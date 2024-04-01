GÜZEL BİR HAFTA OLSUN DOSTLARIM! Bugün 1 Nisan “ŞAKA GÜNÜ”!
ŞAKA YAPMIYORUM; Sn.Cumhurbaşkanı’nın da söylediği gibi:”MİLLETİN İRADESİ KAZANDI-DEMOKRASİ KAZANDI!”
Tarikatlar,tarikatlar ile protokol yapan bakanlar kaybetti.
Halk uzun zamandan beri yapmadığını yapıp dedi ki:
İNANÇ-DİN üzerinden değil,yaptıklarınız/yapacaklarınız için oy vereceğim.
HAYIRLI OLSUN CANIM VATANIMA!
1 Nisan günlerinde ben şaka yapmıyorum.Yapmıyorum;çünkü Kurtuluş Savaşındaki çok önemli zaferimizi kutluyorum her daim!
SİZ DE KUTLAYIN VE HATIRLAYIN...
CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİR GÜNDÜR;1 NİSAN 1921 tarihi.
ASLINDA MİLLİ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN;
EMPERYALLERİN SURATINA TOKAT ATILDIĞI GÜNDÜR.
ATATÜRK'ÜMÜZÜN İFADESİ İLE :
"MİLLETİN MAKUS TALİHİNİNİN YENİLDİĞİ GÜN..."
1 NİSAN 1921 tarihi ,tam 103
yıl önce,
II.İNÖNÜ ZAFERİ'nin kazanıldığı tarih...
23 Mart'da başlar ve 1 Nisan'da
Yunan kuvvetlerinin İnönü mevzilerini terki ile
kesin zaferle son bulur...
Yunanlıların mağlubiyeti İsmet Paşa tarafından,
TBMM Başkan'ı Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla duyurulur.
Gelen cevapsa şöyledir:
"SİZ ORADA YALNIZ DÜŞMANI DEĞİL;
MİLLETİN MAKUS TALİHİNİ DE (ters alın yazısını)YENDİNİZ.
İSTİLA ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZLA BERABER BÜTÜN VATAN;BUGÜN EN ÜCRA KÖŞELERİNE DEK ZAFERİNİZİ KUTLUYOR."
TBMM BAŞKANI
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...
-KUTLU OLSUN ZAFERLER!
-KUTLU OLSUN KURTULUŞLAR!
-KUTLU OLSUN MAZLUM MİLLETLERE ÖRNEK OLAN KURTULUŞ SAVAŞI!
KURTULUŞ SAVAŞINI GERÇEKLEŞTİRENLERİNDE RUHLARI ŞAD OLSUN...
Değerli dostlarım!
İmparatorluk dönemlerinde,
PADİŞAHIN KULU OLAN MİLLETİ,
"EGEMENLİK MİLLETİNDİR;
MİLLET EGEMENLİĞİ MECLİSİ ELİ İLE YÜRÜTÜR"diyerek BAŞTACI YAPAN ;
Savaş döneminde bile,
CUMHURİYETİN önsözü,kalbi,beyni,
TBMM'ni açık tutan ve savaşın oradan idaresini sağlayan ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü;bizlere,TÜRK MİLLETİNE verdiği değerden ötürü tekrar minnetle anıyorum...
Anıyorum;çünkü bugün TBMM’de MİLLETİN VEKİLİ olan milletvekillerinin o zamanlardaki kadar söz hakkı olmadığını üzülerek gözlemliyorum.
Yine de UMUDUM VAR HEP GELECEĞE DAİR;
Umudum hep var ;GEÇMİŞİMİZDE ADIYLA ŞANIYLA 16 TÜRK DEVLETİ VAR TÜRK MİLLETİNE MİHMANDARLIK EDEN zira.
(BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ İLE 17-ama Osmanlı İmparatorluğu tanımadığı için yıkıldı;bazı Avrupa ülkelerinin tanımış olmasına rağmen.)
Ve Sizlere veda ederken ATAMDAN feyz alarak diyorum ki:
“Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmek,imkansızı başarmış olan Atalarımıza saygısızlıktır.Hukukun üstünlüğü,çağdaş yaşam ve demokrasi mücadelemize,omuz omuza,doğrudan şaşmayarak;zordan korkmayarak ;akıl ve beden sağlığımızla hep birlikte devam dostlar.”
KESİNLİKLE TÜRK MİLLETİ VE DEMOKRASİ OLDU SEÇİMLERİN GALİBİ!
Tarihle kalınız;muhakkak geleceğe mutlu bakarsınız dostlarım!