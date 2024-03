Sevgili Dostlar Merhaba!

Bugün yine Güvenpark’ta idik.

Aileler yürekleri kan ağlarken beni görünce gözleri gülüyordu. İşte gerçek SEVGİ BAĞI bu. Yürekten, yüreklere dokunmanın ödülü bu. “Keşke böyle tanışmasaydık”dediğimiz bir olay ile GÜVENPARK AİLESİ olduk.

13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ ta meydana gelen PKK terör örgütünün bombalı araç saldırısında her görüşten, her yaştan, her meslekten 36 vatandaşımızı ve henüz doğmamış bir yavruyu kaybettik. 19’ u ağır 125 vatandaşımız yaralandı. Bu vahim saldırının üzerinden 7 sene geçti, ancak acısı hala taptaze. Gencecik yavrularımız, bu ülkeye emek vermiş öğretmenlerimiz, memurlarımız, işçilerimizi kaybettik. Ülkemiz bir günde karanlığa büründü. Tüm Can’ larımıza Allah’ tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine bütün ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

AİLELERİN YANINDA İDİK HEP!

Bila bedel yanlarında oldu hukuk büromuz.

Öyle ki TAZMİNAT İSTEMLİ HUKUK DAVALARINI,KARŞI YAN VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANACAĞIMIZ İÇİN KABUL ETMEDİK.

Sadece ceza davalarını takip ettik.

Sevgili çalışkan mesai arkadaşlarım sağ olsunlar...

...

Başından beri takip etmiş olduğumuz bu dosyada, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan, Sabahattin Karakoç, Azmettin Karakoç, İbrahim Halil Demirer Suphi Akbaş, Uğur Ayçil, Semih Yürek, Neval Basut en düşüğü 2 yıl en ağırı ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmış;Ankara 4. Ağır ceza Mahkemesince verilen ceza az bulunmuş tarafımızca temyiz edilmiştir. İlgili dosya Yargıtay’ da temyizdedir.

Yine bu kapsamda başından beri takip ettiğimiz, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/ 340 E. sayılı dosyası istinafta olup, söz konusu dosyada yargılanan Suphi Akbaş, Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında verilen hükümde cezaların azlığı sebebi ile (bu sanıklara bir kısım suçtan beraat bir kısım suçtan az ceza verilmiştir)tarafımızca istinaf edilmiştir.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/ 382 E. sayılı dosyası ise henüz derdest olup, birçok sanık hakkında yakalama emri infazına dair cevaplar

gelmemiştir. (Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, DuranKalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural,Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata,Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Vahit Ayçil, Necati Utku Kiraz hakkında yakalama emri bulunmaktadır.)

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2023/2 E. sayılı dosyada yargılanan Hamiyet YALÇINKAYA ile aynı mahkemenin 2018/ 382 E. sayılı dosya ile birleştirilmiştir ve henüz derdesttir.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN “SOSYAL RİSK “absürd terimi ile ailelerin tazminat almasının yolunu kapayan ;oy çokluğu ile almış olduğu zorlama kararı da bireysel başvuru yolu ileANAYASA MAHKEMESİ’NE götürdük;sonucunu bekliyoruz...

...

KISACA EZCÜMLE BİZ SONUNA KADAR

HAK ETTİĞİMİZ “ADALETİN” PEŞİNDEYİZ...

Selam ve saygılar