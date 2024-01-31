Ünlü yönetmen Burak Akan tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödülleri Cumhuriyet'in 100.Yılına özel Ankara'da gerçekleşti.

Göksun A.Ş. Ana Sponsorluğunda CP Otelde düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu İlyas Çağlayan üstlendi.

Mood Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akan: Etkinliğimize gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ankara'da sizlerin huzurunda olmak paha biçilemez. Bu ödüllerin hepinize uğur getireceğine inanıyorum ve ödül alan herkesi tebrik ediyorum.

GÖKSUN A. Ş. Katkılarıyla hazırlanan 13.Mood Ödülleri'nde adeta şıklık yarışı yaşandı. Törene Türkiye'nin her yerinden ve Diğer ülkelerden yoğun bir katılım olduğu gözlendi.

Törende ünlü modacılar Fatma Kaplan / Kübra Kaplan kardeşler muhteşem bir açılış defilesine imza attılar. Gecenin diğer alkış alan defilesi ise ünlü modacı ve eğitmen Bedriye Kaya tarafından gerçekleştirildi.

İşte Ödül Alanların Tam Listesi:

Yılın Çıkış Yapan Diyetisyeni: Elif Melek Avcı Dursun

En Birleştirici Siyasetçi : Mustafa Sarıgül

(CHP Erzincan Milletvekili)

En iyi Sosyal Sorumluluk Projesi : Av. Serkan Bayram

( AKP İstanbul Milletvekili)

En Başarılı Belediye Başkanı : Fethi Yaşar

( Ankara Yenimahalle Belediyesi)

Mood Özel Ödülü : Jeff Flake (Amerika)

En iyi Uluslararası Yönetmen: Kambiz Babaei ( İran)

En iyi Uluslararası Haber Sunucusu : Zeljana Dubaic ( Sırbistan)

En iyi Erkek Oyuncu : Orhan Kılıç

En iyi İletişim Danışmanı : Gizem Demir

En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu : Selahattin Taşdöğen

Yılın Spor Adamı : Fatih Hakan Avşar

En iyi Ana Haber Sunucusu : Aysun Tekin (Bengütürk)

Oyunculuk dalında Mood Özel Ödülü : Levent Sülün

En iyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı: Umut Akyürek

En iyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı: Oktay Ertuğrul

En iyi İnfluencer : Muhammed Nur Nahya

En iyi Youtuber: Semih Varol

En iyi Sosyal Medya Fenomeni : Gözde Akgün

En sevilen Sosyal Medya Fenomeni: Bülent Mert

En iyi Müzik İkilisi : CANKAN

En iyi Spor Yorumcusu: Güvenç Kurtar

En iyi Genel Yayın Yönetmeni: Av. Bedia Teymur ( Haberler/Sondakika.com)

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı : Nilay Dorsa

Jüri Özel Ödülü : Hüseyin Kağıt

Jüri Özel Ödülü : Ömer Faruk Bostan

Unutulmaz Sanatçı : Oğuz Yılmaz

Meslek Başarı Ödülü: Ünal Kaya (Bengütürk)

Yılın En Başarılı Muhabiri : Emre Kol( Show Tv)

En iyi Yemek Programı Sunucusu : Nermin Öztürk

En iyi Gayrimenkul Yatırım Uzmanı : Eda Altun

En iyi Proje Yatırım Uzmanı : Eda Demir

Yılın Çıkış Yapan Ana Haber Spikeri : Merve Ahu Sarı

Yılın Dikkat Çeken Kadın Sanatçısı : Begüm Polat

En iyi Erkek Karakter Oyuncusu : Ertuğrul Şakar

Yılın En iyi Moda Eğitmeni: Bedriye Kaya

Yılın Dikkat Çeken Sosyal Medya Fenomeni:Beste Barkut