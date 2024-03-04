Medya savaşları, savaşın ve çatışmanın gidişatını değiştirmede büyük rol oynuyor. Yahudi halkı ve gerçeği bilmeyen veya yanlış öğretilenler bundan daha çok etkileniyor. Filistinlilerin canlı yayın yaptığı israil soykırımını tüm engellere rağmen onların kamerasından izliyoruz:

Bu gün yine israil işgal güçleri, 50'den fazla askeri araçla ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi. İşgalciler Batı Şeria'daki Cenin kampına saldırıyor, şehitler, yaralılar ve altyapı tahribatı devam ediyor.

israilli kadın asker, cuma namazı kılan 3 genç adamdan ortada oturana göz koyarak izliyor, kendisi ile ilgilenilmediğini görünce yaklaşıp elinin içi ve tersi ile tokatlıyor. Genç adam zere kımıldamadan ve bakışlarını kaldırmadan namazına devam ediyor. Bir başka kamerada genç bir adam sırtında taşıdığı kanlı torbada kardeşini gömecek yer arıyor.

Gazze'deki çocuklarının yüzde 90'ı yetersiz besleniyor ve bazıları açlıktan ölüyor. İşgal altındaki Filistinlilerin yarısının olduğu Refah'ta ve Gazze’de yaşanan soykırım savaşı açlığı tırmandırıyor. israilliler ve askerleri insani yardım konvoylarının girmesini engelliyor, içeri girmesine izin verdiği yardımları ise kendileri alıyor. Açlıktan denizde balık tutanlar halkı kurşun yağmuruna tutuyor, balık avlamalarına da izin vermiyor.

Kuzey Gazze şeridinde düzinelerce Filistinli çocuk, israil'in şeridin kuzey bölgelerini kuşatması sonucu yiyecek ve su kıtlığını protesto etti. Filistin mülteci ajansı Gouth ve Operasyonu "UNROA" kuzey Gazze şeridi sakinlerinin "açlık sınırında" olduğu konusunda uyardı.

UNROA, israil bombalarından korunmak için okullara sığınan çocuk ve kadınların hedef alındığı aylardır süren israil saldırısında 153 tesisinin yıkıldığını Kuzey Gazze'de harabeye dönen okulların tanımlanmasının artık mümkün olmadığını belirtiyor. Gazze'de devam eden işgal saldırısında 251 öğretmen ve eğitim idarecisinin de şehit olduğunu söyleyen Filistin eğitim bakanlığına göre, çoğu öğrenci travma geçiriyor ve zor sağlık koşullarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nasser Tıp Kompleksi'ndeki Filistinli doktor Ahmed El-Maghribi, çoğu zaman gözyaşları ve umutsuzluk sözleriyle hastanenin içinde 3 hafta boyunca işgal kuşatması altında yaşadığını, tankların ve zırhların etrafını sardığı ve saldırmadan önce keskin nişancının çevresine konuşlandığı hastanede neler yaşadığını anlatıyor.

ABD, Gazze'ye saldırının başlamasından bu yana üçüncü kez vetosunu israil lehine kullanıyor, insani nedenlerle Gazze'de derhal ateşkes çağrılarını engelliyor. Cezayir'in Güvenlik Konseyi daimi temsilcisi, karar taslağının reddedilmesinin Filistinlilere karşı bir savaş aracı olarak açlığın onayını oluşturduğunu belirterek, ABD elçisi zamanlamanın uygun olmadığını ve kabulünün tutuklu değişim çabalarını baltalayacağını söyledi. Arap ülkeleri, dünya çapında hükümetler ve uluslararası örgütlerin hayal kırıklığına uğradığı İngiltere hariç tüm Güvenlik Konseyi üyelerinin karar lehine oy vermesine rağmen Amerika kararı verdi.

BM uzmanlarının şok edici raporları, Gazze ve Batı Şeria'da kadın ve çocukların nelere maruz kaldığının ayrıntıları, uluslararası insan hakları hukukunun ve insani hukukun, uluslararası ceza hukukunun ciddi suçlara kadar bilinen iddiaları doğruluyor ve Roma temel sistemi altında kovuşturulabiliyor, Tecavüz ve keyfi cinayet ve zorla gizleme de dahil.

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinden. 26 ülke Gazze şeridi'nde "hemen insani ateşkes" talep etti. AB dış politika yetkilisi Joseb Burrell, talebin daha sonra kalıcı bir ateşkes başlatacak "savaşı durdurma" anlamına geldiğini söyledi. 26 ülke, işgal ordusunun buna başlama niyetini duyurmasının ardından Refah'a bir saldırı ihtimali hakkında 'derin endişeler içinde'. Öte yandan, Güvenlik Konseyi, Cezayir tarafından haftalar önce hazırlanan ve Gazze'deki saldırganlığı "hemen" durdurulmasını ve "Filistinli sivillerin zorla tahliyesinin" durdurulmasını isteyen bir karar taslağını oyladı. Ancak savaş başladığından bu yana üçüncü olan taslak karara ABD'den yeni bir veto daha geldi.