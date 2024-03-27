"Omurilik Felci Tedavisinde Epidural Stimülasyon"

Tedavisi en zor nörolojik hastalıklardan biri olan omurilik felci, hastalarda kalıcı nörolojik hasara neden olur. Ne yazık ki, karmaşık patolojik mekanizmalar nedeniyle, şu anda yaralı omuriliği tamamen onarmak zor olsa da, beyin ve sinir cerrahı Aslıhan Çevik, “Epidural stimülasyon ile yüz güldüren sonuçlar alıyoruz” dedi.

Bilim insanları tarafından geliştirilen epidural stimülasyon teknolojisi, omurilik yaralanmasından muzdarip hastalar için tedavilerin etkinliğini arttırmak için kullanılıyor. Bir omurilik hasarını tedavi etmek için bu teknoloji, yaralı omuriliğin bir kısmını yenileyebilir ve iyileştirebilir.

Bu yüksek verimli tedavi, yenilikçi teknolojilerin omurilik felci tedavisi için daha uygulanabilir bir yöntem haline geldiğini gösterdi.

Omurilik felcinde yeni dönem

Uzun yıllardır felçli hastaların tedavileriyle ilgilenen Op. Dr. Aslıhan Çevik, “felçli hastaların yeniden yürüyebileceğine dair yeni umutlar var. Bilim dünyası, omurilik yaralanması sonrası tamamen felç olan üç adamın omurgasına elektrik sinyalleri göndermeyi başardı. Birkaç gün içinde üç adam da yürüme, yüzme ve bisiklete binme gibi aktiviteler yaparken gövdelerini ve bacaklarını hareket ettirebildi. Bu, gerçekten büyük bir umut” dedi.

Normalde, omurilikteki sinirler beyne hareket etmek istediğine dair bir mesaj gönderir. Ancak omurilik yaralanması bu iletişimi ciddi şekilde zayıflatabilir. Epidural stimülasyon tedavisinde, kişiselleştirilen cihaz, hastanın omurgasına, kabloların karın bölgesindeki bir nörostimülatöre bağlanacağı yere implante edilir.

Çevik; “Benim için asıl sürpriz, bu süreci ne kadar hızlandırdığımızdı. Hastaları, birkaç hafta ya da birkaç ay içinde hareket ettireceğimizi düşünüyordum ama ilk gün onların yürümesini sağlayacağımızı beklemiyordum." dedi. Çevik’e göre, felçli insanların yeniden hareket etmesini sağlama hedefi kişisel.

“Sonuçlar umut verici”

Epidural stimülasyon, bu alanda büyük bir başarı. Teknoloji, hastaları tekrar yürümeye teşvik ediyor. Ameliyatlarda risk her zaman vardır ve sinir sisteminin üst kısmındaki omurun altına yerleştirildiği için invaziv bir cerrahi prosedür gerektirir. Bu nedenle omurilik yaralanması olan kişiler ideal bir gruptur çünkü araştırmacıların bölgeye zarar verebileceği endişesi daha azdır.

Çevik, “Bu tedaviyi, 4-5 yıl sonra gerçekten dünya çapındaki kliniklerde bulundurabileceğimize çok eminim” dedi.

Umut verici araştırmalar

Epidural stimülasyon ile ilgili araştırmalar umut verici olsa da, genellikle az sayıda katılımcının olduğunu vurgulamakta fayda var.

Her bir otonom fonksiyonu optimize etmek için bu teknolojinin nasıl kullanılacağını ve belirli yaralanma özelliklerinin bu terapi için en uygun olup olmadığını anlamak için hala önemli miktarda çalışmaya ihtiyaç var.

Ameliyat, invazif bir operasyon gerektirir. Riski vardır ve bazı kişiler için maliyet açısından engelleyici olabilir. Neyse ki, invaziv olmayan omurilik stimülasyon yaklaşımlarında da ilerleme kaydetmeye başlıyor. Elektrotların omurilik üzerindeki belirli yerlere deri üzerine yerleştirilmesini içeren epidural stimülasyon, el fonksiyonunda da iyileşmeler göstermiştir. Bu daha az invaziv yaklaşım şu anda popülerleşiyor ve daha büyük ölçekli klinik deneylerin yararları ve güvenliği doğruladığı varsayılırsa birkaç yıl içinde yaygın olarak kullanılabilir hale gelebilir.

Aslıhan Çevik’e göre, bu heyecan verici teknolojilerin, omurilik yaralanması olan bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Epidural stimülasyon sonrası

Eskiden, ciddi bir omurilik yaralanması veya felç, ölüm gibi bir şeydi. 2.Dünya Savaşı’ndan önce, omurilik yaralanması olan bir kişinin yaşam beklentisi günler veya haftalarla ölçülüyordu. Yaralanma bir kişiyi doğrudan öldürmediyse, kişi sıklıkla solunum sıkıntısına veya mesane enfeksiyonu nedeniyle kan zehirlenmesine yenik düşerdi. Altı ay yaşamak bile iyiydi.

Omurilik, beyin ve vücut arasındaki sinyalleri taşır. Beyinden gelen sinyaller bacak kaslarına bir adım atmak için kasılmasını, kan damarlarının genişlemesini ve mesanenin banyoya ulaşılana kadar sabit kalmasını söyler.

Vücuttan beyne giden sinyaller hareket, ağrı ve dokunma duyularını taşır. Omurilik yaralandığında, bu sinyaller engellenir. Omurilik yaralanmaları ve felçlerde veriler, araba kazası ve düşmelerin en yaygın nedenler olduğunu gösteriyor. Silahlı yaralanmalar ve spor kazaları da yaygın nedenlerdir.

Önümüzdeki yıllarda omurilik felci

Büyük çalışmaların, epidural stimülasyondan kimlerin yararlanabileceği, belirli semptomlarda ne kadar iyileşme sağlanabileceği ve tedavinin bazı insanlar için uygun olup olmadığı gibi önemli soruları ele alması gerekecektir.

Beyin ve sinir cerrahı Aslıhan Çevik, bu tür bir teknolojinin “Önümüzdeki yıllarda, çok heyecan verici bir konsept kanıtından standart klinik bakıma dönüşecek” diye tahmin ediyor.

Bu teknoloji, büyük umut vaat ediyor. “Bu tedaviyi tercih edecek çok sayıda insan olacağından oldukça umutluyum ve neredeyse eminim” diyor. Hiçbir hareket olmadığında, önemli bir kısmını geri alabilmek çok iyi değil mi?

Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu içten ve faydalı söyleşiden ötürü çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.