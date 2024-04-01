Sinema dünyasının naif hikayelerinden ‘Sırrını Biliyorum’un Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki seyircili gösterimi büyük ilgi gördü. Bursa'daki özel gösterimde, oyuncular ve seyirciler bir araya geldi.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino’da ‘Sırrını Biliyorum’ filminin oyunculu gösterimi gerçekleştirildi.

Filmin oyuncularından Reha ÖZCAN, Beren GENÇALP, Alihan TÜRKDEMİR, Arzu SURİCİ,nin katıldığı gösterim gecesinde sinema severler, tebessüm ve gözyaşları arasında yoğun duygu geçişleriyle filmi izledi. Duygu ve düşüncelerini aktaran film oyuncuları, senaryodan çok fazla etkilendiğini belirtirken, Bursa'da çekilmesinin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Oyuncular oynadıkları karakterlerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken, filmin çocuk oyuncularının başarılı performansları büyük alkış aldı.

Yapımcılığını Trio Pictures / Ali Ertem, Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Battal Karslıoğlu’nun yönettiği Sırrını Biliyorum’un senaryosunda, Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’nun imzası bulunuyor.

Ünlü Tiyatrocu Belkıs Akçıl'a Reklam Filmlerinden Büyük İlgi

Kırkbeş yıllık deneyimli tiyatro ve sinema sanatçısı Belkıs Akçıl son dönemlerde ünlü markaların reklam filmeleriyle daha fazla kitleyle buluştu. yanı sıra, halk ozanı “Ali Kızıltuğ” hayatını konu alan Bir Düğün Oldu Tiyatro oyunu ile sahnelerde geniş izleyici kitlesiyle ile buluşmaya devam ediyor

Bütün bu tecrübelerini Yirmi yıllık deneyimiyle sektöre bir çok genç ismi kazandıran AC AKADEMİ Ankara ile yollarını birleştirerek daha fazla genç yeteneği sektöre kazandırmaya devam ediyorlar.

‘Güneşi Söndürmem Gerek’ Filmi Seyircisiyle Buluştu

Sky Films ve ASC Films ortak yapımıyla beyazperdeye taşınan Emre Gül’ün satış rekorları kıran gençlik romanı ‘Güneşi Söndürmem Gerek’in beyazperde yolculuğu 29 Mart’ta başlıyor. Filmi herkesten önce izlemek isteyen romanın hayranları 23 Mart Cumartesi günü Paribu Cineverse Cevahir’de yapılan filmin ön gösteriminde salonu doldurdu. Biletleri satışa çıktığı gibi tükenen filmin ön gösterimine oyuncularıyla beraber yazar Emre Gül de katıldı.

Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Romanın genç hayranlarının merakla beklediği film için Paribu Cineverse Cevahir’de ön gösterim gerçekleştirildi.

Biletleri günler öncesinde tükenen gösterime filmin oyuncularıyla beraber serinin yazarı Emre Gül de katıldı. Büyük ilgi gören gösterimin sonrasında Emre Gül’ün D&R’da gerçekleşen imza gününde uzun kuyruklar oluşurken yazar hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu genç oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş’ın kadrosunda yer aldığı film, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl’ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor.



"Çevrim Dışı Zamanlar" İsimli Sergi İstanbul’da

Yeni Nesil Sanat Alanı, “Çevrim Dışı Zamanlar” isimli sergisi İstanbullu sanat izleyicisiyle buluştu. 23 Mart 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi’nde açılan sergi 6 Nisan 2024 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

“Çevrim Dışı Zamanlar” sergisinde yer alan sanatçılar; Ağır Uğur Uludağ, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu Babat, Gülistan Kaya, Günsu Saraçoğlu, Kübra Akbulut Tarım, Mahmut Özdemir, Mehmet Babat, Tuğba Küçükbahar, Zeynep Köklüce

Sanatçılar sergi ile ilgili yayınladıkları ortak manifestolarında sanat izleyicisine mesajlarını ilettiler.

“Modern Çağ'ın sancılı insanlarının, büyük çaresizliğidir "Çevrim Dışı" olmak. Yapay hayatı ile bağlarının koptuğu, eski gönderilere hapsolmuş bir ekranda, durmak bilmeyen bir yükleme simgesidir mutsuzluğun adı. Yüklenmemektedir hiçbirşey; ne başkalarının hayatları, ne bizim sahte mutluluklarımızın onaylanmış beğenileri. Kimi zaman “Çevrim Dışı” olmak bir mecburiyetten ziyade tercihe dönüşmektedir. Başkalarının onayına ve ilgisine muhtaç beğenilerin, çelimsiz ve sevimsiz bildirimlerin daha önemlisi iletişimin önü kesilmektedir. Herkesin kolay ulaşılabilir olduğu modern insanın, içindeki yalnızlığının çelişkisi güncellenmiş haldedir.

Bu bağlamda Yeni Nesil Sanat Alanı, Evrim Sanat Galerisi çatısı altında gerçekleştirdiği, “Çevrim Dışı Zamanlar” karma sergisinde, izleyicinin zihninde bir bildirim oluşturmayı hedeflemektedir. Üstelik hiçbir eserin bağlantı problemi ile karşılaşmayacağını ve çevrim dışı kalmayacağını da garanti etmektedir.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 6 Nisan 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

‘Geçmişten Kalan’ Filmi Çekimlere Başladı

Yapımcılığını NO23 Prodüksiyon ‘un yaptığı yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu’nun oturduğu senaristliğini Kurtuluş Yiğit Demiralp’in kaleme aldığı ‘Geçmişten Kalan’ filmi motor dedi.

Başrollerinde Nilay Deniz ve Can Güreler’in yer aldığı filmde Zeynep Yaylacıoğlu, Aysan Sümercan, Kenan Demirok, Derin Deniz Keskin, E. Tuana Usta, Melih Çardak, İzmir Mert gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Film ekibi 3 aylık titiz bir çalışmanın ardında sete çıktı. İstanbul’un bazı semtlerinde ve Kocaeli’nin yaylarında yapılan çekimler için ekip hiçbir masraftan kaçınmadı. Kocaeli merkezden yaklaşık 1 saat dağ yoluyla zirveye çıkan ekip, yayla evleri ve sarp patika yollar yüzünde zor anlar yaşadı. Hazırlanan plastik makyaj ve tasarlanan kostümlerle Hollywood yapımlarını aratmayacak film, zengin oyuncu kadrosuyla da sinemaseverleri heyecanlandıracak.

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Nilay Deniz, başrolünde yer aldığı ikinci sinema filmi ‘Geçmişten Kalan’ ile beyaz perdeye hızlı bir giriş yaptı. Güzel oyuncu, gerilim türündeki ‘Geçmişten Kalan’ filmiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yapılan makyajlar tasarlanan kostümlerle ters köşe yapmaya hazırlanan filmin, çekimleri 3 haftada tamamlanacak.

Yakın zamanda trajik bir kaza sonucu bebeğini kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve açgözlü emlakçı kocası Ali'nin tatil için gittikleri köy evi, onları bekleyen korkunç bir kâbusun başlangıcıdır.

Bu lanetli ev, içinde barındırdığı korkunç varlık aracılığıyla, Ayşe'ye hem kendi geçmişindeki gizemleri hem de Ali'nin vahşi gerçek yüzünü acımasız bir şekilde gösterir. O ev ve çevresi, alınmış ahlar, kayıp bebekler ve lanetli bir kadının hikayesi ile doludur... Bu karanlık geçmişin ödenecek bir bedeli vardır.

"Mori" Kısa Filmi 70. Oberhausen Uluslararası Kısa Film Festivali'nde

Yakup Tekintangaç'ın son kısa filmi "Morî", 70. Oberhausen Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak. Bu yıl 6300 film başvurusu alan festivalde Türkiye'den finale kalmayı başaran tek film olan "Morî", ana yarışmada "En İyi Kısa Film Ödülü" için yarışacak.

1-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen şehrinde 70.si düzenlenecek olan festival, Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog gibi büyük isimlerin ilk kısa filmlerini gösterdiği dünyanın en prestijli kısa film festivallerinden biri olarak kabul edilmektedir.

"Azad" adlı kısa filmi ile adından söz ettiren Yakup Tekintangaç, sekiz yıl aradan sonra çektiği yeni filmi "Morî", okula yeni gelen öğretmeni babası zanneden bir kız çocuğunun, onu ikna etme çabasını anlatıyor.

Filmin başrolünde, Tekintangaç'ın filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği köyde keşfettiği Hayrünisa Akbaş yer alırken, filmde ayrıca Ozan Çelik ve S. Emrah Özdemir gibi profesyonel oyuncular da rol aldılar.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Morî’nin ortak yapımcılığını Vefa Geylani üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır, müziğini Mustafa Biber, kurgusunu da Doruk Kaya ile Amir Etminan yaptılar.

"Mori’nin haziran ayında da Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapması planlanıyor

Orhan Kılıç İle Şebnem Schaefer'den "Rol Kapanı"

Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde, kadın rolleriyle tiyatro sahnesine çıkan bir zennenin hikayesini anlatan “Rol Kapanı”, seyirciyi güldürürken düşündürmeye davet ediyor.

Senaryosunu genç senarist Ayla Özkan yazdığı, yönetmenliğini ünlü oyuncu Orhan Kılıç’ın yaptığı “Rol Kapanı”nda Orhan Kılıç, Şebnem Schaefer, Murat Karasu ve Alican Albayrak rol alıyor.

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kadın oyuncuların sahneye çıkmaya başlamasıyla işsiz kalacak olan bir zennenin hikayesini anlatan “Rol Kapanı” iki perdelik bir komedi...

Yapımcılığını Sanat Organizasyon’dan Erdem Doğan’ın üstlendiği “Rol Kapanı”, 2 Nisan’da İzmir-Narlı Dere Atatürk Kültür Merkezi, 3 Nisan İstanbul Hilltown Seyirlik Sahne, 4 Nisan Kırklareli Bahçeşehir Koleji ve 16 Nisan Edirne Atatürk Kültür Merkezi’de sahnelenecek.



