Ekonomi ve iş dünyasına yönelik programlarıyla öne çıkan Nihal Coşkun, haber kanalları arasında öne çıkmaya başlayan Flash Haber TV’ye transfer oldu.

Türkiye’nin köklü kanalları arasında yer alan Flash Haber TV yaptığı yeni tranferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başarılı ve güzel sunucu Nihal Coşkun, Flash Haber TV’nin yeni transferleri arasına girdi. Başarılı sunucu Coşkun, Flash Haber TV’de “Sektör Analiz” ve “Başarı Hikayeleri” programlarıyla evlerimize misafir olacak.

SELİN 20 MART'TA IF BEŞİKTAŞ SAHNESİ'NDE

Hem Türkçe hem İngilizce hem de cover çalışmaları ile büyük bir başarı yakalayan son dönemin parlayan yıldızı Selin, 20 Mart tarihinde If Beşiktaş sahnesinde takipçileriyle buluşacak.

Kendi söz bestelerinin yanı sıra cover şarkıları ile hem Türkiye'de hem de global alanlarda dikkat çeken Selin, canlı performanslarındaki etkileyici sahnesi ve güçlü vokali ile de dikkat çekiyor.

Geniş bir repertuvarı sahnede dinleyici ile buluşturan genç sanatçı, yeni projelerini yayımlamaya devam ederken bir yandan da Türkiye'nin birçok yerinde konser veriyor.

CANSU KURTCU ve BİROL NAMOĞLU’NDAN MÜTHİŞ DÜET

İki önemli müzisyen; Cansu Kurtcu ve Birol Namoğlu, “Gitmeliyim” parçasında bir araya geldi. Cansu Kurtcu’nun yazıp bestelediği parçanın düzenleme koltuğuna ise Gürsel Çelik oturuyor. Uzun zamandır üzerine çalıştıkları ve parça dışında fotoğraf çekimi dahil olmak üzere klibe de ekstra özen gösteren ikili yeni şarkısını müzikseverlerle buluştu. Şarkının görsel dünyasına önem veren başarılı ikili, parçanın klibini için Kos Adası’na gitti. Birlikte gittikleri Kos Adası’nda, klibi çektikten sonra dönen ikili, klibi parçayla birlikte müzikseverlerle buluşturmak için montaj sürecine de dahil oldu. Romantik bir aşk şarkısında buluşan ikili “Gitmeliyim” adlı düette Pop ve Rock sound’larını bir araya getiriyor. “Gitmeliyim” Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

KÜBRA, ERSAY ÜNER ŞARKISIYLA İDDİALI

Geçtiğimiz yıl ‘’Teslim’’ ve ‘’Gözyaşlarım Pıt” gibi çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Kübra, bu yılda iddialı yeni teklisi 'Olabilir'i ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Söz & müzik ve düzenlemesi başarılı besteci, şarkıcı Ersay Üner’e ait olan 'Olabilir” tüm dijital platformlarda yerini aldı... Kübra, Ersay Üner şarkısı ile kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkmaya devam edeceğini ve daha pek çok hite de imza atacağını söyledi. Geçen yıl 'Teslim' ve Gözyaşlarım Pıt' isimli şarkılarıyla hayli beğeni kazanan Kübra halen Antalya, İzmir, Kıbrıs'ta haftanın 4 günü sahneye çıkarak canlı performanslarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Kübra, Ersay Üner imzalı yepyeni ikinci şarkısı içinde stüdyoda olduklarını söyledi.

Kübra'nın yeni şarkısı 'Olabilir' klibini başarılı yönetmen Mustafa Özen çekti. Bado records etiketiyle müzikseverler ile buluşan Kübra’nın, ilk 24 saatte de listelerin üst sıralarında yerini aldı.

KEİŞAN’DAN YENİ TEKLİ

Başarılı rapçi Keişan yeni teklisiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Keişan’a ait olan “Paffkuff” ile adından söz ettirecek. Şarkının aranje ve producer koltuğuna ise Hell ve tarantino oturuyor. “Paffkuff” Sony Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Yetenekli rapçi Keişan, Ezhel ile yaptığı “Senfoni” serileri ile adından söz ettirmişti. Daha sonra yine beraber yaptıkları “Sekiz” projesi ile geniş bir kitleye hitap ettiler. Şimdilerde ise yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Keişan’ın yeni single’ı “Paffkuff” klibi ile aynı anda yayında.

BERKAY ALTUNYAY “SEVMEDİM SENİN KADAR” DİYOR

Berkay Altunyay arayı açmadan yeni parçalarıyla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Söz ve bestenin kendisine ait olduğu, aranjenin ise Sabi Saltıel imzası taşıdığı “Sevmedim Senin Kadar” 8 Mart günü yayınlandı. Genç sanatçının ilk EP’sinin 3. Parçası olan “Sevmedim Senin Kadar”, duygusal söz ve melodisiyle romantik aşk şarkılarına bir yenisini daha ekleyecek. EP’nin görsel dünyasında ise Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen üçüncü klip şarkı ile aynı anda yayınlanacak. Berkay Altunyay’ın da yer aldığı klip ve merakla beklenen yeni şarkısı “Sevmedim Senin Kadar” 8 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. EP’nin 4. ve son şarkısı ise 22 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.