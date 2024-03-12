Küfürü üç temel gruba ayırabiliriz.

- Beddua etmek veya birinin zarar görmesi isteğini yansıtan konuşma biçimi

- Cinsel içerikli ifadeler, müstehcen konuşmalar

- Kişiliğe yönelik küfürler

Küfürün Nedenleri

1-Dikkat çekme: Bazı çocuklar anne ve babalarından yeterince ilgi göremedikleri zaman, dikkat çekmek için küfrederler.

2-Sarsılma: Bazı çocuklar yetişkinleri şok etmek, rahatsız etmek, eğlenmek için küfür edebilir.

3-Ağızdan kaçıverme: İnsanlar, öfke ve engellenme durumlarında istemsizce küfür edebilir. Çocuk da aşırı engelleniyorsa, kısıtlanıyorsa sinirlendiğinde küfredebilir.

4-Savunma: Bazı insanlar kötü söz söylemeyi bir savunma davranışı olarak kullanırlar.Küfür etmenin yasak olduğu bir çevrede yetişenler, küfür ederek isyan ederler ve bağımsızlıklarını bu şekilde göstermek isterler.

5-Olgunlaşma: Bazen çocuklar küfür etmeyi, yetişkin olmanın bir simgesi olarak görür ve bu yüzden büyüdüklerini kanıtlamak için kötü sözler söylerler.

6-Akranları tarafından onaylanması

7- Zevk alma

Küfür Nasıl Engellenir?

1-Örnek oluşturma: Eğer anne ve baba, çocuğun yanında küfürlü konuşma eğilimini engelleyebilirse, çocuk da anne ve babasını taklit ederek kendini kontrol etmeyi öğrenecektir.

2-Dürtülerini ifade edebilme: Eğer çocuk, ailesi ile sağlıklı bir ilişki kurabilirse ve ailesine olan kızgınlığını özgürce dile getirebilirse, olumsuz duygularını ifade etmek için küfür etmeye daha az başvuracaktır.

3-Tartışma: Bu kelimeler bir kâğıda yazılır ve tanımları yapılır.Daha sonra anlamları üzerinde tartışılır.

4-Önemsememek: Bazı çocuklar dikkat çekmek için küfür ederler.Çocuklar kötü sözler söylediklerinde,anne ve babalar bu duruma çok üzülüp şaşırmazlarsa ve tepki göstermezlerse çocuklar da istedikleri tepkileri alamadıklarında zamanla bu alışkanlıklarından vazgeçerler.

5-Sessiz kalmak: Anne ve babalar çocuk küfür ettiğinde, sessiz kalarak, çocuğun söylediği kelimenin anlamını bilmediğini söyleyip anlamını çocuğa sorabilirler.

6-Yaratıcı olmaya özendirmek: Yaratıcı faaliyetler, yazı yazmak, günlük tutmak, müzik, spor vb. aktiviteler, küfür alışkanlığını engeller.

7-Kötü sözcüklerin aşındırılması: Çocuk kötü söz söylediğinde 5 dakika boyunca aynı sözü söylemesini isteyin. Büyük olasılıkla bir daha söylemeyecektir. Söylemek istemezse, ancak kötü sözü söylediği için aldığı cezayı yerine getirdikten sonra, istediğini yapabileceğini söyleyin.

8-Ciddi cezalandırmama: Küfür eden çocuk dövülerek, kızılarak, tehdit edilerek cezalandırılırsa gizlice bu kelimeleri kullanır. Bu yüzden çocuk ne olursa olsun sert bir biçimde cezalandırılmamalıdır.

Çocuk, kötü sözler yerine uygun ve güzel sözler kullanmaya teşvik edilmeli, uygun sözler kullandığında çocuk övülmelidir.