Süper Lig’de kendi evinde Konyaspor’u ağırlayan sarı kırmızılı ekip 3 puanı eksiklere rağmen almayı başardı.

Galatasaray maçta istatistik olarak üstünlüğü olsa da hep diyorum bitiricilikte sıkıntı yaşayan bir takım Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper’in antrenmanlara daha çok yüklenmesi lazım. Bu oyunla bugünü kurtarırsın ama bir dahaki haftada puan kaybına bu son vuruşlar sebep olabilir. Zaha bugün adını bir golle yazdırsa da oyunda çok agresifti bu kendisine zarar verir toparlanması şart. Ndombele, her oynadığı maçta üzerine katıp ilerliyor daha çok verim sağlayabilmesi için elini hızlı tutması lazım.2 golün sahibini ise unutmamak gerek Abdülkerim Bardakçı bu akşam efsaneydi Icardi yoksa ben varım der gibiydi. Maçın en önemli isimlerinden biri Konyaspor’un 18 yaşındaki genç yeteneği Deniz Ertaş 3 gol yemesine rağmen müthiş kurtarışlarda bulundu. Böyle yeteneklerin olması büyük şans. Bakalım ilerleyen günlerde liderlik yarışında puan kaybı kimden gelecek bekleyelim görelim.