Eminoğlu Grup ve Senarist Medya Yapım’ın ortaklaşa yaptığı keyifli bir aile komedi filmi olan BODRUM SEFERİ’nin Yönetmen koltuğunda Recep Akdağ oturuyor.

Saf ve temiz yürekli bir genç olan Sefer’in her gün rüyasında gördüğü doğa harikası yerin Bodrum olduğunu öğrenmesiyle yola çıkışının ve Bodrum’daki sakarlıklarını konu alan filmin Türkiye dağıtımcılığını A 90 Pictures yapıyor. 12 Nisan’da sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak filmin başrolünü Sarp Bozkurt üstlenirken; Asuman Dabak, Tarık Papuççuoğlu, Ali İpin, Suzan Kardeş, Sedef Şahin, İrfan Kangı, Kahraman Sivri, Soner Türker, Fatih Günay, Taner Ayyıldız, Serhat Boylu, Zilan Duru ve Boom’cu Onur’ olarak bilinen Ahmet Dursun gibi sevilen oyuncular var.



"Şaşırt Beni " 26 Nisan'da Seyircisiyle Buluşacak !

Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği KerkiSolfej ve MMT ortaklığında ve Kral Pop Radyo sponsorluğundaki “Şaşırt Beni” oyunu, 26 Nisan Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan “Şaşırt Beni” şampiyonlar ligi oyuncu kadrosuyla şaşırtmaya devam ediyor. Tiyatroseverlerin bilet bulmakta zorlandığı komedi oyunu Türkiye’nin birçok yerinde sergilenmeye devam edecek.



“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” Hukuki Engel Yok Cuma Günü Vizyona Girdi!

Unutulmaz sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan devam filmi “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” 5 Nisan Cuma günü tüm Türkiye’de vizyon yolculuğuna başlıyor. X Yapım şirketi yetkilileri yaptığı açıklamada “Bazı hukuki süreçler yaşanmasına rağmen, Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararla filmimizin gösterime girmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Büyük küçük herkesin Ahmet Kaya’ya saygı duruşu niteliğindeki filmimiziizlemesi için sabırsızlanıyoruz” dedi.

X Yapım tarafından çekilen ve bu Cuma vizyona girecek “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi; şarkılarıyla adalet, özgürlük, insan hakları gibi evrensel değerler için mücadele veren ünlü sanatçı Ahmet Kaya’nın Türkiye'deki zorluklarla dolu yaşamını ve Paris'teki sürgün yıllarını konu alıyor.

Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği, başrolde Özgür Tüzer'inperformansı ve güçlü sesiyle dikkat çeken yapım, Ahmet Kaya'nın etkileyici hayatını izleyicilere sunuyor. Filmde ayrıca Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Nakkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi yapım şirketi kamuoyuna yansıyan haberler neticesinde bir açıklama yaptı. “Geçtiğimiz günlerde filmimizle ilgili bazı hukuki süreçler yaşanmasına rağmen 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi verdiği kararla, filmimiz için alınmaya çalışılan ihtiyati tedbir talebinin reddine hükmetmiştir. Bu sebeple gösterime girmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Büyük küçük herkesin Ahmet Kaya’ya saygı duruşu niteliğindeki filmimizi izlemesi için sabırsızlanıyoruz” şeklinde açıklama yapıldı.

“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de 5 Nisan Cuma günü vizyonda.



"Mucize Aynalar " Filmi Seyircisiyle Buluştu

Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı ‘Mucize Aynalar’ filminin galası 1 Nisan Pazartesi akşamı Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda gerçekleştirildi. Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat’ın kadrosunda yer aldığı filmin galasında keyifli anlar yaşandı.

Türk sinemasında ‘Zübük’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ve ‘Gol Kralı’ndan tam 54 yıl sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması olan ‘Mucize Aynalar’ın galasına katılan isimler arasında Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Ahu Türkpençe, Nevra Serezli, Varol Yaşaroğlu, Yağızcan Konyalı, Gülşah Saraçoğlu, Can Gox, Mesut Süre, Ece Yörenç, Altan-Alize Gördüm, Dinçer Güner, Özlem Gürses, Bihter Dinçel, Mehmet Erdem, Asuman Dabak, Yurdaer Okur, Feyza Altun, Nasuh-Mine Mahruki, Ezel-Hasan Eflatun Akay, Orkuncan İzan, Barış Pehlivan vardı.

Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. “Kaybedenler Kulübü”, “Devrim Arabaları” gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyona girdi.





"The House Wit No" Filmin Afişi Yayınladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en prestijli film fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazanan distopya filmi ‘Adresi Olmayan Ev’in dünya satış haklarını Alman Arthood Entertaintment firması aldı.

Hatice Aşkın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos üstlendi.

Oyuncu kadrosunda başrolde Boran Kuzum’u görmekteyiz. Filmin diğer oyuncuları ise şu isimlerden oluşuyor:

“Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Seren Fosforoğlu, Bedia Ener, Ayşen İnci, Yeliz Bozkurt ve Emel Çölgeçen.”

Güçlü bir oyuncu kadrosu bulunan filmin afişi de yayınlandı. Kurgusu Atina’da yapılan ‘Adresi Olmayan Ev’in tüm post-prodüksiyonu Atina’da tamamlandı.



"Bazen Hep Birlikte Otherwıse ın İstanbul" İstanbul Film Festivalinde !

Deneysel belgesel filmleri “Tülay German: Kor ve Ateş Yılları”, “Huzursuz Topraklar”ve “Araf”’ın yanı sıra “Zarlar ve İnsanlar” gibi video enstalasyonlarıyla adından söz ettiren ödüllü yönetmen, sanatçı ve akademisyen Didem Pekün’ün ilk uzun metrajlı belgesel filmi “BAZEN HEP BİRLİKTE / OTHERWISE IN ISTANBUL”, 17-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 43. İstanbul Film Festivali kapsamında ilk kez izleyicilerle buluşacak. Didem Pekün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Anna Maria Aslanoğlu (istos film)’nun yapımcılığı ve Melek Ulagay’ın ortak yapımcılığında hayata geçirilen yaratıcı dans belgeseli “BAZEN HEP BİRLİKTE / OTHERWISE IN ISTANBUL” festivalin Ulusal Belgesel Yarışması’nda yarışacak.

Film seyircisini, kuruluşundan bu yana paylaşarak üretimin devamlılığını önemseyen ve kendi dilini oluşturmayı odağına alan Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın kurucularından, dansçı ve koreograf Mihran Tomasyan’ı takip ederek hem Tomasyan’ı hem de İstanbul’u keşfetmeye davet ediyor. Performatif bir belgesel olan “BAZEN HEP BİRLİKTE / OTHERWISE IN ISTANBUL”, Tomasyan'ın Ermeni aile tarihi ve kimliği üzerinden paylaştığı arşivler, kolektif bir doğaçlama koreografi ve günümüz İstanbul’unun hengâmesiyle örülü bir anlatıyı takip ediyor.

Yaratım ve dans performanslarında Mihran Tomasyan’ın yanı sıra Beste Demir, Ekin Önce, Leyla Postalcıoğlu, Nazlı Durak, Nazlı Tecimer ve Ufuk Fakıoğlu’nun yer aldığı “BAZEN HEP BİRLİKTE / OTHERWISE IN ISTANBUL”un görüntü yönetmenliğini Petros Nousias üstlenirken kurgusu Eytan İpeker tarafından gerçekleştirildi. Filmin müziklerinde ise Berke Can Özcan ile Elena Margarita Kakaliagou’nun imzası bulunuyor.

Evrensel bir iyimserlik ve toplulukçuluk hikâyesi sunan “BAZEN HEP BİRLİKTE / OTHERWISE IN ISTANBUL” 43. İstanbul Film Festivali kapsamında 23 Nisan Salı saat 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda ve 26 Nisan Cuma saat 21.30’da Sinematek / Sinema Evi’nde gerçekleşecek gösterimleriyle festival seyircisiyle buluşacak.

Didem Pekün’ün istos film yapımıyla gerçekleşen ilk uzun metrajlı belgesel filmi “BAZEN HEP BİRLİKTE / OTHERWISE IN ISTANBUL”un 43. İstanbul Film Festivali kapsamındaki gösterimlerinin biletlerine 5 Nisan Cuma gününden itibaren Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.





"Nilgün Belgün'le Aşk Ve Komedi Türk Böbrek Yararına Sergilendi!

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak hazırladığı “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı müzikli danslı gösteri,Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi.

Geçtiğimiz akşam Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteriye; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ev sahipliği yaptı. Biletleri vakıf yararına satılan gösteriyi 300 kişi izledi.

120 dakika boyunca sahnede kalan Nilgün Belgün’ün performansı sık sık alkışlarla kesildi. Uzun süre alkışlanan sanatçıya gösteri sonunda Timur Erk ve Seval Ermiş tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.