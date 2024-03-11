Kadın Yönetmenler Derneği tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle, Türk Tuborg A.Ş. ve Megapol Sponsorluğunda düzenlenen 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller Fransız Kültür Mekezi’nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda Maryna Er Gorbach imzalı Klondike En İyi Film Ödülü’nün sahibi olurken, yönetmen Biket İlhan adına verilen En İyi Yönetmen Ödülü Kar ve Ayı Filminin yönetmeni Selcen Ergun’a verildi. Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film Ödülüne ise Mersiha Husagic’in Vişne Suyu filmi layık görüldü.

Kısa Candır ulusal kategorisinde Ece Akalın Alagöz’ün yönettiği Benim de jüri tarafından en iyi film ödülüne layık görülürken, Yasemin Demirci’nin Onun Kalesinde filmi Jüri Özel Ödülü kazandı. Uluslararası kategoride ise Sara Horvatic’in Keep İt Quiet en iyi film ödülü kazanırken, Brigitta Kanyaro imzalı Stille Post Jüri Özel Ödülü’yle ödüllendirildi.

Kamera Göz Ulusal Belgesel Yarışması’nda Ekin İlkbağ, İdil Akkuş imzalı Düet en iyi belgesel film ödülü kazandı, jüri özel ödülü ise Neslihan Şeref Akpınar’ın İnsanoğlu belgeseline verildi. Uluslararası kategoride ise Rakel Aquirre imzalı Sew To Say ödüle layık bulundu.

Uluslararası Animasyon Film dalında Sarah Saidan’ın Home Of The Heart filmi ödül kazandı, uluslararası deneysel dalının kazananı ise Şirin Bahar Demirel’in Zarafet ve Şiddet Arasında filmi oldu.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ulusal Kısa Film kategorisinde Ceyda Aşar’ın Burası Size Göre Değil filmini en iyi kısa film seçti, Ulusal Belgesel Film kategorisinin kazananı ise Somnur Vardar’ın Boşlukta filmi oldu.

Güzel oyuncu Banu Karagöz Konser Verdi

Güzel oyuncu Banu Karagöz, oyunculukta gösterdiği başarıyı kısa sürede müzikte de gösterirken verdiği konser büyük ses getirdi.

İstanbul'un en gözde mekânı Artlocalist konser veren güzel oyuncu izleyicilere müzik şöleni yaşattı. Karagöz, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Banu Karagöz “Uzun yıllardır keman eğitimine aralıksız devam ediyorum. Müzikle huzur buluyorum. Benim için tarifi olmayan harika bir duygu.

En büyük hayalim ise Dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edilen Grammy ödüllü virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov ile aynı sahneyi paylaşmak" dedi.

Ünlü isimler “Yüzümüz Yok” Dedi!

Aralarında Nurgül Yeşilçay, Kubilay Aka, Kalben, Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit ve Hilal Altınbilek’in de olduğu isimlerin sosyal medyadan yaptıkları yüzleri kapalı paylaşımlar merak uyandırdı.

19 tanınmış isim; Burak Yamantürk, Burak Yörük, Dilan Çiçek Deniz, Ecem Çalhan, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Hilal Altınbilek, Kalben, Kubilay Aka, Mina Derman, Nazlı Bulum, Nurgül Yeşilçay, Özge Gürel, Sanem Babi, Sedef Avcı, Taha Baran Özbek, Yasemin Allen, Yağız Can Konyalı ve Yiğit Koçak hesaplarından ‘Yüzümüz Yok’ etiketiyle paylaşım yaptı.

Yüzlerin kapalı olduğu bu kareler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Bu paylaşımların ne ile ilgili olduğu merak uyandırdı.

Kutsal Yolculuk: Hicret Belgeseli için Sevr Dağına Elektrik Taşındı

Fatih Karaboğa anlatımıyla Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ayak izlerinden Kutsal Yolculuk: Hicret belgeseli için 480 Km’lik yol gidildi. Efendimizin sığındığı Sevr mağarasına elektrik taşındı

Kutsal Yolculuk: Hicret belgeseli için Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) Sevr Mağarası’ndan başlayarak çıktığı yolculuğu tüm zorluklarıyla yeniden yapıldı. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) konakladığı, dinlendiği ve yürüdüğü yolları yeniden yürüyen belgesel ekibi, Sevr mağarasına elektrik götürerek ilk kez çekim yaptı. Araç girmeyen ve büyük kısmının yayan yapıldığı Sevr mağarası yolculuğu için güneş panelleri ve güç kaynağı taşınarak dünyada ilk kez kayıt altına alındı.

8 günlük zorlu yolculukta Peygamber Efendimiz’in ayak izinden tüm gerçekliği ile yeniden yürüyerek anlatan Fatih Karaboğa ve belgesel ekibi, yolculuk sırasında birçok zorlukla karşılaştı. 480 Km’lik yolculuğun büyük kısmını yayan yapan ekip, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) yaşadığı tüm zorlukları yerinde deneyimledi ve kayda aldı. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) döneminde yapılan deve derisinden ayakkabıları giyerek aynı zorluğu deneyimlemek istedi. Karaboğa yolculuk süresinde iki çift ayakkabı eskitti.

Dünyada ilk kez belgeseli yapılan zorlu yolculuğun teaser’i görücüye çıktı. Fatih Karaboğa’nın anlatımıyla kutsal yolculuğu en küçük ayrıntısına kadar izleyeceğimiz belgeselin yayınlanan teaserı büyük ilgi gördü.

Uzun ve titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan projenin Yapımını No23 Prodüksiyon’un yapımcılığını Tuğba Tuna Bilgin’in üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Karadağ’ın oturduğu Kutsal Yolculuk: Hicret belgeselinin anlatımını ise Fatih Karaboğa üsleniyor.

Sevr Mağarası’ndan başlayıp Kuba’da son bulan 480 km’lik bir yol, Rasülullah Efendimizle beraber 4 kişi olan bir grup tarafından tamamlandı. Yolun yarısı tamamıyla çöllerle kaplı olduğu için açık alandaki tehlikelerle baş ettiler. Geriye kalan bölüm ise derin vadiler, sarp geçitlerle doğaya karşı bir mücadele gerçekleştirdiler. Tüm bu koşulların yanı sıra Ümmü Hub, Zî-selem, Mecâh, Rakûbe gibi yerlerden geçip ilerlemek ise çok güçtü. Kutsal Yolculuk: Hicret belgeselinde “Hicret güzergahı, ibn-i İshak, ibn-i Hibbân, Taberî, ibn-i Kesir, Bilâdî, İdrisî, Ensârî gibi ünlü siyer tarihçilerinin eserlerinden yola çıkarak yer isimleri belli olup müşterek zikredilen 41 yeri ihtiva etmektedir”.

"Emanet" Filminin Galası Yapıldı

Aksiyon ve dram türünü bir araya getiren "Emanet" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetmen Ali İlhan, filmi üçleme bir proje olarak planladıklarını belirterek, "Emanet, geçmişi sırlarla dolu Orhan Usta ve dağılmak üzere olan ailesinin onlara ait olmayan bir emaneti korumak pahasına her şeyini kaybettikleri ve bu süreçte her şeyi buldukları 24 saatlik bir dilimi anlatıyor." dedi.

Tuvana Türkay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde filmin vizyona girmesinin anlamlı olduğuna işaret ederek, "Filmimizdeki kadınlar da aslında güçlü, emekçi kadınlar. Fakat mutlu olmak için bir umut ışığına bir kıvılcıma ihtiyaçları var." ifadesini kullandı.

Türkay, "Leyla" karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Leyla, senaryonun üstüne çok fazla düşünüp, çok fazla hayalini kurduğum bir karakter oldu. Hikayenin temelinde, örgüsünde bulunan emanet kendisi (Leyla)." diye konuştu.

Oyuncu Zeynep Güneş Reklam Filminde Oynadı

Daha önce bir çok Dizi ve Sinema filmlerinde sanat yönetmeni olarak görev yapan Zeynep Güneş, geçtiğimiz gün bir reklam filminde hem sanat yönetmeni, hemde oyuncu olarak yer aldı. “Zeytin Ana” reklam filminde; Vahdet Çakar, Metin Yıldırım, Nilüfer Kurt, Kadir Gültekin ve Ece Baykal gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Zeynep Güneş, sergilediği başarılı oyunculuğuyla hem rol arkadaşlarından, hemde reklam filmini çeken yönetmen İhsan Taş’tan tam not aldı. Çocukluğundan beri hayallerini süsleyen oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerleyen güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllardır bir çok projelerde sanat yönetmeni olarak görev yapan güzel oyuncu Zeynep Güneş, kamera arkasında elde ettiği başarıları, kamera önünde de sürdürmeyi hedefliyor.

'Hep Yek Loto' Filmi 5 Nisan'da Vizyonda!

'Hep Yek' serisinin sekizincisi 'Hep Yek Loto' için başrol oyuncuları, kamera karşısına geçip açıklamalarda bulundu.'Hep Yek' serisinin sekizincisi 'Hep Yek Loto' için başrol oyuncuları Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Cansu Büşra Tuman, Erkan Meriç ve yapımcı-yönetmen Bilal Kalyoncu kamera karşısına geçti.

Projede yer alan Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan da gazetecilerle buluştu.Kalyoncu, "Türkiye'de film serisi olarak en çok çekilen sayıyı elde ettik. Yıllar önce 10 olarak hedeflemiştik. Sekiz filmdir Ulaş ile beraber, beşinde de Önder bizimle eşlik etti. Seyirci sürekli talep ediyor. Bir önceki 'Hep Yek Aşiret'te Berdan Mardini aramıza katılmıştı. Bu seride büyük üstad Mehmet Ali Erbil var. Cansu Tuman, aramızda çiçek gibi açtı" dedi.

Açıkbaş, "İyi mizah yapıyoruz. 5 Nisan 'Hep Yek Aşiret' vizyona girecek. 'Hep Yek Loto'nun çekimlerinin bitmesine ise az kaldı" dedi. Torun, "Organik film, insanlar değişiyor ama ana hatları belli. Çok sevildi. Hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu dönemde sinema yapmak zor" şeklinde konuştu. Torun, "İlk filmden sonra bu kadar başarı bekliyor muydunuz?" sorusuna, "İlk filmde hiçbir insan beklemez. Başarı ve iyi olmasını umut edersin. Hayat ve senaryo çok yardım etti. İşimizi kolaylaştırdı. Umudumuz vardı ve karşılığını aldık" yanıtını verdi.Kalyoncu, "Hep Yek' dizi olur mu?" sorusuna, "Dizi yapma taraftarı değilim. Uzun süredir özellikle ekip baskı yapıyor. Dijitalde en çok izlenen iş 'Hep Yek'... Aslında dijitale uygun. Sinemasına zarar mı verir, artı mı kazandırır bilmiyorum. 47 sinema filmi yaptım ama hiç dizi yapmadım. Kafamızdan geçiyor ama ileride göreceğiz" diye cevap verdi.