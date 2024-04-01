GÜZEL BİR HAFTA OLSUN DOSTLARIM! Bugün 1 Nisan “ŞAKA GÜNÜ”!

ŞAKA YAPMIYORUM; Sn.Cumhurbaşkanı’nın da söylediği gibi:”MİLLETİN İRADESİ KAZANDI-DEMOKRASİ KAZANDI!”

Tarikatlar,tarikatlar ile protokol yapan bakanlar kaybetti.

Halk uzun zamandan beri yapmadığını yapıp dedi ki:

İNANÇ-DİN üzerinden değil,yaptıklarınız/yapacaklarınız için oy vereceğim.

HAYIRLI OLSUN CANIM VATANIMA!

1 Nisan günlerinde ben şaka yapmıyorum.Yapmıyorum;çünkü Kurtuluş Savaşındaki çok önemli zaferimizi kutluyorum her daim!

SİZ DE KUTLAYIN VE HATIRLAYIN...

CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİR GÜNDÜR;1 NİSAN 1921 tarihi.

ASLINDA MİLLİ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN;

EMPERYALLERİN SURATINA TOKAT ATILDIĞI GÜNDÜR.

ATATÜRK'ÜMÜZÜN İFADESİ İLE :

"MİLLETİN MAKUS TALİHİNİNİN YENİLDİĞİ GÜN..."

1 NİSAN 1921 tarihi ,tam 103

yıl önce,

II.İNÖNÜ ZAFERİ'nin kazanıldığı tarih...

23 Mart'da başlar ve 1 Nisan'da

Yunan kuvvetlerinin İnönü mevzilerini terki ile

kesin zaferle son bulur...

Yunanlıların mağlubiyeti İsmet Paşa tarafından,

TBMM Başkan'ı Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla duyurulur.

Gelen cevapsa şöyledir:

"SİZ ORADA YALNIZ DÜŞMANI DEĞİL;

MİLLETİN MAKUS TALİHİNİ DE (ters alın yazısını)YENDİNİZ.

İSTİLA ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZLA BERABER BÜTÜN VATAN;BUGÜN EN ÜCRA KÖŞELERİNE DEK ZAFERİNİZİ KUTLUYOR."

TBMM BAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...

-KUTLU OLSUN ZAFERLER!

-KUTLU OLSUN KURTULUŞLAR!

-KUTLU OLSUN MAZLUM MİLLETLERE ÖRNEK OLAN KURTULUŞ SAVAŞI!

KURTULUŞ SAVAŞINI GERÇEKLEŞTİRENLERİNDE RUHLARI ŞAD OLSUN...



Değerli dostlarım!

İmparatorluk dönemlerinde,

PADİŞAHIN KULU OLAN MİLLETİ,

"EGEMENLİK MİLLETİNDİR;

MİLLET EGEMENLİĞİ MECLİSİ ELİ İLE YÜRÜTÜR"diyerek BAŞTACI YAPAN ;

Savaş döneminde bile,

CUMHURİYETİN önsözü,kalbi,beyni,

TBMM'ni açık tutan ve savaşın oradan idaresini sağlayan ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü;bizlere,TÜRK MİLLETİNE verdiği değerden ötürü tekrar minnetle anıyorum...

Anıyorum;çünkü bugün TBMM’de MİLLETİN VEKİLİ olan milletvekillerinin o zamanlardaki kadar söz hakkı olmadığını üzülerek gözlemliyorum.

Yine de UMUDUM VAR HEP GELECEĞE DAİR;

Umudum hep var ;GEÇMİŞİMİZDE ADIYLA ŞANIYLA 16 TÜRK DEVLETİ VAR TÜRK MİLLETİNE MİHMANDARLIK EDEN zira.

(BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ İLE 17-ama Osmanlı İmparatorluğu tanımadığı için yıkıldı;bazı Avrupa ülkelerinin tanımış olmasına rağmen.)

Ve Sizlere veda ederken ATAMDAN feyz alarak diyorum ki:

“Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmek,imkansızı başarmış olan Atalarımıza saygısızlıktır.Hukukun üstünlüğü,çağdaş yaşam ve demokrasi mücadelemize,omuz omuza,doğrudan şaşmayarak;zordan korkmayarak ;akıl ve beden sağlığımızla hep birlikte devam dostlar.”

KESİNLİKLE TÜRK MİLLETİ VE DEMOKRASİ OLDU SEÇİMLERİN GALİBİ!

Tarihle kalınız;muhakkak geleceğe mutlu bakarsınız dostlarım!