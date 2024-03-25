Merhabalar sevgili dostlar. İftar menülerimiz de köfte yemekleri ve tencere yemekleri daha çok tercih edilen yemekler arasındadır.Hem bereketli ve doyurucu oluşu hemde sebze ilaveleri ile besleyici olması, çocukların da günlük beslenmelerine yardımcı olmaktadır.

Türk kültüründe ''köfteler''her zaman ilk tercih edilen sevilerek tüketilen yemekler arasındadır.Hemen her çeşit köfteyi severek tüketiriz.

Türk Yunan Mutfaklarında yapılan ''İZMİR KÖFTE''de bunlardan birisidir.

İlk olarak İzmir de yaşayan Rumlar tarafından yapıldığı söylenmektedir.

Türk-Yunan savaşının ardından Yunanlıların Anadoludan ayrılmasıyla birlikte tarif.Yunanistanın da çeşitli bölgelerinde yayılmıştır.

Balkanların patatesi getirmesi,uzun yıllar yeşil olarak tüketilen domatesin,1900'lerin başından itibaren kırmızı hale gelmesiyle kullanımı yaygınlaşınca,izmir Köfte de son halini almıştır.

İzmir'in tüm esnaf lokantalarının ve ev yemekleri restoranlarının olduğu kadar ülkemizde de bir çok esnaf lokantasının vitrinlerinde ''İzmir Köfte''ye rastlarız.

İftar sofralarımızda da tercih edeceğimiz ''İzmir Köfte''yi uzun zamandır pişirmeyenler için bir hatırlatma olsun.

Hep birlikte pişirelim.

Herkese kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 400 gr Dana Kıyma

• 1 ad kuru soğan

• 7-8 dal ince kıyılmış maydanoz

• 2 diş sarımsak

• 1 su bar.bayat ekmek ufağı

• Tuz + Karabiber

HAZIRLANMASI:

• Kıymayı bir kaseye alın.

• Kuru soğanı rendeleyerek ekleyin.

• Diğer malzemelerini de ilave ederek yoğurun.

• Uzun tombik köfteler olarak şekillendirin.

• Tavaya az zeytinyağ gezdirin ve köfteleri hafif kızartarak kenara alın.

SEBZELER:

• 2 ad Patates

• 2 ad Domates

• 4-5 ad yeşil biber

• 2 yem.kaş.domates püresi

• 1 yem.kaş.biber salçası

• 3 su bar.su

• 2 yem.kaş.zeytinyağ

• Az tuz

HAZIRLANMASI:

• Patatesleri elma patates şeklinde doğrayın

• Domatesleri de dilimleyin.

• biberleri parmak uzunluğunda doğrayın.

• Tavaya az zeytinyağ alın ve kızdırın.

• Patatesleri ve biberleri hafif kızartarak kenara alın.

• Büyük bir borcama sıra sıra köfte ,patates,domates ve biber olarak yerleştirin.

• Domates püresi ve biber salçasını su ile karıştırın.

• Az tuz ve zeytinyağ ekleyin.

• Köfte ve sebzelerin üzerine gezdirin.

• Islattıp suyunu sıktığınız yağlı kağıdı üzerine kapatın.

• 185 derece de ısıtılmış fırında takribi 40 dak.pişirin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...