlanabilir. Aksi takdirde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir.

Uzun süren açlıklar kan şekerinde belirgin düzeyde düşmelere sebep olduğundan,iftar zamanı hızlı bir besin tüketimi kan şekerini hızla yükselteceğinden,ağırlık çökmesi,uyku hali,yorgunluk şikayetleri yaşanabilmektedir.Bu durumun oluşmaması ve günlük enerjinin daha iyi olabilmesi için mutlaka sahura kalkılmalı ve günlük alınması gereken besinlerin önemli kısmı karşılanmalıdır. Çorba ile yapacağınız yemek başlangıcında 10 dakika ara verilerek ana yemeğe geçilmesi,kan şekeri dengesini sağlayacaktır.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı Ülkemize mübarek olsun,sağlıkla tutacağınız oruçlarınız kabul olsun.

Ramazan ayı denilince ilk akla gelen yiyecekler Hurma,Ramazan Pidesi ve Güllaç'tır.

Sizler için bu hafta bu üç güzel yiyeceğin tariflerini hazırladım.

Sofralarınız bereketli bedenleriniz sağlıklı olması dileğiyle..

RAMAZAN PİDESİ

MALZEMELER:

1kg un

650ml su (oda sıcaklığında)

1 yemek kaşığı tuz

1 pak.(42gr) yaş maya

ÜZERİNE ŞİFASI:

2 yem,kaş.Un

1/2 su bar.sıcak su

1 tat.kaş.pekmez

HAZIRLANMASI:

Un'u eleyerek yoğurma kabına alın.

Su ilavesiyle 8 dakika yoğurun.

Tuzunu ekleyin ve 2 dakika daha yoğurun.

Mayayı elinizle ufalayın ve yoğurmaya devam edin.

Hamur ne kadar uzun yoğurulursa o kadar güzel ve şeffaf bir hale gelecektir.

Hamur kasenizi zeytinyağ ile yağlayın ve hamuru içine bırakın.

Hamurunuzun üzerini örtün ve takribi 1,5 saat mayalandırın.

Mayalanan hamurunuzu bohça gibi katlayın ve tekrar 1/2 saat mayalandırın.

Hamuru tezgaha alın ve katlama işlemini tekrarlayın.

Hamurunuzu 2 eşit parçaya ayırın ve yuvarlayarak üzerini örtün.20 dakika dinlendirin.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serin ve kepek serpin.

Hamurlardan birini tepsiye alın ve avuç içinizle bastırarak yuvarlak pide şekli verin.

Üzerine şifa sürün ve parmak uçlarınızla kareler yapın.

Diğer hamurunuzu da başka bir tepsiye aynı şekilde hazırlayın.

Arzuya göre birine şifa diğerine yumurta sarısı sürebilirsiniz.

Susam ve çörek otu serpin.

220 derece de ısıtılmış fırında takribi 15-20 dakika pişirin.

Fırının nemli olması için fırının alt kısmına içi sıcak su dolu bir kase bırakın.

Mis gibi kokusu ve sıcacık lezzetli dokusuyla iftar sofralarınızın vazgeçilmezi ''Pideniz''sofraya hazır..

Afiyet olsun.

Sevgiyle...

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HURMALI ŞEKERPARE

MALZEMELER:

HAMUR İÇİN:

150 gr oda sıcaklığında Tereyağ yada margarin

1 çay bar.sıvıyağ

1 çay bar.pudra şekeri

1 çay bar.İrmik

2 ad Yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 pak.Vanilya + 1 pak.Kabartma tozu

4 su bar.+ 1 yem.kaş.Un

ŞERBETİ İÇİN:

2,5 su bar.Toz şeker

3 su bar.Su

1 dilim Limon

Şeker ve suyu kaynatın.

limonu ekleyerek 5 dak.daha kaynamaya bırakın.

Başka bir kaseye aktarın ve soğutun.

HAZIRLANMASI:

Tereyağ,sıvıyağ ve pudra şekerini krema kıvamı alana kadar karıştırın.

Yumurtaları ekleyerek çırpın.

İrmik,un ,vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurun.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacaktır.

Hamuru 4 rulo olacak şekilde ayırın ve dinlendirin.

İÇİNE :

40 ad Hurma

1 küçük çorba kasesi Ceviz

Hazırlanması:

Hurmaları ılık suda 10 dak.bekletin.

Çekirdeklerini çıkarın ve rondodan geçirerek püre kıvamına getirin.

Bir kaseye aktarın ve iri doğranmış cevizler ile karıştırın.

GENEL HAZIRLAMA:

Dinlenen rulo hamurları tezgaha alın ve orta kısmı oluk gibi olacak şekilde elinizle bastırarak hazırlayın.

Oyuk olan kısımlarına hurma/ceviz karışımı yerleştirin.

Hamuru üst kısmından birleştirerek tekrar rulo haline getirin ve hafifçe üzerine bastırın.

Verev dilimler olacak şekilde keserek tepsiye dizin.

Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.

175 derece de ısıtılmış fırında takribi 20-25 dak.pişirin.

Fırından çıktıktan 5 dak.sonra oda sıcaklığında soğutulmuş şerbetini gezdirin.

Şerbetini tamamen çeken tatlınızı fıstık tozu ile süsleyin.

Yanında sunacağınız vanilyalı dondurma çok yakışacaktır.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..

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GÜLLAÇ

MALZEMELER:

9 ad Güllaç yaprağı

8 su bar.Süt

500gr Toz şeker

1 yem.kaş.Gül suyu

ARASINA:

250 gr Ceviz içi

ÜZERİNE:

Toz Antep fıstığı

Nar yada çilek

HAZIRLANMASI:

Sütü ve şekeri bir tencereye alın ve orta ateşte şeker eriyip süt el yakmayacak kıvama gelene kadar karıştırın.

Sütün sıcaklığı önemlidir.Çok sıcak olursa güllaç yaprakları hamurlaşır soğuk olursada sert kalır onun için sütün ısısı iyi ayarlanmalıdır.

Büyük bir tepsiye Güllaç yufkasını tek tek alarak süt ilavesiyle tamamen yumuşayana kadar bastırarak çevire çevire yufkaları yumuşatın.

Her bir güllaç yufkası için süt ekleyin.

Küçük bir kaseye yumuşayan güllaç yufkasını dışarı sarkacak şekilde yerleştirin.

Ortasına iri doğranmış cevizleri yerleştirin.

Kasenin şeklini alacak şekilde kapatarak tepsiye alın.

Her birini aynı şekilde hazırlayın ve kalan sütün içine bırakın.

Üzerini kapatın iyice yumuşasınlar,çünkü hava aldıkça yufkalar hemen sertleşir.

Servis yapacağınız zaman tabağa alın ve üzerini süsleyin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...