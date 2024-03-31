Merhaba dostlarım bugün 31 Mart. Yerel yönetimi seçeceğiz hep birlikte. Hayırlar getirsin VATANIMA.

Dün size EMPERYALİZMİN KATLETTİĞİ;

bizim de pek hatırlamadığımız Kaymakam KEMAL BEY ile KAYMAKAM NUSRET’TEN bahsetmiştim.

-Bugün MUSTAFA MUĞLALI diyeceğim önce ATATÜRK’ÜN “Dersim sana değer mi MUĞLALI”dediği VATANSEVER’den.Vatan haini Şeyh Said ve avanesi de nefret ediyordu MUĞLALI Paşa’dan.

-KAŞİF KOZİNOĞLU diyeceğim KAFKAS KARTALI lakaplı kumpas ile cezaevinde şehit düşürülen,

-MUZAFFER TEKİN diyeceğim Kıbrıs’ta ZAFERTEPE’ye adını veren,

-Yarbay SONGÜL YAKUT gelecek aklıma sonra;şaibeli bir kaza ile şehit edilen,

-HATIRLAMADIĞIMIZ,UNUTTUĞUMUZ nice MİLLİ KAHRAMAN-MİLLİ ŞEHİDİMİZİ hatırlatacağım sizlere.

…

Ey Millet sana”böyle giderseniz oturacak VATAN TOPRAĞI bulamayacaksınız”diyen Yarbay ALİ TATAR’ı hatırlatacağım!

Ve üstüne “TÜRK MİLLETİ TÜRK ASKERİNE NEDEN SAHİP ÇIKMIYOR”diyen Yarbay GÖKHAN ZİLELİ’den bahsedip;sesleneceğim…

…

EY TÜRK MİLLETİ EMPERYALİZM ve ONUN PARALI UŞAKLARI-YOBAZLARI-VATAN HAİNLERİ-ELİ KANLI MAŞALARI TARAFINDAN HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ;ŞEHİT OLMUŞ VATANSEVER ve KAHRAMANLARINA NİYE SAHİP ÇIKMAZSIN!

OYSA Kİ EMPERYALİZM,EMPERYALLER VE ONLARIN UŞAKLARI

PLAN YAPARKEN TARİHLERİ HEP DENK GETİRİR TÜRK MİLLETİ!

ÇÜNKÜ EMPERYALİZME KARŞI KURTULUŞ SAVAŞI VERİP ,

GALİP GELMİŞ TEK ECDADIN ÇOCUKLARIYIZ.

Ve bu “VATAN TOĞRAĞI ÖNCE VATAN UĞRUNA CAN VERENLERİNDİR”ŞAİRİNDE dediği gibi…

…

-31 mart 2015 tarihinde

Çağlayan/İstanbul adliyesinde

SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ haince katledilir...

Katliamı üstlenen taşeron terör örgütü

DHKP-C’dir.

Şehit SAVCIMIZ ardında bir erkek bir kız çocuk bırakır;TÜRK MİLLETİNE EMANET...

Şehit savcımız bir polis kurşunu ile ölen Berkin Elvan’ın soruşturmasını yürütmektedir;

önemli tespitlere ulaştığı tahmin edilmiştir...

Şehit Savcımızdan önce soruşturmayı yürüten

4 savcı da 15 Temmuz 2016 sonrası ,FETÖ ile ilgili oldukları gerekçesi ile görevden alınmıştır.

Bu demektir ki,

EMPERYALİZM UŞAĞI FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ VE DİĞER UŞAK DHKP-C

BERKİN ELVAN’INDA ,SAVCIMIZ ŞEHİT KİRAZ’INDA öldürülmesinde birlikte rol almışlardır.

KAHRAMAN SAVCIMIZIN RUHU ŞAD-

MEKANI CENNET OLSUN.

-31 Mart 1918 tarihinde,

BİNLERCE AZERİ TÜRK'Ü KATLEDİLİR;

“AZERİ TÜRK'Ü”SOYKIRIMI YAPILIR...

SOYDAŞLARIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN.

...

Aynı zamanlarda 1919 Mart ayı PARİS BARIŞ KONFERANSINDA;

“ERMENİ İSTEKLERİ VE ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI”görüşülmekte ve OSMANLI İMP.

tek taraflı olarak mahkum edilmektedir.

Amaç EMPERYALİZMİN ,

“BÜYÜK ERMENİ DEVLETİ”hayali-idealidir.

Bütün bu olayların temelinde,

Toplumu karıştırmak,insanları birbirine düşman ederek ülkeyi parçalama amacı vardır.

Akabinde de “BÜYÜK ERMENİSTAN “devleti kurulması hedeflenmiştir...

-Tarihte bir diğer olayda ,

EMPERYAL OYUNLAR ile başlamış 31 Mart ayaklanmasıdır...

31 Mart ayaklanması gericilerin 1909 senesinde ,

Meşrutiyet ilanına karşı başlattıkları ve 13 gün süren bir isyandır...

Rumi takvime göre 31 Mart olduğu için bu adla tarihe kara bir sayfa olarak geçmiş ve MUSTAFA KEMAL'in komutasındaki harekat Ordusu tarafından bastırılmıştır...

Mustafa Kemal ATATÜRK ve

silah arkadaşlarının da ruhları şad olsun.

.../...

DİKKAT EDERSENİZ SON YÜZ YILDA aynı tarihlerde farklı olaylar gerçekleşmiş ve hepsinide paralı uşaklar eli ile yapmıştır/yaptırmıştır EMPERYALİZM…

Ve bilirim ki ;

MİLYONDA BİR TESADÜF BİLE TESADÜF OLMAKTAN ÇIKARIR OLAYLARI...

Bu olayların hepsinin azmettiricileri EMPERYALİZM VE ONLARIN PARALI UŞAKLARIDIR...

MAĞDURU İSE BİZ!!!

EMPERYALİZM/EMPERYALLER/KUKLALARI/

PARALI UŞAKLARA DİKKAT EDELİM DOSTLAR .

Tarihle kalalım,ders alalım...

Av. Tülay Bekar