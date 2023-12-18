Merhabalar sevgili dostlar,

POĞAÇALAR, yaşantımızın ve beslenme alışkanlıklarımız içinde belki de hepimizin günün her saati bile yenilebilen ,öğün kaçırdığımız da bir tanesinle bile midemizinde ki açlığı bastırdığımız,sabah kahvaltılarında,çocukların beslenme çantalarında,akşamüstü çay ikramlarımızın yanında bazen mayalı,bazen pratik ve çabucak yoğurduğumuz,evde ne varsa içini doldurduğumuz bazen yumuşacık bazen kıyır kıyır hamuru ile damak zevkimize göre hazırlayarak pişirdiğimiz sevilen hamur işidir.

Bu günlerde dereotu ile yapışan poğaçalar gözde olsa da ben sizlere dereotu yerine maydanoz kullanarak kıyır kıyır bir poğaça hazırladım.Üstelikte pratik ve çabucak hazırlayabileceğiniz bir tarif..

Çayınızın yanında sıcak sıcak yiyebileceğiniz gibi ertesi güne kaldığında da tazeliğini koruyan bir poğaça..

Resimde de görüldüğü gibi bazılarının üzerine haşhaş,bazılarının üzerinde susam var ,bunun da sebebi,içlerinde hem zeytin hemde kaşar peyniri olmasıdır.Ama iç malzemesi tercihi tamamen sizlere ait,evde ne varsa yada hangi ürünü seviyorsanız..

Haydi bu günlerde misafir ağırlayacak olanlarınız varsa mutlaka deneyin.

Hepinize kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• 1 su bardağından bir parmak eksik eritilmiş tereyağ

• 1 çay bar(125ml) yoğurt

• 1 çay bar.sıvıyağ

• 2 ad yumurta (1 yumurtanın sarısını üzeri için ayırın)

• 1 pak.kabartma tozu

• 1 pak.karbonat

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çorba kasesi (1/2 demet ) Maydanoz

• 3,5 su bardağı Un

• İÇ MALZEMESİ:

• Yeşil - siyah zeytin

• Kaşar peyniri

• ÜZERİNE:

• Yumurta sarısı

• Haşhaş

• Susam

• HAZIRLANMASI:

• Eritilmiş tereyağ,sıvıyağ ,yoğurt ve yumurtaları bir kase içinde karıştırın.

• İnce kıyılmış maydanozu ekleyin.

• Un, kabartma tozu,karbonat ve tuz ilavesiyle hamur haline getirin.

• Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacaktır.

• Cevizden biraz büyük parçalar halinde yuvarlayın.

• Bazılarının içine zeytin bazılarının içine de kaşar peyniri yerleştirin ve yarım ay şeklinde kapatın.

• Hepsini hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin.

• Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.

• Zeytinli olanlara haşhaş,kaşarlı olanlara susam serpin.

• 175 derece de ısıtılmış fırındatakribi 20-25 dakika pişirin.

• Kıyır kıyır lezzeti ile poğaçalarınız ikrama hazır.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...