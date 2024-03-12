Merhaba can dostlar!

RAMAZAN AYI önce AHLAKLI,devamında SAĞLIKLI,devamında HUZURLU ve nihayetinde GÜZEL geçsin dostlarım...

Ama gördüğüm AHLAKİ YOZLAŞMA.

Rafları boşaltan vatandaş ayrı YOKSULLARI düşünmeden;

Fiyatları fırsatçılık yapıp arttıran satıcının durumu ayrı üstelik RAMAZAN ayı içerisinde.

Televizyona milyonlar alıp çıkan dinciler ise apayrı...

Bunlar yaşanırken İNSAN olmaya çalışıyoruz...

8 sene önce yarındı!ADI GÜVEN OLAN LAKİN 13 Mart 2016 sonrası GÜVENİLMEZ olan GÜVENPARK KATLİAMI.

Hain düzenleyenler vardı;işbirlikçiler ve eli kanlı maşalar katliamın ardında...

ACI dayanılmazdı yaşayanlar için;

Çoğunuz -bir çoğumuz görmeden geçip gittiniz yaşanan acıyı...

Halbuki onlar sadece hatırlanmak,konuşulmak istiyor;kalanlar ellerini tutmanızı istiyorlardı sadece...

“13 Mart 2016 GÜVENPARK”idi ACININ,36 canın cananlarından koparıldığı katliamın adı...

Katillerin bir çoğu firar hala.

Sorumluları tam olarak belirleyemedik,utanmazca aramızda yaşıyorlar umarsız.

Emperyalizm uşağı eli kanlı terör örgütleri idi tetikçileri her daim olduğu gibi.

Kızılay-Güvenpark'ta,Ankara'nın göbeğinde

yaşanmıştı katliam...

Katlolanlar da ,senin çocuğun,onun babası,bir diğerinin kardeşi,ana-babalarının canıydılar...

SESSİZ ÇIĞLIĞIMIZI-GİDENLERE DUALARIMIZI YÜREK YÜREK SÖYLEDİK HEP.

BUGÜN DE KUÇAKLAŞACAĞIZ KALANLARLA,YARIN DA.HER ZAMANDA SÖYLEYECEĞİZ TEK KALSAK DA...

Yarın 11.00’de yürekleri ile gören can dostlarımı beklerim ANMA TÖRENİNE.

SİZLERİ DE BEKLERİZ...