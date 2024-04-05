Sevgili dostlar ÖNCE VATAN;ÖNCE AL BAYRAĞIM;ÖNCE TÜRK MİLLETİM;ÖNCE HÜRRİYETİM ve İSTİKLALİM…

Atatürk der ki:”VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR!”

Hz.Muhammed(S.A.V)buyurur ki:”VATAN TEHLİKEDE İSE İBADET GERİ BIRAKILABİLİR…”

Dostlarım bugün KANDİL GECESİ.
Kutlu olsun;dilekleriniz kabul olsun…

Ama dileklerimiz-dilekleriniz ÖNCE ÖZGÜR-HÜR VATAN için olsun…

ÖZGÜR BAĞIMSIZ VATAN TOĞRAĞINDA DEĞİLSENİZ İNANCINIZI YAŞAYAMAZ;İNANCINIZIN GEREĞİ İBADETLERİNİZİ EDA EDEMEZSİNİZ!

RABBİM VATANIMI KORU;ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ DAİM KIL…

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