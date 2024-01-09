Baştan söyleyeyim, Santos bu işi bilmiyor!

Bugün kendisi için düzenlenen uluslararası konferans tadındaki imza töreninde, “Elimde sihirli değnek yok, Dün gece geldim. Buradan Rize’ye maça gideceğim. En hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz”. Diyerek kendisinin bu işi bilmediğini resmen ifşa etti!

Oysa…

Meğer elindeki sihirli değnekten kendisinin bile haberi yokmuş! Saha kenarına inmeden 4 gol attırabilen bir teknik adam daha var mı bilmiyorum ama, Santos sadece bakarak bu oyuncu grubuna bunları yaptırdıysa, devamını varın siz düşünün. Gedson mesela hiç olmadığı kadar efektifti bugün. Geçen sene ortaya koyduğu oyuna henüz ulaşmasa da, Santos’un gelişiyle, toparlanan ilk isim oldu. Geride kalan haftalarda 56 milyon Euro’luk bir oyuncu grubunun bu denli BOŞ bir performans sergilemesini ne kadar garipsediysem, sadece tribünden bu derece etki eden bir isme de o derece şaşırdım. Demek ki neymiş? Sorun ayaklarda değil kafalardaymış! Sorun, disiplinin sağlanamamasındaymış! Bu dakikadan sonra, bu oyuncu grubunun en azından yarısına, topa nasıl vurulur öğretmesini beklemediğim Fernando Santos, Cenk gibi, Amir gibi, Ghezzal gibi oyunculara “top sizin ayağınızdayken tribünde, evde televizyon başında sizi izleyen milyonların umutlarını bir daha kırmanıza izin vermeyeceğim” diyeceğinden zerre şüphe duymuyorum!

Gelelim gelişim ligine…

Sezon başından bu yana, zaman zaman sizlerin de eleştirisine sebep olan, kimilerinizin “nedir bu genç saplantın” dediği bu ortamda, Semih’in performansı tokat gibiydi sahada… Geçen hafta, Kasımpaşa maçından sonra Serdar Topraktepe’ye sorduğum soruda, “oyuna girdikten sonra bırakın orta yapmayı, başarılı top sürme girişimi dahi yok” dediğim Ghezzal yerine, bundan sonra Hekimoğlu türküsünü dinleyeceğiz mesela! Ciddiyim hazır olsun buna. Sonuçta, 19 yaşında Cristiano Ronaldo ile yolları kesişen bir hocadan bahsediyoruz. Gençle konusunda yapacaklarının sınırı, Türk futbol iklimi ve Beşiktaş taraftarlarının sabrının sonuyla eş zamanlı…

Gerçekçi olalım. Artık sezon gitti. Lakin umut yeniden yeşerdi. Bu takımın 1,2 takviye ile zirveye ilk 3'te bile olsa tutunması, Türkiye kupasını alması hiç de uzak değil. Ancak bunun formülü SABIR + İNANÇ ve GÜVEN ile doğru orantılı.

Senhoras e Senhores!

Beşiktaş agora tem um treinador aceito globalmente!