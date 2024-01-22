Deliha, Eltilerin Savaşı ve Görümce filmleriyle komedi dalındaki rüştünü ispat eden Gupse Özay yeni filmi 'Lohusa' ile hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu ve senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı Lohusa filminin galası tamamlandı. Filmin 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girdi.

Deliha filminin setinde tanıştığı kendisini gibi oyuncu olan Barış Arduç'la 2020 yılında hayatını belirleştiren ve 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan Gupse Özay, doğumun sonrasında setlere bir süreliğine ara vermişti. Sevilen oyuncu 'Lohusa' filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Lohusa" filminin oyuncu kadrosunda Gupse Özay'a Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler eşlik ediyor.

Lohusa filminin galasından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür eden Gupse Özay, "Müthiş bir galaydı. Gelen herkese teşekkür ederiz. Coşku inanılmazdı. Lohusa geliyor' notuyla hayranlarına müjdeyi de verdi.

Film taze ebeveynlerin yaşadığı komik olayların bir kahkaha tufanına dönüştüğü ilk 40 günü anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşma gününü heyecanla bekleyen bir çift olarak hikayenin merkezinde yer alıyor.

Efsane Filmi 2 Şubat’ta Seyircisyle Buluşuyor

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin merakla beklenen kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, komedi filmlerinde pek kullanılmayan teknolojiler, efektler ve uygulamalar büyük beğeni aldı. Yönetmen Selçuk Aydemir ve başrol oyuncusu Ahmet Kural’ın yorumladığı ve sahnelerle ilgili bilgi verdiği kamera arkası görüntülerini izleyenler, yorumlarda film için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada kısa sürede binlerce izleme aldı.

30 dakikalık Hollywood tadında hazırlanan ve kurgulanan görüntüler filmden ipuçları verirken, izleyenleri de heyecanlandırdı. 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatan Efsane filminin çekimleri Çorum Kargı’da yapıldı.

Gülşah Yaprakçı Yeni Filme Hazırlanıyor

5 Ocak’ta vizyona giren “Filme Gel” isimli komedi filminin güzel oyuncusu Gülşah Yaprakçı, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Daha önce, bir çok Tiyatro oyunu, Dizi ve Sinema filmlerinde yer alan ve 2006 yılında Türvak oyunculuk bölümünü 2.likle bitiren güzel oyuncu Gülşah Yaprakçı, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Orçun Kaptan, Aslıhan Karalar ve Deniz Hamzaoğlu gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen güzel oyuncu Gülşah Yaprakçı, filmde sergilediği başarılı oyunculuğuyla, filmin yönetmeni İhsan Taş’tan tam not aldı.

Oyunculuğu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Gülşah Yaprakçı, sözlerini şöyle sürdürdü “Daha önce bir çok Tiyatro oyununda, Dizilerde ve Sinema filmlerinde bir çok duayen sanatçılarla çalışıp, onlardan çok şey öğrendim. En büyük arzum, kaliteli projelerde yer alarak, sektörde kalıcı bir yer edinmek ve günün birinde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

"İyi Bir Aile Değiliz" Filmi 9 Şubat’ta Vizyonda

Başrollerinde ünlü oyuncular Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş ve Şinasi Yurtsever’in yer aldığı komedi filmi ‘İyi Bir Aile Değiliz’in fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, babalarının beklenmedik ölümü nedeniyle bir araya gelen ailenin, cenazenin kaybolmasıyla yaşadığı ilginç olaylara yer verildi.

Yapımcılığını Mustafa Sönmez’in, yönetmenliğini Haki Biçici’nin üstlendiği film, 9 Şubat’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin kadrosunda Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy ve Yakup Turgut da yer alıyor.

Engin Günaydın’ın “Hücreler’i Görücüye Çıkıyor

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM’nin 2024 prodüksiyonu HÜCRELER ilk duyurusu itibariyle yoğun bir ilgi görüyor. Hücreler, 19 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirilecek prömiyerinin ardından 20, 21, 28 ve 29 Ocak’ta sahnede olacak.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ tiyatro seyircilerine şahane bir komedi ile sahnelenmeye başlıyor.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ oyunu insan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktarıyor.

Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı HÜCRELER oyunu 28 ve 29 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de seyirciyle buluşacak

"3391 Kilometre" Filmi Seyircisinden Tam Not aldı

Beyza Alkoç'un popüler kitabından uyarlanan "3391 Kilometre" filmi, ilk iki gününde 236 bin 113 kişilik bir izleyici kitlesine ulaşarak gişede büyük bir başarı elde etti. Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ın başrollerini paylaştığı film, hikayesi ve performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Film, 18 yaşındaki İzmir ve Ege'nin sosyal medya üzerinden başlayan romantik yolculuğunu anlatıyor. İki genç, Fransa ve Türkiye arasındaki 3391 kilometrelik mesafeye rağmen birbirlerine aşık olurlar. İzmir ve Ege'nin bu büyüleyici hikayesi, izleyicileri hem duygusal bir yolculuğa çıkarıyor hem de iki ülke arasındaki kültürel zenginlikleri gözler önüne seriyor.

"3391 Kilometre", sadece romantik bir film olmanın ötesinde, gençlerin sosyal medya ve modern iletişim araçlarıyla kurduğu ilişkileri de ele alıyor. Film, aynı zamanda İzmir ve Ege'nin karakter gelişimlerini ve aşklarının onları nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Seyirciler tarafından büyük ilgi gören bu film, sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

"Kübra"nın Galası Gerçekleşti

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı, Taylan Biraderler imzalı Kübra'nın galası gerçekleşti.

Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni dizisi "Kübra"nın galası gerçekleşti.

Galataport’ta gerçekleşen özel gecede dizinin yönetmenleri ve yapım ekibinin yanı sıra başta Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere oyuncu kadrosu da yer aldı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Afşin Kum’un aynı isme sahip romanından uyarlanan Kübra, kendi halinde genç ve mütevazi Gökhan’ın, telefonuna birtakım gizemli mesajların gelmesi sonucu hayatının değişmesini ve kendini beklemediği olayların içinde bulmasını konu alıyor.

Gökhan, İstanbul’un arka mahallelerinin birinde yaşayan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışan sıradan bir gençtir. Bu sıradan hayatı; üyesi olduğu sanal bir uygulamada, Kübra isimli hesaptan gelen bir mesajla değişmeye başlar: “Sen farklısın!”.

Başta önemsemediği bu mesajın ne anlama geldiğini de kendisine attığı mesajlarla ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar veren Kübra’nın kim olduğunu da zamanla anlar Gökhan. Ancak bu gerçeği kabullenmesi onu zorlu bir yolculuğa çıkarmış olur. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır. Ve Gökhan kendini “karanlık ve aydınlığın savaşı” olarak gördüğü bir savaşın tarafı olarak bulacaktır.