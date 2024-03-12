Merhabalar dostlarım!

MART AYINDAYIZ ve bütün DÜNYA birlikte en KAN-GÖZYAŞI-SAVAŞ dolu olan Mart ayını yaşıyoruz,1915 ÇANAKKALE MART’I gibi.

Dün 11 ayın sultanı RAMAZAN ayına girdik ve oruç tutmaya başladık...

BARIŞ olması gerek değil mi?

Ne gezer!

Oysa CEMRELER HAVAYA DA SUYA DA TOPRAĞA DA DÜŞMÜŞTÜ.

Niçin bu SOĞUK?

Çünkü YÜREKLER SOĞUK herhalde.

Mart ayındayız KADINA-ÇOCUĞA ŞİDDET HER YERDE GEÇEN SENE BUGÜNDEN DAHA DA FAZLA.YÜREKLER BUZ GİBİ .

EMPERYALİZM Mİ YÜREKLERİ SOĞUTUYOR AHLAKİ-KÜLTÜREL-SOSYAL YOZLAŞMA ile;

YOKSA YÜREKLERİN SOĞUKLUĞUNDAN MI YARARLANIYOR? GRİFT BİR SORU!

İkisinin de cevabı EVET...

...

Zamlar yağmaya devam eder iken,FIRSATÇI SATICI ve rafları yağmalayan ALICILAR görüyoruz her gün,YARINI VE “DİĞERLERİNİ” DÜŞÜNMEDEN “BEN” diyenleri.

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30 yıldır “DİNLER ARASI DİYALOG” lafını ,Kelime-i Şehadet’den Hz.Muhammed’(S.A.V)çıkartarak savunan FETÖ liderinden duyardık ismi lazım değil.

Bu hafta “PAPA’da “DİNLER ARASI DİYALOG”dedi ;hayra alamet değil.

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SÖMÜRGECİ RUSYA AÇIKÇA YAPIYOR YAPMAK İSTEDİKLERİNİ;

EMPERYALİZM ve EMPERYAL UŞAKLAR ise sinsice.

BİR BAK TÜRKİYEM ETRAFINA!

EMPERYALİST ABD ve AVRUPA BİRLİĞİ EGE ve AKDENİZ’DE boy gösterirken yardımcıları YUNANİSTAN’la burnumuzun dibinde;”KANAL İSTANBUL “ile KARADENİZ’e girmeyi planlamaktalar SİNSİCE.

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YAHUDİ İŞLETMESİ “BUNGE GIDA”ZEYTİNLERİMİZ VE ZEYTİN AĞAÇLARIMIZIN PEŞİNDE Kİ HALA ZEYTİN AĞAÇLARIMIZ KESİLMEYE DEVAM EDİYOR!

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SİNSİDİR ÇÜNKÜ EMPERYALİZMİN SOĞUK YÜZÜ-KANLI DİŞLERİ-SİLAH OLAN ELLERİ!

ASALA ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ eli ile katlettirmişti RAHMETLİ BÜYÜKELÇİ GALİP BALKAR’ı 9 Mart 1983 senesinde.

ELİ KANLI PKK-FETÖ işbirliği ile gerçekleştirtmişti 13 Mart 2016’da GÜVENPARK KATLİAMINI.

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HER TARAFTAN KUŞATILDIĞIMIZ;

EKONOMİK olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz;

KÜLTÜREL VE AHLAKİ YOZLAŞMA içerisinde bocaladığımız;

Devletçilik ilkesini unutup her şeyi özelleştirdiğimiz;

Karnımızı doyurmak için dışarıya bağımlı hale geldiğimiz...vs.vs ...bu günlerde;

“RABBİM TÜRK MİLLETİNE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN”MEHMET AKİF ERSOY’UN dediği gibi...



TÜRK MİLLETİ için gurur veren tarihlerdi 103 yıl önce bugünler dostlar!

"BAK !YİNE AĞARIYOR TANYERİ...

KORKMA SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN ALSANCAK;

SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK..."

diye başladı Mehmet Akif ERSOY 10 mart 1921'de İSTİKLAL MARŞINI YAZMAYA;

48 saat sonra oybirliği ile 12 Mart 1921'de

İSTİKLAL MARŞI TBMM'de kabul edildi...

Mehmet Akif verilen ödülü kabul etmedi;

10 kıta olarak yazdı şiiri.

İlk ve son kıtası beş mısra ,

Aradaki 8 kıta dörder mısradan oluşuyordu...

Daha sonra;"BAK YİNE AĞARIYOR TANYERİ"

Mısrası çıkarıldı,şiir 41 mısra olarak kaldı...

ŞAİRİN DEDİĞİ GİBİ ;

RABBİM BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN !

KURTULUŞ SAVAŞINI GERÇEKLEŞTİRENLERİN RUHLARI ŞAD OLSUN...

İSTİKLAL MARŞI KABUL YILDÖNÜMÜ HATIRLANSIN,KUTLANSIN...