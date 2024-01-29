Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye taşıyan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Yönetmen Yüksel Aksu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karaca'nın bir dünya starı olduğunu belirterek, "Bence çok güzel bir film oldu. Ben yerden birkaç kere para verip izlerim. Dolayısıyla alnım ak, yüzüm pak. Herkese tavsiye ediyorum. Bu kültürün, bu geleneğin, Anadolu rockın ve dünya çapındaki bir sanatçının biyografisini, yeni kuşaklar da öğrenmeli diye düşünüyorum." dedi.

Filmde Karaca'yı canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekipçe çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Umarım izleyenlerde tükenmeyecek bir iş olur. Bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimiz değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircinin. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hacıoğlu, çekimler sırasında her gün 2,5 saatlik özel bir makyaj yapıldığının altını çizerek, "Benim için her sahne ayrı bir anlam ifade ediyor. (Karaca'nın) Babasıyla vedalaştığı, Yasemin Hanım ile oynadığımız sahnenin benim gönlümde ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Filmin sonunda, Emrah Karaca ve İsmail Hacıoğlu sahneye çıkarak Karaca'nın unutulmaz eserlerinden "Tamirci Çırağı'nı birlikte yorumladı. Şarkının bir bölümü ise hologram yöntemi ile sahneye yansıtılan Cem Karaca'nın görüntüsü ve sesi eşliğinde sunuldu.

Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen film 26 Ocak'ta vizyona girdi. Filmde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel başrolleri paylaştı.

Bir Sevdadır "Bir Aile İstiyorum " Dizisi Seyircisiyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de izleyici ile buluşmak için gün sayan, sezonun en çok konuşulacak dizilerinden birisi olan Bir Sevdadır “Bir

Aile İstiyorum”un afişi yayınlandı. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı afiş, kısa süre içeresinde büyük beğeni topladı. Merakla beklenen dizinin konusu ise şöyle;

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil’in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır

tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

Yayınlanan tanıtımlarıyla da izleyiciden tam not alan dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler

paylaşıyor. Dizide; Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat gibi başarılı isimler de rol alıyor. Yönetmen koltuğuna ise Günay Günaydın oturuyor. , Merakla beklenen dizi Bir Sevdadır “Bir Aile İstiyorum” 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kayıtsız Filmi'nin Festival Yolculuğu

Toplumsal sorunlara değinen kısa filmleriyle öne çıkan ve 'Asfur' isimli ödüllü kısa filmiyle de daha önce pek çok uluslararası festivalde dikkatleri üzerine çeken Özlem Çıngırlar'ın ilk uzun metrajı ‘Kayıtsız-Unfeeling’ Dünya Prömiyerini 50. Würzburg Uluslararası Filmwochenende Film Festivali’nde yapıyor. Kayıtsız, 25-28 Ocak tarihleri arasında Almanya'nın Würzburg şehrinde yapılacak festival kapsamında gösterime sunuldu.

Akademik birikimini sinema sanatı ile harmanlayarak, çalışmalarında kadın, mülteci, şiir temalarına odaklanan Özlem Çıngırlar, 'Kayıtsız’ın yapımcı koltuğunu Cemal Çıngırlar ile paylaşıyor. Çıngırlar'ın aynı zamanda senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği film, Nursel ve Perisa’nın Beyoğlu’nda kesişen yollarını bir şiir üstünden ele alıyor. Bu kesişim yalnızca iki kadının hayatlarının değil, birden fazla kültürün tek bir akışta şiir ve dayanışma eşliğinde kavuştuğu ortak bir anlatıya dönüşüyor. Filmde, Nursel karakterine, usta oyuncu ‘Tülay Günal’ hayat veriyor. İran’lı oyuncu ‘Nastaran Mazal' ise ilk oyunculuk deneyiminde Perisa karakteriyle, Günal'a başrolde eşlik ediyor.

Film müzikleri ise genç ve ödüllü besteci Ege Gür tarafından filmle beraber, filme özgü biçimde on dört ayrı bağdaşık müzik olarak tasarlandı.

Yönetmenin 'Kayıtsız' adlı ilk uzun metraj senaryosu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden 2021 yılında yapım desteği aldı. 2022 yılında ise aynı proje ile 10. Boğaziçi Film Festivali'nde Work in Progress kategorisinde yarıştı.

“Neandria”, Film İzleyicisiyle Buluşuyor

Reha Erdem’in son filmi “Neandria”, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek özel gösterimlerle Türkiye’de ilk kez seyircisiyle buluşuyor.

Dünya prömiyerini geçtiğimiz Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali’nde yapan ve Türkiye’nin ilk ekolojik sürdürülebilir yapımlarından olan film, 31 Ocak Çarşamba akşamı Atlas 1948 Sineması’nda ekip katılımıyla gösterilirken, İstanbul’daki bir diğer gösterimini 4 Şubat Pazar akşamı Kadıköy Sineması’nda yapacak. Pazar gecesi ayrıca, gösterimin ardından Reha Erdem ve Tanıl Bora’nın katılacağı “Ekolojik Sürdürülebilir Yapım” konulu bir sohbet de gerçekleşecek.

Yarışma, avlanma ve kazanma hırsıyla hastalanmış bir dünyada sıkışmış gençlerin, çatlaklarda özgürlüğü ve aşkı arayan isyanlarını anlatan “Neandria”, filme adını da veren Neandria antik kentinin yakınlarında yoksul bir köyde annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor.

Yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Ciliv’in üstlendiği filmde, Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor. Yardımcı yönetmenliğini Deniz Tortum’un yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini, “Kaç Para Kaç”, “Korkuyorum Anne”, “Kosmos” gibi birçok Reha Erdem filminde de çalışan Florent Herry üstlendi.

10 Şubat’ta İzmir’de Karaca Sineması’nda, 17 Şubat’ta Ankara’da Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda özel gösterimlerine devam edecek “Neandria”, Başka Sinema dağıtımıyla 15 Mart’ta sinemalarda gösterime girecek.

"Gol Atan Cepheye" Trt Belgesel'de

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun hiç bilinmeyen rolü, "Gol Atan Cepheye" programıyla TRT Belgesel’de ekranlara gelecek. “Gol Atan Cepheye” belgeseli , TRT Belgesel’de.

TRT Belgesel, Kıbrıs Türklerinin haklı davasına ve varoluş mücadelesine dair iz bırakacak bir belgesel serisini ekranlara taşıyor. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda futbolun rolü, bu belgeselde ele alınıyor. Yakın tarihe yön veren bir futbol hikayesi “Gol Atan Cepheye”, TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Futbol sahalarından cepheye uzanan savaşın öyküsü ekranlara gelecek Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı olan 2024’te ekrana gelecek 6 bölümlük belgesel serisi “Gol Atan Cepheye”, Ada’daki Türklerin topraklarını korumak ve haklı davalarını savunmak adına 1950’li yıllardan itibaren verdikleri mücadeleye, Rum işgali ve EOKA terörüne karşı örgütlenen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın futbol sahalarından cepheye uzanan savaşına odaklanıyor.

Kıbrıs Türkleri Ada’nın İngiltere’ye devri ile başlayan uzun süreçte ilk olarak futbol sayesinde özgüvenlerini artırdılar. Çetinkaya’nın şampiyonluğu ve Türk futbolcularının başarıları Türklere büyük moral oldu. Yunanistan ve Rumların Ada’da Türkleri yok sayma politikalarına en güçlü cevap ise futboldan geldi. Sadece Kıbrıs’ta değil, Birleşmiş Milletler koridorlarında da,Türkler futbolla “Biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz” mesajı vermiş oldu.

Araştırmacı ve Akademisyen Erdal Hoş’un anlatımıyla çekilen belgeselde, Kıbrıs Türk futbolunun şampiyon takımı Çetinkaya Spor ve çevresinde şekillenen direniş hareketi, TMT’nin gizli istihbarat faaliyetleri, çarpıcı olaylar, tanıklıklar, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün liderlik rolleri ile Türkiye’nin verdiği destekler de ele alınıyor.

Yapımcılığını Volkan Kara’nın, yönetmenliğini ise Ömer Çapoğlu üstlendiği “Gol Atan Cepheye”, ilk bölümü “Başlama Vuruşu: Taksim” TRT Belgesel’de yayınlandı

‘Aşk Mevsimi’ Filminin Galası Yapıldı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ filminin galası 24 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşti.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor. Film ekibi izleme öncesi basının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Yapımcı-Yönetmen Murat Şeker: Bozcaada’da başlayıp İstanbul’da devam eden bir aşk öyküsünün filmini yaptık. Ağustos ayında birçok arkadaş tatildeyken biz film çekiyorduk, umarım bunun karşılığında kışın tatil yapma şansı buluruz. Bu filmde Ali Yaman ve Şirin’in aşk hikayesine tanık olacağız. Güzel bir film yaptık, artık takdir seyircinin.

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolü paylaştığı Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesi konu alan film konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Film ekibi gösterim sonrası dakikalarca ayakta alkışlandı. Aşk Mevsimi 2 Şubat’ta vizyona girecek.

Burak Kut Afacanlar Filmine Konuk Oldu

Yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli macerayı beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta” filminde, ünlü oyuncu Burak Kut konuk oyuncu olarak yer aldı.

Şile ormanlarında çekimleri gerçekleşen filmin setinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Burak Kut, filmde 7’den 70’e herkesin çok sevdiği “Benimle Oynama” adlı şarkıyı seslendirdi.

Afacanlar serisinin ikinci filmi "Afacanlar Kampta", 19 Ocak’ta sinemaseverlerle buluştu. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam ediyor. Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yapımcılığını ise, Serdar Atacan, Serhat Usak ve Enes Ateş üstlendi. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.