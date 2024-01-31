Ünlü yönetmen Burak Akan tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödülleri Cumhuriyet'in 100.Yılına özel Ankara'da gerçekleşti.
Göksun A.Ş. Ana Sponsorluğunda CP Otelde düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu İlyas Çağlayan üstlendi.
Mood Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akan: Etkinliğimize gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ankara'da sizlerin huzurunda olmak paha biçilemez. Bu ödüllerin hepinize uğur getireceğine inanıyorum ve ödül alan herkesi tebrik ediyorum.
GÖKSUN A. Ş. Katkılarıyla hazırlanan 13.Mood Ödülleri'nde adeta şıklık yarışı yaşandı. Törene Türkiye'nin her yerinden ve Diğer ülkelerden yoğun bir katılım olduğu gözlendi.
Törende ünlü modacılar Fatma Kaplan / Kübra Kaplan kardeşler muhteşem bir açılış defilesine imza attılar. Gecenin diğer alkış alan defilesi ise ünlü modacı ve eğitmen Bedriye Kaya tarafından gerçekleştirildi.
İşte Ödül Alanların Tam Listesi:
Yılın Çıkış Yapan Diyetisyeni: Elif Melek Avcı Dursun
En Birleştirici Siyasetçi : Mustafa Sarıgül
(CHP Erzincan Milletvekili)
En iyi Sosyal Sorumluluk Projesi : Av. Serkan Bayram
( AKP İstanbul Milletvekili)
En Başarılı Belediye Başkanı : Fethi Yaşar
( Ankara Yenimahalle Belediyesi)
Mood Özel Ödülü : Jeff Flake (Amerika)
En iyi Uluslararası Yönetmen: Kambiz Babaei ( İran)
En iyi Uluslararası Haber Sunucusu : Zeljana Dubaic ( Sırbistan)
En iyi Erkek Oyuncu : Orhan Kılıç
En iyi İletişim Danışmanı : Gizem Demir
En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu : Selahattin Taşdöğen
Yılın Spor Adamı : Fatih Hakan Avşar
En iyi Ana Haber Sunucusu : Aysun Tekin (Bengütürk)
Oyunculuk dalında Mood Özel Ödülü : Levent Sülün
En iyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı: Umut Akyürek
En iyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı: Oktay Ertuğrul
En iyi İnfluencer : Muhammed Nur Nahya
En iyi Youtuber: Semih Varol
En iyi Sosyal Medya Fenomeni : Gözde Akgün
En sevilen Sosyal Medya Fenomeni: Bülent Mert
En iyi Müzik İkilisi : CANKAN
En iyi Spor Yorumcusu: Güvenç Kurtar
En iyi Genel Yayın Yönetmeni: Av. Bedia Teymur ( Haberler/Sondakika.com)
Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı : Nilay Dorsa
Jüri Özel Ödülü : Hüseyin Kağıt
Jüri Özel Ödülü : Ömer Faruk Bostan
Unutulmaz Sanatçı : Oğuz Yılmaz
Meslek Başarı Ödülü: Ünal Kaya (Bengütürk)
Yılın En Başarılı Muhabiri : Emre Kol( Show Tv)
En iyi Yemek Programı Sunucusu : Nermin Öztürk
En iyi Gayrimenkul Yatırım Uzmanı : Eda Altun
En iyi Proje Yatırım Uzmanı : Eda Demir
Yılın Çıkış Yapan Ana Haber Spikeri : Merve Ahu Sarı
Yılın Dikkat Çeken Kadın Sanatçısı : Begüm Polat
En iyi Erkek Karakter Oyuncusu : Ertuğrul Şakar
Yılın En iyi Moda Eğitmeni: Bedriye Kaya
Yılın Dikkat Çeken Sosyal Medya Fenomeni:Beste Barkut