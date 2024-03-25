Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı Eflâtun’un galası Biletinial Torun Center Sinemaları’nda yapıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı galada görme ve işitme engelli konuklarda filmi izleme şansı buldu. Filmin galasında hem işaret dili (direkt perdede sağ alt köşede yer alacak şekilde görüntü) hem de betimleme (Turkcell Hayal Ortağım uygulaması ile sadece görme engellilerin dinleyeceği şekilde) yapıldı. Filmin vizyon gösterimlerinde de sesli betimleme özelliği kullanılmaya devam edilecek. Böylece görme engelliler normal sinema salonlarında filmi izleyebilecekler.

Görme engelli bir kadın ile sesine âşık olduğu adamın hikayesini konu alan ve başrollerini Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı film, 22 Mart tarihinde seyirciyle buluşacak.

İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı filmin afişi sevenleriyle buluştu. Filmde birbirine doğru bakan iki başrolün birinin görme engelli oluşu diğerinin ise gözlerinin kapalı halde onu hissetmeye çalışması dikkatleri çekti. Afişin alt görselinde iki oyuncunun birbirlerine ellerini uzatarak ulaşmaya çalışmaları aralarındaki aşkın ve engellerin ipuçlarını verdi. Filmde Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’na Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan, Semiha Bezek gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

Çocuk Kalbi, 3 Mayıs’ta Vizyona Giriyor

Dünyanın en yararlı kitabı ’Çocuk Kalbi’nden uyarlanan film 3 Mayıs’ta beyaz perde ile buluşuyor. İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı filmde sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız birçok çocuk yıldız ve ünlü konuk oyuncular rol alıyor.

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından aynı adla uyarlanan film yakında sinema severlerle buluşuyor. İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Çocuk Kalbi’nde sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız birçok çocuk yıldız ve ünlü konuk oyuncular da rol alıyor.

Senarist ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin yaptığı film, bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini zaman zaman eğlenceli zaman zaman duygusal bir dille anlatmaya çalışıyor. Günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz değerleri çocuk dünyası üzerinden işleyen filmde Cumhuriyetin 100. Yılı, öğretmenler günü, Filenin Sultanları gibi birçok güncel konu da yer alıyor.

Dreamers Production tarafından yapımı gerçekleştirilen Çocuk Kalbi, TME FİLM dağıtımcılığında, 3 Mayıs’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek. Sadece çocuk izleyicilerin değil, ebeveynlerin de onlarla birlikte izleyebileceği bir aile filmi olarak seyircilerle buluşacak.

‘Mucize Aynalar’ 5 Nisan’da Sinemalarda!

Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’ 5 Nisan’da sinema salonlarına geliyor. Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı film altı farklı Aziz Nesin öyküsünü beyaz perdeye aktarıyor. Filmin kadrosunda ise sinemanın çok güldüren iki ismi Cengiz Bozkurt ve Şebnem Bozoklu yer alıyor.

Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kaleminden beyaz perdeye uyarlanan ‘Mucize Aynalar’da Cengiz Bozkurt ve Şebnem Bozkurt evli bir çifti canlandırıyor. ‘Cenabettin’ çiftinin ‘Mucize Aynalar’ ile sınavı seyircileri çok güldürecek. Komedinin sevilen iki ismi hem duygusal hem eğlenceli sahneleriyle Aziz Nesin’in mizahını sinemada keyifli dakikalar yaşatacak.

Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu’nun yanı sıra Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Film, Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryosuyla da fark yaratıyor. Mucize Aynalar, gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan hikayesi ve sıra dışı tarzıyla, sinemada yeni bir seyir deneyimi vaat ediyor.

Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. “Kaybedenler Kulübü”, “Devrim Arabaları” gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda.

“Bir Cumhuriyet Şarkısı” Filminin Okuma Provası Gerçekleştirildi

BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleminden, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin okuma provası gerçekleştirildi. Çok iddialı bir oyuncu kadrosunun yer aldığı, hikayesi ile de izleyicileri etkilemesi beklenen filmin çekimlerine yakında başlanması bekleniyor.

Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Okan Yalabık gibi oyuncuların katılımı ile gerçekleştirilen film heyecanla beklenmeye başlandı.

Filmin oyuncu kadrosu ile ilgili yapılan açıklamada şu oyuncuların kadroda yer aldığı bildirilmişti: “Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık.”

1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin bu yıl sona ermeden vizyona girmesi planlanıyor.

Timuçin Esen “Dönüş” Adlı Sinema Filmi İle Geliyor

Dönüş" filmi, Timuçin Esen ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı, İstanbul'dan Gürcistan'a uzanan imkansız bir aşkın yolculuğunu anlatıyor.

Sky Films ve Nar Film işbirliğiyle hayata geçirilen ve sinema dünyasında ses getirmeye hazırlanan "Dönüş" filmi, izleyicileri büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Türk sinemasının bol ödüllü yönetmenlerinden Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu bu etkileyici proje, sıradanlığın ötesinde bir hikayeye sahip.

"Dönüş", İstanbul'un kalabalık sokaklarından başlayıp, Karadeniz'in serin sularına uzanan ve nihayetinde Gürcistan'ın büyülü atmosferine erişen epik bir aşk hikayesini konu alıyor. Yönetmen Özcan Alper, filmin çekimleri için tüm Karadeniz sahilini dolaşarak, izleyiciye unutulmaz manzaralar sunmayı hedefliyor.

Usta oyuncu Timuçin Esen ve genç kuşağın parlayan yıldızı Leyla Tanlar, "Dönüş" filmiyle beyaz perdede buluşuyor. Her biri kendi alanında başarılarla dolu bu iki isim, filmde hayatlarının dönüm noktasında bulunan iki karakteri canlandırıyor. Esen, hayata küsmüş bir adamı; Tanlar ise onun hayatına gizemli şekilde giren bir kadını oynuyor.

"Sevmek Yüzünden" Sinema Filmi Vizyonda !

PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği romantik komedi türündeki "Sevmek Yüzünden" başrol oyuncusu Serhat Teoman Ayça Ayşin Turan'ın başrolerini oynadığı sinema filmi "Sevmek Yüzünden" 22 Mart Cuma günü vizyona girdi.

“Sevmek Yüzünden” filminde Serhat Teoman’a Ayça Ayşin Turan eşlik ediyor. Seçil Çömlekçi ve Ahmet Kapucu’nun senaryosunu yazdığı, kadın dayanışmasının yanı sıra etkileyici bir aşk hikayesinin doğuşuna da tanıklık edeceğimiz filmde Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor