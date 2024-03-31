20 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle İran, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelen turistleri ağırlayan Antalya otelleri, sezonu bir ay önce çekerek 15 Mart'tan itibaren kapılarını açmaya başladı.

Oteller, Nevruz'un ardından başlayan 31 Mart Paskalya tatili için Avrupa'dan, 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı için de yerli turist çekmeye başladı. Gelen yoğun talep nedeni ile Antalya'daki otellerin yüzde 70 faal duruma geçti. Turizmciler, yoğun talebin etkisiyle Bodrum, Çeşme, Marmaris bölgelerindeki otellerin de sezonu bir ay öne çekerek nisan başında kapılarını erken açmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Nevruz Bayramı nedeniyle İran, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nden güçlü bir rezervasyon akışı oldu. Gelen Paskalya tatili ile birlikte Avrupa'dan ciddi bir rezervasyon var. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile hem yerli hem yabancı turist talepleri ile otel doluluk seviyesi yüzde 90'ı bulacak.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı canlandıracağını belirten sektör temsilcileri; Ara tatil ve bayram tatili sürecinde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 Milyar Lira civarında olmasını beklediklerini bildirdiler. Bu dönemde, memleket ve akraba ziyaretleri de dahil olmak üzere vatandaşın yaklaşık 20 milyon seyahat gerçekleştirmesini bekleniyor. Bu seyahatlerin yaklaşık 2 milyonluk kısmının doğrudan turizm faaliyetleri oluşturacak.

Bayram tatilinde turizm tesislerine girişlerin 1,5 milyon seviyesinde olmasını, diğer konaklama seçenekleri de dâhil edildiğinde turistik konaklama sayısının 2 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Ara tatil ve bayram tatili süresince yapılan memleket ve akraba ziyaretleri ile turizm faaliyetlerinin ekonomik etkisinin ise toplamda 100 Milyar Lira seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Güçlü bir iç turizm hareketi, sektörümüzün ve ülkemizin kalkınmasında son derece kritik bir rol oynuyor. Seyahat acentelerimiz birçok kültür destinasyonu ve her bütçeye uygun turlar sunuyor. Bayram dönemi ve okul ara tatilinin birleşeceği bu dönemde sektör temsilcileri vatandaşları ülkemizin dört bir yanında tatil yapmaya davet ediyor.