-Sevgili Dostum Murat'cığım ben seni çok yakınen tanıyorum ama birde tanımayanlar merak edenler için kendinden biraz bahsedermisin? Kimdir Murat Balcı?

1983 yılında Almanya'da doğdum. Aslen İzmirliyim. 9 yaşinda Türkiye'ye dönüş yaptık. Okul hayatımda hep çok başarılı bir öğrenci olduğum halde aklım her zaman sahne oyunculuk ve müzikteydi. 16 yaşımda Ege bölgesinin en iyi sesi seçildim ve kendi bestelerimi yapmaya başladım. Ege üniversitesi'nde ingilizce işletme okurken, her zaman asıl yapmak istediğim iş olan oyunculuk ve müzik artık içimde durdurulamaz bir noktaya geldi ve 2004 yılında Show Tv'de yayınlanan Türkiyenin Yıldızları yarışmasına katıldım. Sonrasında Müjdat Gezen actor stüdyoda oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da tv'deki ilk işim olan En iyi Arkadaşım dizisinde oynamaya başladım. Eş zamanlı olarak ta Showmax'te hafta içi hergün 2 saatlik bir canlı yayınla sanatçı konuklar ağırladığım bir müzik programının sunuculuğunu üstlendim. Bir diğer yandan da kısa bir süre Zerrin Özer'e sahnede vokal yapıp, sonrasında kendi sahne programlarımı yapmaya ve kendi yazdığım şarkıları sanatçı arkadaşlarımla paylaşmaya başladım. Sonrasını az çok biliyorsunuz zaten… Diziler, tv programları, konserler derken bugünlere geldik birşekilde :)

-Çok erken yaşta adım attın bu mesleğe, o süreçte neler yaşadın? Destek & Köstek olanlar varmıydı?

Show Tv Genel Müdürü Suavi Doğan (o zamanlar Türkiyenin Yıldızları yarışmasının yapımcısıydı), Kayhan Haksever ve bana ilk dizi projemde rol teklif eden Hamdi Alkan'ın üzerimdeki hakları ve bana olan inançları için hep minnettar oldum. Onun dışında bunca yıllık süreçte mutlaka onlarca destek ve bir o kadar da köstekle karşılaşmışımdır ama ben ilahi adalete ve en çok ta kişinin kendi gücüne inandım hep. İnancına tutunmayı ve yeterince, azimle çalışmayı bırakmadığın sürece hiç bir insanın seni engellemeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Baskalarından medet ummak da, şikayetçi olmak da hayatın en büyük tuzaklarından bence. En büyük güç yaratanın sana verdiği güç. Onunla herşeyi başarmanın mümkün olduğuna inanıyorum.

-Sunuculuk, şarkıcılık, oyunculuk herşey var maşallah bunların dışında bilmediğimiz şeyler var mı peki?

Geçmişte kısa bir dönem modellik, radyo dj’liği ve editörlük gibi işler de yaptım. Bunların dışında Beste yapıyorum, söz yazıyorum… Çoğu zaman tek bir şeye odaklanmak daha kısa vaadede başarı getirir derler ama ben tüm bunlarla daha zenginleştiğimi hissediyorum. Ya da belki sadece tipik bir ikizlerim :)

-Yaşantındaki kıstasların nelerdir? Olmazsa olmazların? Bunu hem özel hayatın hemde iş hayatın için sorsam mesela?

Özel hayatımdaki en önem verdiğim ve beklediğim şey dürüstlük ve samimiyet. Aşkta da, arkadaşlıklarımda da.. . Her türlü ilişki kurmanın en büyük temeli bence. Onun dışında nasılsa her acıyla, her problemle başa çıkabilecek şekilde tasarlanmışız. İş hayatında da prensipli ve sorumluluk sahibi olmak ve her ne yapıyorsan severek yapmak çok önemli benim için. Biraz da mükemmelliyetçi olduğumdan bazen zorluklar da yaşamıyor değilim tabi, ama o da işin cilvesi diyoruz :)

-Ailene bağlı bir evlatsın sende bildiğim kadarıyla, ailenin sana desteği nasıl peki? Karışırlar mı sana?

Evet ailem çok değerli ve hayatın en güzel hediyelerinden bana çok şükür. Babam başlarda oldukça karşıydı bu işleri yapmama. Kendisi gibi iş adamı olmamı istedi hep ama bugün geldiğim noktada neyse ki benle gurur duyuyor artık sanirim :) Annem ablam teyzelerim ve melek anneannemse hep yanımda her adımımda en büyük destekçilerim oldular. Ben biraz dikbaşlı kendi bildiği yolda inatla giden ve belki biraz asi denebilecek bir çocuk olduğumdan pek karışamadılar bana aslında. Hala da her kararıma saygı duyuyorlar. Böyle bir ailem olduğundan çok şanslı hissediyorum, hepsine teşekkürüm sonsuz.. Ve tabi ki en büyük aşklarımdan biri oğlum Balcan'a :) (golden retriever) Beni seçip, tüm bu yolculuğumda her halimi ve her kahrımı çekerek en büyük desteklerimden biri oldu hep. Varlığı bana en güzel armağanlardan..

-Murat Balcı'nın hobileri, fobileri nelerdir?

Dans, kickbox, tenis, kitaplar, filmler, at binme, hayvanlar ve her türlü doğa aktivitesi mesleğimin dışında bana en çok keyif veren şeyler. Yeni yerler ve yeni insanlar tanımakta öyle, mümkünse bütün dünyayı dolaşmak istiyorum. Hobi demek pek doğru olmayabilir ama kişisel gelişim özellikle ilgilendiğim bir diğer konu. Kendi üstümde çalışmayı çok seviyorum. Her yıl bir öncekinden daha tamamlanmış, daha öğrenmiş, içimi daha çok huzur, barış ve aşkla doldurabilmiş biri olmak için uğraşmak ve sonuçlarını gözlemleyip şükretmek benim için hayatın en büyük anlamlarından. Fobilerim pek yok aslında ama tek fobim korkunun kendisi sanırım. Bence bu dünyadaki bütün kötülüklerin, olumsuzlukların, sevgisizliğin, yalanların ve daha bir çok negatif duygunun tek bir kökü var, o da korku. Yalnızlık korkusu, başarısızlık korkusu, sevgisizlik korkusu, kaybetme korkusu, parasızlık korkusu ve daha onlarca farklı kostümde tek bir duygu… işte tüm mutsuzluklarımızın kaynağı bu duygu, benim de hep başımın en büyük belası ve yenmek için en çok üstüne gidip, efor harcamayı seçtiğim şey oldu hayatımda. Neyse ki bugün dönüp bakınca hiç’te fena yol almamışım diyebiliyorum bu mücadelede çok şükür :)

- Murat Balcı bir gününü nasıl geçirir şöyle kısaca senin ağzından bir dinlesek?

Mesleğim gereği - ki en çok sevdiğim yanlarından biri, çalışırken bir günüm diğerine benzemiyor pek. Ama dizi-film seti veya bir konser yoksa genelde evde ve Cihangir'de vakit geçirmeyi seviyorum. Her gün oğlumla parka gidip oyun oynayıp biraz mahallede dolaşıyor, sonra günlük işlerimi halledip spora gidiyorum. Akşamları da mutlaka bir film, biraz müzik, biraz kitap.. Çok daha havalı şeyler söylemeyi isterdim ama aslında gayet standart bir ev hayatım var. Bu cevaplarımla seni hayal kırıklığına uğratmadım umarım. Ha ama hiç mi marjinal bi şey yapmıyorsun dersen, hiç televizyon izlemiyorum mesela :)

- Murat Balcı boy, kilo, sevdiği renk, uğurlu sayısı, sevdiği yemekler, kullandığı parfüm?

Boy 184, kilo 78, favori rengim mavi, en çok sevdiğim sayı 11, yemek mi?? Dur bu konu biraz önemli ve uzun :) sushi çok severim, annemin zeytinyağlı yaprak sarması, teyzemin patlıcan boranisi ve genel olarak bütün sebze yemeklerini severim; meyve delisiyim, tatlı ve çikolata konusunda da bayağı ciddi sabıkalıyım diyebilirim :) tabi her türlü tatlıyı mümkün olduğunca kendime yasaklayarak geçiyor günlerim maalesef. Parfümde de ara ara hep değiştirirm ama şu aralar tom ford black orchid kullanıyorum bir süredir.

-Oyunculuk anlamında ve sahne anlamında bayağı yol kat ettin. En son yer aldığın Tutsak dizisindeki Komiser Murat rolüyle de oldukça başarılıydın. Varmı yeni projeler?

Teşekkür ederim. Oyunculukta Renda Güner'le çalışıyorum. Görüşüp değerlendirdiğimiz projeler var ama en doğru projeyi seçmek için ince eleyip sık dokuyoruz bütün ekiple.

Öte yandan müzikle ilgili hep gelen albüm veya single sorusuna da cevap vereyim bu vesileyle. Evet henüz yapmadım ve nedenini aslında tam olarak ben de bilmiyorum.:) Hep içime sinmeyen birşeyler veya aksilikler oldu ama en doğru zamanda en güzel şekilde müzik aracılığıyla da çok daha fazla insana dokunmayı ben de çok istiyorum. Bakalım..

-Murat Balcı'nın bilinmeyenleri nelerdir? Yani sevdiğin ve/veya sevmediğin yönlerin?

Göründüğümün aksine biraz fazla duygusalım sanırım. Bu, hayatı çok kolaylaştıran bir özellik değil ne yazik ki :) ama şöyle bi düşününce genel olarak kendimi seviyorum sanırım. Iyi çocuğum iyi, valla :)

-Bundan sonrada Oyunculuk ve sahne aynı anda devam edecek mi? yada bir müzikal düşünüyor musun?

Müzikal her oyuncunun en büyük hayallerindendir zaten sanırım. Benim içinse Dans, müzik ve oyunculuk biraraya gelince tam bir festival oluyor tabi :) inşallah bi gün olur.

Evet oyunculuk ve müzik aynı anda hep olacak hayatımda inşallah. Açıkçası aralarından seçim yapmam gereken işlermiş gibi gelmediler de zaten hiç bana. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı gibi bi şey :) Benim mesleğim sahne üzerinde her şekilde, yeteneklerimin doğrultusunda ve izin verdiğince her türlü sahne sanatıyla kendimi ifade edip, izleyen veya dinleyenlere dokunabilmek. E bir de karşılığında alkış alıp, sevildiğimi hissedersem benden mutlusu yok.

- Tiyatro sahnesine de çok sıcak bakıyorsun bildiğim kadarıyla. Tiyatro'da kıstasların var mı peki?

Tiyatro bir oyuncu için çok daha büyülü çok daha organik ve şeffaf bir alan. Tabi ki tiyatro istiyorum ben de. Ama dizi yapıyorken setlerin yoğun çalışma saatleriyle çakışması bazen zorluklar yaratabiliyor ne yazık ki. Bugüne kadar en çok bu yüzden olmadı. Ama umarım en kısa zamanda karşılıklı uygun şartlar oluşur ve tiyatro sahnesinde de aşkla yerimi alırım.

-Kendini ileride nerede görüyorsun? Murat Balcı'nın en büyük hayali nedir?

Bu mesleğin hazzı, verdiği mutluluk ve tatmin hissi tabi ki ulaşıp dokunabildiğin kişiyle doğru orantılı. O yüzden en büyük hayalim de dünya kadar büyük :) Zaten hayal kurulacaksa da hep en büyüğünü kurup o hayale inanabilmek için kendi üzerinde çalışmak gerektiğine inanıyorum ben. Hırsların esiri olmadan tabi. Ama en çok, burdaki yolculuğumun sonuna geldiğimde o ünlü film şeridininin geçişini izlerken kendime "aferin oğlum murat, çok iyi iş çıkarmışsın" diyebilmek istiyorum.

-Evlilik konusuna gelirsek son dönemde genç oyuncular arasında erken yaşta evlilikler çoğaldı? Bunun işine mesleğine nasıl etkisi olur sence? Sende varmı evlilik planı?

İçinde aşk olan herşeyin, buna evlilik’te dahil tabi, herkesin hayatına etkisinin de çok olumlu olduğuna inanıyorum. Ben başından bir nişan geçmiş biri olarak biraz korkuyorum sanirim evlilik mevzusundan. Al işte sana yenmek gereken başka bir korku :) Şaka bir yana, yaş geldi diye, mahalle baskısından, yalnız yaşlanmamak için, veya çocuk sahibi olmak için evlenmek pek bana göre şeyler değil. Bağlanmak için bir kuruma ihtiyaç duymak ta öyle. Ama bi gün o aşk gelip çarpar, ağız burun dağıtırsa ve o aşkla bir aile kurup başka bir canın ömür boyu sorumluluğunu almaya iki taraf ta hazırsa tabi ki evliliğe sıcak bakarım. :) amma terlettin be Kivanç!

-Bu güzel samimi ve içten röportaj için sana çok teşekkür ediyorum Murat'cığım. Başarılarının devamını diliyorum... Bu arada röportajımızda fotoğraflar için Mehmet Can’a sonsuz teşekkürlerimizide unutmadan geçmeyelim.

Ben de çok teşekkür ederim Kıvanç’cığım güzel oldu be)))

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

FOTOĞRAFLAR: MEHMET CAN