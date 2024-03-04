Nursen Çetin Köreken’in yazıp yönettiği “Üç Arkadaş” filmi 09 - 15 Mart tarihleri arasında Malmö’de düzenlenecek olan dünyanın en prestijli Çocuk ve Gençlik Film Festivalleri’nden biri olan 41. BUFF Film Festivali’nin uluslararası / resmi yarışma bölümü ile 26 Şubat – 2 Mart 2024 tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali ulusal yarışma bölümünde gösterilecek.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT desteği ve Bursa/Yenişehir Belediyesi iş birliği ile Golfo Mistico Production ortak yapımı olarak çekilen Üç Arkadaş filminde rol alan tüm oyuncular Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan amatör oyunculardan oluşuyor. Filmin başrollerinde Buse Demirağ (15), Halime Gülda Aydın (13) ve Görkem Sağ (14) ile Sarım Selim rolünde Mustafa Saraç yer aldı.

Filmin yönetmeni Nursen Çetin Köreken, Bursa/Yenişehir’de yaşayan 100’den fazla çocuğa 10 ay boyunca Kamera Önü Oyunculuk, Sinema ve Yaratıcı Drama eğitimleri verdi. Başroller ve diğer rollerde eğitim ve atölyelere eksiksiz katılan 40 çocuk rol aldı.

Çocuklarla yapılan atölyelerle birlikte Nursen Çetin Köreken, Bursa/Yenişehir’de yaşayan 50’yi aşkın yetişkine de 7 ay boyunca Kamera Önü Oyunculuk, Sinema ve Yaratıcı Drama eğitimleri verdi. Eğitimleri tamamlayan 25 yetişkin amatör oyuncu filmde rol aldı.

Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği ve üzerinde akademik çalışmalar yaptığı “Çocuklar İçin Sinema Oyunculuğu Metodu” kapsamında filmde rol alan çocuk oyuncular, kendilerine senaryo verilmeden filmdeki karakterlerini hayata geçirdiler. Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği bu metodu, çocuk oyuncuların aldıkları eğitimi, çocukların filme hazırlık aşamalarından filmin seyirci ile buluşana kadar tüm süreci anlatan “Sahne Çocukların” belgeselinin çekimleri film çekimleri sırasında da devam etti.

Yönetmen Nursen Çetin Köreken’in senaryo aşamasından çekim aşamasına, kurgu aşamasından post prodüksiyon aşamasına kadar dinlediği Gazapizm’in Yol adlı şarkısı Gazapizm / Anıl Murat Acar’ın desteğiyle filmde ve fragmanda yer aldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın galası yapıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatına ışık tutacak olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dev prodüksiyonlu dizinin ilk bölüm izlemesi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Fatih Sultan Mehmed'in hayatının ele alınacağı TRT 1'in yeni dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı, ilk bölümüyle bu akşam ekran yolcuğuna başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, TRT yönetimi, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, yönetmeni Şafak Bal ve dizinin başrol oyuncularından Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Seçkin Özdemir, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

TRT Uluslararası Film Platoları'nda çekimleri devam eden dizide birçok tarihi yapı aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi. Çekimlerde kullanılmak üzere; Edirne Sarayı, Bursa Sarayı, Manisa Sarayı, Edirne Top Döküm Atölyesi, harem, harem bahçesi, Macar ve Sırp kaleleri gibi birçok dekor inşa edildi. Ayrıca, Mora kalesi ile birlikte birçok diğer yapı ve mekân da bu listeye eklendi.

Dizinin ilk bölümü için İran'ın en görkemli film platosu olan ve asr-ı saadet projeleri için özel hazırlanan Nour Cinema City'de 10 gün boyunca çekim yapıldı. Dizide, Fatih Sultan Mehmed'in hikayesine paralel olarak ekranlara yansıyacak Eyüb El Ensari karakteri için Cennet'in Krallığı ve Karayip Korsanları filmleriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Gassan Mesud kamera karşısına geçti.

Yaklaşık 3 bin 500 yardımcı oyuncunun görev aldığı ilk bölüm için farklı sekanslarda 600 stunt görev yaptı. 30 gün süren ilk bölüm çekimleri için sanat ve kreatif ekipler altı ay hazırlık yaptı. Hali hazırda dört yüz personelin kalıcı olarak istihdam edildiği proje için 20 bin parça kostüm üretildi. 500 adet Osmanlı kılıcı ve 500 adet Bizans kılıcı da dahil olmak üzere, dev prodüksiyonda toplam 1000 adet özel tasarlanmış kılıç imal edildi. Aksesuarlar arasında mızraklar, silahlar, hançerler, oklar, yaylar, tüfekler, kalkanlar, gürzler, baltalar ve diğer silahlar da yer alıyor. Bu aksesuarlar, dönemin danışmanları eşliğinde yeniden tasarlandı ve Osmanlı, Sırp, Macar ve Bizans tarzlarını yansıtan dekorlarla birlikte kullanıldı.

Dizideki oyuncu kadrosunda ise başrolde Serkan Çayoğlu yer alırken, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi usta isimler yer alıyor.

Taner Ölmez oğlumuzun adı Hazar olacak

Sevilen oyuncu Taner Ölmez,'Hayatla Barış' filminde kamera arkasında yaşadıklarını, filmle ilgili duygularını, babalığını, ailesini en özel cümleleriyle anlattı.

Zengin bir ailenin çocuğu değilim; zevk aldığım yerler makul yerlerdir. Fiyatı çok fazla geliyorsa beğendiğim bir şeyi ya almam ya da indirime girmesini beklerim ve bundan da mutsuz olmam. Telefon değiştirmek için bozulmasını beklerim. Ama eşim çocuğumun fotoğrafını çekecek, ona en iyi telefonu alırım.

Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum bir de, artık başka bir seviye olmaya başladı. Kokla kokla... Geceyarısı uyanıp, kafayla bana dalıyor "baba şu" diyor, su isteyecek yani... Suyunu veriyorum, normalde erken kalkan bir çocuk olmasına rağmen, benimle birlikte daha fazla uyuyor, annesi de bundan razı.

Zeynep'in ismini ben koydum. Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk zaten, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak.

Şahan Gökbakar, son filmi “Erdal ile Ece”de hüsran yaşadı

“Recep İvedik” serisiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, son filmi “Erdal ile Ece”de hüsran yaşadı.

Geçen cuma vizyona giren film, ilk 3 günde yalnızca 51 bin kişi tarafından izlendi.

Ünlü komedyenin 2017 yapımı “Recep İvedik 5” filmi, ilk 3 günde 1 milyon 646 bin 846 kişiyi sinema salonlarına çekerek kırılması zor bir rekora imza atmıştı.

Gökbakar’ın en az izlenen filmi olan 2006 yapımı “Gen” ise ilk hafta sonunda 39 bin 403 kişiye ulaşmıştı. “Erdal ile Ece”, Şahan Gökbakar sinemasında en kötü açılış yapan ikinci film oldu.

"Kara Cin Laneti" 15 Mart'a sinemalarda !

Derya Şen Akbacak ile Mert Yapım’ın ortak projesi "Kara Cin Laneti" korku filmi için geri sayım başladı.

İnci henüz küçük bir çocukken hayatı alt üst olur. Babası, İnci’nin annesi tarafından aldatılınca onu bir ayin yaparak öldürür ve yurt dışına kaçar. Annesi öldürüldüğünde üzerindeki lanet kızı İnci’ye geçer.

İnci çocukluğunu Çatalca’da amcası ve yengesi ile birlikte onların otelinde yaşayarak geçirmek zorunda kalır. Bu süreçte kuzeni Mehmet ile yakın arkadaş olur ve birlikte büyürler. Burada 6 yaşındayken amcası tarafından istismar edilmeye başlar ve bu travmatik süreç İnci büyüyüp otelden kaçana kadar devam eder. İnci, amcası Hasan ile verdiği bedensel savaşının yanısıra yengesi yani öz ablası Neriman ile de ruhani bir savaşa başlamak zorunda kalır. Üniversiteye gittikten sonra İnci’nin 2 farklı personası gelişir. Birisi içine kapalı, çalışkan, derslerinde başarılı bir profil çizip arkadaşları tarafından sevilen sakin bir personayken, diğeri ise şeytani bir cine dönüştüğü ve dişiliğini ön plana çıkarıp erkekleri ağına düşüren ve onları katleden bir personadır. İntikam günü geldiğinde İnci, yanına okuldan bir grup arkadaşınıda alarak kısa film çekmek için amcasının oteline Çatalca’ya döner. Otelde kaldıkları süre boyunca paranormal olaylar, cinayetler ve kayboluşlar yaşanmaya başlar. Ağına düşürdüğü erkekleri katlederken, bir yandan da intikam almak için amcası ile ilgili planlar yapar.Tüm bu olaylar sırasında yaşanan esrarengiz ve karanlık durumu fark edip İnci’nin peşine düşen Ahmet ve Mercan Hoca ise gerçekleri ortaya çıkarmak ve laneti çözmek için iş birliği yapar.

Oyuncular: Abdullah ŞEKEROĞLU, Derya Şen AKBACAK, Tahsin KOÇ, Levent ÇEKİÇ, Yağmur TAZEGÜL, Nazım ALİZADE, Demet ÖZ, Melih GÜLER ve Melike AKDAĞ yer alıyor.

"Kara Cin Laneti " 15 Mart'ta sinemalarda !

Doktor Kemal Kaya kızıyla aynı reklam filminde oynadı

Sağlık sektöründe fırtına gibi esen, ünlülerin doktoru Kemal Kaya, bir ytinyağı markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Zeytin Ana” reklam filminde Vahdet Çakar, Metin Yıldırım, Nilüfer urt, Kadir Gültekin ve Ece Baykal gibi bir birinden başarılı isimlerle amera karşısına geçen Kemal Kaya, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen rolünü layıkıyla yaparak, hem rol arkadaşlarından, hemde reklam filminin yönetmeni İhsan Taş’tan tam not aldı.

Çok keyifli geçen çekimlerde, daha önce Tv Dizilerinde ve Sinema filmlerinde izlediği sanatçılarla aynı reklam filminde oynamanın heyecanını yaşayan Kemal Kaya, sağlık sektöründe olduğu gibi,oyunculukta da başarılı olabileceğini kanıtladı.

Ayşe Ayşen Bulut'un "Rengine Yolculuk" kitabına yoğun ilgi

Günümüzde renklerin insan psikolojisi ve duygusal durum üzerindeki etkilerine dair artan bir ilgi mevcut. Bu alanda kapsamlı bir çalışma sunan renk uzmanı Ayşe Ayşen Bulut'un "Rengine Yolculuk" adlı kitabının tanıtım, söyleşi ve imza günü etkinliği, 1924 REJANS'da gerçekleştirildi. Kitapseverler, renklerin gücünü keşfetmeye yönelik bu benzersiz esere büyük ilgi gösterdi.

"Rengine Yolculuk", renklerin bilimsel ve duygusal boyutlarını ele alıyor.

Ayşe Ayşen Bulut, okurları renklerin insan üzerindeki derin etkilerini keşfetmeye davet ediyor. Kitap, renk teorisi, renklerin tarihçesi ve günlük hayatta renklerin nasıl kullanılacağına dair pratik bilgiler sunuyor.

Ana renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri

Etkinlikte öne çıkan konulardan biri, ana renklerin (kırmızı, mavi ve sarı) insan ruh hali ve davranışları üzerindeki etkileriydi. Bulut, kırmızının enerji ve canlılığı, mavinin huzur ve sakinliği, sarının ise neşe ve iyimserliği temsil ettiğini anlattı. Bu renklerin, bireylerin duygusal durumlarını ve hatta karar verme süreçlerini nasıl etkileyebileceği üzerinde duruldu.