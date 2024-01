Hadise ve Murat Boz uzun bir aranın ardından birlikte sahneye çıktı. İkili Hadise'nin hit şarkısı "Nerdesin Aşkım"la düet yaptı. Hadise ve Murat Boz, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel New York'ta sahne aldı. Sahneye birlikte çıkan ikilinin düet yaptığı anlar salondan büyük alkış aldı.

AKSAKLIKLAR NEDENİYLE KONSER ERTELENMİŞTİ

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı şerefine İstiklal Marşı ile açılacak konserin geçtiğimiz aylarda yapılması planlandı fakat teknik aksaklıklar nedeniyle konser bu aya ertelenmişti. Murat Boz, geçen ay New York'ta vereceği konserden bahsederek, " Hadise'mle birlikte New York'ta bir konserimiz olacak. Umarım vize konuları düzgün bir şekilde sonuçlanır ve harika bir konser veririz. Şu an için hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

6 YILIN ARDINDAN AYNI SAHNEDELER

Beklenen gün geldi çattı. Hadise ve Murat Boz 6 yılın ardından beraber sahne alıp düet yaptı. Hadise ve Murat Boz, performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İkilinin "Nerdesin Aşkım" şarkısıyla düeti ise seyirciden büyük alkış aldı.

Sinan Akçıl'dan Murat Kurum'a destek paylaşımı

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilen Murat Kurum'la olan fotoğrafını yayınladı. Kurum'un resmen aday olduğunun açıklanmasının ardından Akçıl'dan "Hayırlı olsun" mesajı geldi.

AK Parti'nin İstanbul adayı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Kurum'un adaylığının ardından ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum'la olan fotoğrafını paylaştı. Dün akşam Kurum'la görüştüklerini söyleyen Akçıl'ın paylaşımına yorum yağdı.

ADAYLIĞINA SEVİNDİ

AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti. Kurum'un adaylığına sevinen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Ünlü şarkıcı Kurum'un adaylığı açıklandıktan birkaç saat sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dün akşam Murat Kurum'la bir araya geldiğini söyleyen Akçıl "Çevremde de, dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi "gençlik ve güven" duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun." dedi.

Altın Küre Ödüllerinde Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Altın Küre ödülleri TSİ sabaha karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Televizyon dalında Succession, geceden "En İyi Drama" dizisi dahil, dört ödülle ayrılırken, The Bear ve Beef üçer ödül aldılar. Sinema dalında ise "En İyi Film" dahil beş ödülle Oppenheimer geceye damga vurdu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni bu sabaha karşı, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşti. Geceye 5 ödülle Oppenheimer damga vururken, kazananlar ödüllerine kavuştu. Televizyon dalında Succession, "En İyi Drama" dizisi dahil, dört ödülün sahibi oldu. The Bear ve Beef dizileri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.

Büşra, kendi kanatlarıyla uçacak

Büşra Salkım, 'Saygılarımla' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitiminde mezun olan Büşra Salkım, 10 yıllık vokalistlik tecrübesinin ardından Söz ve Müziği Burçin Birben'e ait olan ve yıllar önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği 'Saygılarım' isimli şarkı ile kendi kanatlarıyla uçacak. 10 yıl Zara'ya vokalistlik yapan Büşra Salkım, 'Saygılarımla' adlı şarkıdan sonra iki parçalık cover şarkılarını Youtube kanalında yayınlayacağının da müjdesini verdi.

Müzik eğitimi ve ses kalitesi ile dikkat çeken Arabesk müzik sanatçısı Büşra Salkım, 'Hedefim insanlara kaliteli güzel müzik yaparak, geniş kitlelere sesimi duyurmak.' diye konuştu.

2. Hayal Gücü Ödülleri’nde Geri Sayım Başladı

Hayal Gücü Merkezi/Derneği; hayal gücü, merak ve beceri ile üretilmiş, hayal gücünden ilham alan, bunu bir başarı öyküsüne dönüştüren kişi, kurum ve eserlerin görünürlüğünü artırmak ve desteklenmesini sağlamak için; Türkiye ve Dünya’da ilk kez 2022 yılında hayata geçen Hayal Gücü

Ödülleri’nin ikincisini, bu yıl 20 Ocak tarihinde Akbank ana sponsorluğunda Sabancı Center'da gerçekleştirecek. ‘Çocuklar için değil, çocuklarla birlikte’ anlayışıyla hareket eden Hayal Gücü Merkezi/Derneği, Hayal Gücü Ödülleri’nin her süreci ve adımını çocuklarla birlikte yönetiyor, geliştiriyor. İcra Kurulu, Araştırma Kurulu, Seçici Kurulu, ödüllerin yapımı ve etkinliğin tüm aşamalarında 9-24 yaş arası çocuk ve gençler aktif görev alıyor. Her kurulun yüzde 50’si çocuklar ve gençlerden oluşuyor. 2. Hayal Gücü Ödülleri’ne ilişkin ilk buluşma, Artİstanbul Feshane‘de gerçekleştirildi. Eğitim, sivil toplum, iş ve sanat dünyasından birbirinden değerli isimlerin yer aldığı “İcra ve Seçici Kurulu” buluşması ile 2. Hayal Gücü Ödülleri’nin ilk adımı da atılmış oldu. Hayal Gücü Merkezi İcra Kurulu, Hayal Gücü Ödülleri Seçici Kurulu ve Hayal Gücü Merkezi çocukları, ödül töreninin yeni dönem içerik ve yönetmelikleri ile ilgili açıklamaları ve düzenlemeleri aktarmak adına bir araya geldi. Kapsama dair süreçlerin netleşmesinin ardından “2. Hayal Gücü Ödülleri” süreçleri de resmi olarak başlamış oldu. 2. Hayal Gücü Ödülleri’nde; hayal gücü ile alanlarında fark yaratan kişiler ve çalışmalar; umut, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, özgünlük gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Geçen sene olduğu gibi bu sene de titizlikle ve tarafsızlık esasına dayalı değerlendirme süreci sonrası toplumda rol model olan, meraklarını ve becerilerini fark yaratmak için kullanan, Hayalini Gücüne Çevirenler toplam 7 ana kategoride ödüllendiriliyor. ‘Cesaret Veren, Dönüştüren, İlham Veren, Çocukluk Eden, Kışkırtıcı, İnatçı ve Umut Veren Hayal Gücü’ olmak üzere yedi ana kategorinin yanı sıra ‘Saygı ve Kurum Ödülleri’ kategorisinde de hayal gücü kavramı ödüllendirilecek. Hayaller bu topraklarda binlerce yıl boyunca uygarlıklar doğurdu. Hayal Gücü Ödülleri de aslında tam da bu sebeple Hayalini Gücüne Çevirenler’i ödüllendirmeye, onları görünür kılmaya ve gelecek nesillerin yoluna ışık tutmaya devam edecektir.

EREN ALİCİ’NIN İLK ÇALIŞMASI ‘KÖRDÜĞÜM’ YAYINDA.

Eren Alıcı, 2013’te başlayan Evdeki Saat yolculuğunun yanında bir de ‘Eren Alici’ projesiyle üretimlerine başlıyor.

Evdeki Saat projesiyle uzun yıllardır üretimlerini sürdüren Eren Alıcı’nın kendi adı ile yayınlayacağı ilk parçası ‘Kördüğüm’ tüm dijital platformlarda yerini aldı!

Eren Alıcı, 2013’te başlayan Evdeki Saat yolculuğuma devam ederken yeni projesi ‘Eren Alici’ ile de üretimlere başlıyor. Projenin akustik pop türündeki ilk ürünü ‘Kördüğüm’ iki kişi arasında yaşanan zehirli bir aşkı merkezine alırken; bağımlılık yapan ama bırakılması gereken her şeyi sözlerinde işliyor. Kördüğüm, elektronik altyapılarla melankolik sözlerin kombinasyonundan doğan ve ‘Evdeki Saat’ projesinin sloganı haline gelen ‘mutsuz dans Şarkıları’ndan daha farklı bir deneyim vadediyor. Müzisyen bu kez daha sade, akustik bir düzenlemeyle çalma listelerimize giriyor.

Çalışmanın söz, beste, aranjman ve prodüksiyon koltuğunda Eren Alıcı yer alıyor. Görsel dünyayı şekillendiren fotoğraflar Fırat Can Pırlant tarafından çekilirken; kapak görseli ise PANIC tarafından tasarlandı.