Batı Trakya Türk Azınlığının merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’in hayatını konu alan filmin galası 30 Ocak Salı akşamı İstanbul’da yapıldı. TRT ortak yapımı olan “Sadık Ahmet – Büyük Mücadelenin Hikayesi” filmi 2 Şubat Cuma günü Türkiye’de sinemalarda vizyona girecek.

Gala gösterimi, Atatürk Kültür Merkezinin Türk Telekom Opera Salonunda Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve çok sayıda davetlininin katılımıyla gerçekleşti.Filmin galasına Batı Trakya’dan da çok sayıda davetli katıldı. DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, GTGB Başkanı Sedat Hasan, BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah, ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, BTTDD Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mümin Hasan galaya katılanlar arasında yer aldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen galaya Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, film ekibi ve kültür sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen filmde Dr. Sadık Ahmet’i ünlü oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta’ya, senaryosu Mert Dikmen’e ait ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film, gösterdiği çabayla ve verdiği mücadeleyle adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını gözler önüne seriyor.

Filmin yıldız isimlerle dolu kadrosunda Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş, Doğukan Güngör yer alıyor.

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'ne iki ödül!

7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan “İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri” projesiyle Döngüsel Kültür Proje Fikri Yarışması, Mansiyon Ödülü ve Döngüsel Kültür Proje Uygulama Yarışması Ödüllerinin sahibi Kadın Yönetmenler Derneği oldu. UKYF Danışma Kurulu üyesi Aysim Türkmen'in ilk yıldan itibaren düzenlediği "Kentten Karakter Yaratmak Atölyesi”nin de yer alacağı “İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri” program detayları çok yakında belli olacak. 26 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 7.Uluslararası Kadın Yönetmenleri Festivali’nin bir bölümü olacak olan “İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri” kapsamında birçok sinema öğrencisi ve sinemasever eğitim alma hakkı kazanacak.

İzmir Kültür Fonu (İZKF) projesi kapsamında düzenlenen Döngüsel Kültür Proje Fikri ve Proje Uygulama Yarışması'nın sonuçları, düzenlenen ödül töreninde kamuoyuyla paylaşıldı. Yarışmanın iki aşamasında da, kültür ve sanat üreticileri yaratıcı fikirleriyle öne çıktı ve projelerini gerçekleştirebilmeleri için maddi destek kazandı.

Üç haftalık çağrı süresi boyunca yarışmaya sinema, müzik, tiyatro, heykel, grafik ve performans gibi farklı sanat dallarından ve İzmir’in birçok farklı ilçesinden 37 proje başvurusu yapıldı. Açık çağrı ilkesiyle, şeffaf kriterler doğrultusunda ve bağımsız bir değerlendirme komisyonu tarafından titizlikle yapılan değerlendirmelerin sonucunda kazananlar 25 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Kadın Yönetmenler Derneği başkanı ve festivalin direktörü Gülten Taranç’a ödülleri takdim edildi.

Ayşegül Aldinç'in yeni kitabı "Malumatfuruş"

Üç yıllık yaşantısını bir kitapta toplayan Ayşegül Aldinç; aşkı, dostluğu, geçmiş günleri ve magazini odağına aldığı yeni kitabında okuyuculara keyifli bir çerçeve sunuyor.

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularıyla buluşuyor. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta “kafaya takmama” sanatını icra ediyor.

“Malumatfuruş,” pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla açılıyor ve tüm dünyanın tanık olduğu salgın zamanlarının resmini çiziyor. Hafta sonu günlüklerine pandemi sonrası da devam eden Aldinç, mizahı elden bırakmadan siyasetten ekonomiye, televizyon dünyasından sosyal medyaya pek çok konuya da değiniyor.

Ayşegül Aldinç’in “Malumatfuruş” kitabı okura yaşamın stresinden uzaklaşıp soluklanabileceği keyifli bir okuma vaat ediyor. Dünyanın tüm yükünü şöyle elinizin tersiyle bir kenara itip biraz eğlenmeye ne dersiniz? Hemen endişelenmeyin canım, derdi tasayı elbet bir gün halledeceksiniz, ama şimdi mola zamanı.

Ayşegül Aldinç, bu hayatı öyle bir yaşıyor ki bırakın bardağın dolu tarafını görmeyi, ortada su bile yokken olumlu bir yan bulup gülmeyi başarıyor. Sokağa çıkma yasağında terasta mahsur kalmalar, telefon dolandırıcıları, gökten düşen balıklar… Başına gelmeyen kalmıyor Ayşegül’ün. Fakat o yine de bana “yaz geldi” diyor ve alıyor kalemi eline, içinden geldiği gibi yazıyor.

Kâh maziye dalıp eski günleri yâd ediyor kâh anda kalıp dünyaya ayak uyduruyor. Ve nereye giderse gitsin kahkahasıyla dobralığını yanından eksik etmiyor.

“Malumatfuruş,” yaşamı ti’ye alan kurgusu ve nahif mizah anlayışıyla pandemi, ekonomik buhran, siyasi kriz derken hat safhaya ulaşan sinir kat sayılarını bir çırpıda aşağı çekiyor.

‘Hücreler'i Yıldızlar ayakta alkışladı

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM’nin 2024 prodüksiyonu ‘HÜCRELER’in galası 29 Ocak Pazartesi akşamı Maximum Uniq Hall’da gerçekleşti.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’in galası kültür-sanat ve eğlence dünyasını bir araya getirdi.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ gala gecesinde ünlülerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Ahsen Eroğlu, Alina Boz-Umut Evirgen, Alp Navruz, Atakan Çelik, Aybüke Pusat, Ayta Sözeri, Berkay-Ezgi Tulumbacı, Bige Önal, Birce Akalay, Bora Akkaş, Burak Topaloğlu, Caner Alkaya, Cem Yılmaz, Derya Karadaş, Ece Uslu, Emin Alper Emre Yusufi, Erdem Şenocak, Esra Erol, Esra Ruşan, Eylül Tumbar, Gökhan Yıkılkan, Gülenay Kalkan, Gülper Özdemir, Gülse Birsel, Haki Biçici, İlker Aksum, İpek Filiz Yazıcı, İrem Kahyaoğlu, İrem Sak, Jülide Ateş, Necip Memili, Nil Karaibrahimgil, Onur Akbay, Onur Buldu, Öner Erkan, Pelin Akil-Anıl Altan, Pelin Öztekin, Sadettin Saran, Salih Bademci, Selin Şekerci, Serhan Onat, Serkan Keskin, Şenay Gürler-Semih Saygıner, Şevval Sam, Tahsin Hasoğlu, Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu, Yasemin Şefik geceye katılanlar arasındaydı.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Tuğba Yiğit defilesinde Savaşa Hayır, Çocuklar Ölmesin

Salon Tuğba ve Bien Oriss markalarının sahibesi Tuğba Yiğit 2024 kreasyonlarını “Savaş’a Hayır Diyoruz “ teması ile Fişekhane’ de tanıttı. Defilenin organizatörlüğünü Sultan Bozkuş sunuculuğunu İpek Tanrıyar’ın , koreografisini Asil Çağıl’ın üstlendiğidefilede baş manken olarak Özge Ulusoy , Demet Şener ,Zeliha Çal ve Gamze Balım , Açelya Kartal, Şebnem Sürücü ile birlikte bir çok model podyumda yer aldı. Geceye ilgi büyüktü. Protokol, cemiyet, iş dünyası ve magazin camiasından oyuncu sunucu Pınar Altuğ, sunucu Uğur Aslan,oyuncu model Hanımağa Nilüfer Kurt, oyuncu Hakan Aydın ,model oyuncu Didem Aksu oyuncu, Merve Boluğur gibi bir çok isim davetliler arasındaydı. Defilenin finalinde Zeliha Çal’ın giymiş olduğu gazete küpürlerinden yapılan TuğbaYiğit ‘in tasarlamış olduğu özel kıyafet izleyicilerden tam not aldı. Defilede çocukların katledilmemesi için savaşa hayır dendi.Ünlü modeller defile öncesinde yaptıkları röportajda hep bir ağızdan savaşa hayır çocuklar ölmesin diyerek mesaj verdiler. Demet Şener ne yazıkki savaşta hep ezilen kadınlar ve çocuklar oluyor bu yüzden savaşa hayır diyoruz. Güzel model Özge Ulusoy ise savaşın her türlüsüne karşıyız bende savaşa hayır diyorum çocuklar ölmesin diyorum. Defile sonrası Tuğba Yiğit ekibi ile birlikte sahnede kutlama yaparak geceyi sonlandırdılar.

"Cumhuriyetimizin Yüzü" Sergisine büyük ilgi

Hayata imza atan, geleceğe ilham olan kadınlarımızı kaleme alan iş insanı ve yazar Ayla Erdim, ‘Yüz Akımız 100 Kadın’ adlı kitabıyla ses getirmeye devam ediyor. Kendi alanlarında güçlü, başarılı kadın hikayelerinin yer aldığı bu kitap, genç kuşağa rehber oluyor.

BlueChip Event yönetimi Elmas Özler’in misafirliğinde; bir çok etkinliklerle çalışmalarına devam eden Ayla Erdim ve değerli çalışmaları ile kitaba konu olan kadınlar, birlikte gezdikleri sergi sonunda, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sözleriyle gelecek kuşak gençlerin de sergiyi gezmesini içtenlikle tavsiye ettiler.

2 Haziran’a kadar devam edecek olan “Cumhuriyetin Yüzü” sergisi, 1922-1942 yıllarına odaklanan ve Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki eşsiz toplumsal dönüşümü, çağdaş ulus kültürünün oluşumunu, edebiyat, plastik sanatlar, müzik, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinleri ve toplumsal yaşam perspektiflerinden ortaya koyuyor. Sergi için, Ayla Erdim “Ülkemizin tarihine çok boyutlu olarak tanıklık ettiğimiz Cumhuriyetin Yüzü sergisi görülmesi gereken gezilmesi gereken bir sergi” dedi.

Türkiye’nin birçok şehrinden katılım sağlayan kadınlar ‘aldıkları ilhamla üretmeye devam edeceklerini ve çalışma alanları ile ilgili bilgileri gençlerle paylaşacaklarını’ belirttiler.

Sergiye katılan kadınlar Emine Erdem,Cahide Erel, Aysel Bilgin, Aslı Dede, Renan Tan Tavukçuoğlu, Nedret Gürdal, Ayten Ardel, Semra Saniye Mert, Saadet Suyolcuoğlu Gülser Özkan, Ayşegül Taşkıran, Sıddıka Semahat Demir, Yeşim Kaya

Nuray Toprak ‘Yüz Akımız 100 Kadın’ın devamı gelecek Cumhuriyetimizin 100. Yılında yaptığı çalışmalarla ülkesine fark yaratan kadınların bir araya geldiği “Yüz akımız 100 kadın” projesi ve kitabı okuyuculara ışık olmaya ve etkinlikte bir araya gelerek ilham olmaya devam edecek.

"Zaferin Rengi " filmi için Atatürk makyajı hazırlık aşaması 6 hafta sürdü!

1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak olan Zaferin Rengi filminde, Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.

Zaferin Rengi filminde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran başarılı oyuncu Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı.

Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

Kostümler, askeri kostüm danışmanlarının denetiminde gerçeğe uygun olarak hazırlandı ve üretildi. Kıyafetler için Ferruh Karakaşlı ile çalışıldı. Kalıp, kesim, materyal seçimi, renk tonu gibi detaylar büyük bir hassasiyetle, orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde hazırlandı.

16 Şubat’ta vizyona girecek olan ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu, Zaferin Rengi filmi, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

