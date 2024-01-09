Sezonunun ilk yarısını averajla lider tamamlayan Fenerbahçe’de hedef 2024 yılıyla birlikte çıkacağı karşılaşmalardan da kayıpsız ayrılıp, şampiyonluk mücadelesinde averaj üstünlüğünü puan avantajına dönüştürmek olacak.

Sarı Lacivertliler, bu süreçte ve kilitlendiği hedef doğrultusunda, çıkacağı görece olarak daha rahat görünen ilk beş karşılaşmada puan yitirmemeyi hedefliyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal da, Süper Kupa için gidilen Suudi Arabistan’da yaşananların takım üzerinde olumsuz bir hava yaratmaması için bu periyodun son derece önemli olduğunun bilincinde.

Sezon başından beri özellikle savunma hattındaki sakatlıklarla ağır problemler yaşayan Fenerbahçe’de, içinde bulunduğumuz şu süreç yeni bir sıkıntı daha oluşturdu.

Fildişi Sahili’nde 13 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Afrika Kupası’na giden Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku da, Sarı Lacivertli takımın savunma hattına yeni bir sorun olarak yansımış durumda.

Pendikspor maçında tendonu koparak sakatlanan Rodrigo Becao, sakatlığı nedeniyle lisans çıkarılmayan Luan Peres, sol ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçiren Serdar Aziz ve bir türlü beklentileri karşılayamayan Samet Akaydın’dan sonra, bir de Aleksandar Djiku’nun Gana Milli takımıyla birlikte Afrika Kupası’nda mücadele edecek olması Fenerbahçe’nin stoper mevkiinde büyük bir sorun yumağı olarak karşımızda.

Yukarıda sıraladığım tüm bu isimlere, ülkesi Nijerya için Fildişi Sahili’ndeki turnuvada ter dökecek olan Bright Osayi-Samuel’i de eklediğimizde Fenerbahçe savunmasının kırmızı alarm verdiğini söyleyebiliriz.

İsmail Kartal’ın mevcut kadroda, stoper mevkiinde oynatabilmek adına elinde kalan isimler Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek…

Bu isimlerden Oosterwolde İsmail hocanın bazı maçlarda zorunluluktan stoperde oynattığı bir isim. Mert Müldür de geçmiş dönemde bu mevkide zaman zaman oynamış bir savunma oyuncusu. Yusuf Akçiçek ise çok genç ve tecrübesiz.

Galatasaray’la adeta nefes nefese süren şampiyonluk yarışında, bu üç ismin tüm beklentileri karşılayıp karşılayamayacağının yanıtını önümüzdeki günler verecekhep birlikte bekleyip göreceğiz.

Ayrıca, bu sezon çok farklı bir performans seviyesine ulaşan Bright Osayi-Samuel’in de yokluğu çok aranacak. Sağ kanatta Fenerbahçe’nin adeta yorulmak bilmeyen dinamosu konumundaki Nijeryalı da, Sarı Lacivertliler için çok önemli bir kayıp olarak görünüyor.

Sonuç itibarıyla, sakatlıklar ve Afrika Kupası maçları nedeniyle önemli ölçüde sorun yaşayan Fenerbahçe defansının göbeği, İsmail Kartal’ı kara kara düşündürüyor anlayacağınız...

Kalın sağlıcakla.