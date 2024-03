Ramonder Ana Sponsorluğunda, ünlü organizatör Enes Furkan BİLGİÇLİ imzasıyla, her yıl gerçekleştirilen, Uluslararası çapta sanat, basın, magazin, iş ve cemiyet dünyasının enlerinin buluştuğu Altın Medya Ödüllerinin bu yıl 5.si Green Park Pendik Convention Center Hotel ’de görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Gecede sunuculuğunu yapımcı ve sunucu Esin Yum ve Enes Furkan Bilgiçli’nin üstlendiği Uluslararası başarılar ödülle taçlandı. Gecenin Kırmızı Halı Sunuculuğunu ünlü model ve mankenler Pınar Güve, Ecem Gül ve Sanatçı Nilay Dorsa üstlendi.

Tören Ramonder markası sahibi Sefa Ramazan Öztürk’ün 10. Yıl Kürk Defilesi ünlü koreograf Bilal Baştemur’un 20 kadın 20 erkek top modeliyle muhteşem bir açılışla başladı.

Türk Sanat Müziğinin Efsane Sesi Yılmaz Morgül’ün ‘Yapay zekaya hayır’ temalı iskelet kostümü ve pankartı geceye kırmızı halıda damga vurdu damga vurdu. Yılmaz Morgül şarkılarıyla Green Park Otel’de gerçekleştirilen gecede Yılın en güvenilir sanatçısı ve Yılın TSM sanatçısı ödülüne layık görüldü.

Gece’de Yılmaz Morgül, Nermin Öztürk, Klass Magazin, Muammer Kapucoğlu, Seda Üren, Hakan Solaker, Erkal Sonel, Kemal Cenk İçten, Tuğba Ekinci, Nadide Sultan, Kadir Ezildi, Tahir Uçar, Cansel Ayanoğlu, Nilay Dorsa, Ozan Aslan, Sevtuğ Kasağbaşoğlu, İş kadını Songül Yatar, Wonder Hair Clinic, Gülşah Tunçbilek, Av. Burçin Tekin, Derya Ataş, Deniz Usta, Deniz Topal, Intraline İlaç a.ş., Tenor Sedat Can Öztoprak, Lena Yatçılık, Mayadroom Ajans, Oktay Seven, Vedat Yetek gibi ünlü isimler halk oylaması sonucu Altın Medya

Ödülüne layık görüldü. Gecede diğer ödül alanlar isimler şöyle;

RAMONDER (SEFA RAMAZAN ÖZTÜRK) - YILIN EN İYİ MODA MARKASI - 10. YIL DEFİLESİ

BAŞTEMUR SANAT AKADEMİ - BİLAL BAŞTEMUR - EN BAŞARILI MODEL AKADEMİSİ

SONGÜL YTR ORGANİK KÜRLERİ (SONGÜL YATAR) - YILIN EN BAŞARILI ORGANİK KÜRLERİ

WONDER HAIR CLINIC (BETÜL AKTÜRK CEYLAN) - YILIN EN BAŞARILI SAÇ EKİM KLİNİĞİ

YILMAZ MORGÜL - YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI

GÜLŞAH TUNÇBİLEK BEAUTY STUDIO - İSTANBUL ANADOLU YAKASI EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ

KLASS MAGAZİN- MUAMMER KAPUCUOĞLU - YILIN EN İYİ DERGİSİ

SEDA ÜREN - YILIN STAR KADIN SANATÇISI

SİYAH ORKİDELER- HAKAN SOLAKER - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KİTABI

BEST LIFE - KEMAL CENK İÇTEN - YILIN EN ÇOK OKUNAN DERGİSİ

ERKAL SONEL YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI- DİLBER

NERMİNİN ENFES MUTFAĞI- NERMİN ÖZTÜRK - YILIN EN İYİ YEMEK PROGRAM YAPIMCI VE SUNUCUSU

TUĞBA EKİNCİ - SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞULAN KADINI

AV.BURÇİN TEKİN - YILIN EN BAŞARILI HUKUKÇUSU

DERYA ATAŞ BEAUTY - EGE BÖLGESİNİN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK MERKEZİ

ÇAĞLAR HAKVERDİ - SEKTÖRÜNDE EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN E-TİCARET SİTESİ

NADİDE SULTAN - YILIN EN HİT COVER PARÇASI - ONA SÖYLE

KADİR EZİLDİ - EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI SUNUCUSU

ŞÜKRAN USLU - EN İYİ HABER MUHABİRİ - ATV HABER

ÇİĞDEM GÜNAL - YILIN EN BAŞARILI KADIN SPOR SPİKERİ

HABABAM SINIFI- TEOMAN AYIK

HABABAM SINIFI- TUNCAY AKÇA

HABABAM SINIFI- AHMET ARIMAN - TÜRK SİNEMASI VEFA ÖDÜLÜ

DENİZ USTA MEŞHUR MANİSA KEBABI - YILIN EN LEZZETLİ VE KALİTELİ KEBAP RESTORANTI

DENİZ TOPAL - THE BEST CHEF INNOVATION AWARD

İNTRALİNE İLAÇ A.Ş (LOKMAN KANAT) - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İLAÇ FİRMASI

TENOR SEDATCAN ÖZTOPRAK - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI OPERA SANATÇISI

LENA YATÇILIK (FUAT KAYA) - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YAT FİRMASI

MAYADROOM AJANS (MEVLÜT DEDE) - YILIN EN GÜVENİLİR MODEL VE OYUNCU AJANSI

MERYEM ŞENTÜRK - BURSANIN EN BAŞARILI İŞ KADINI

MEHMET ÇEVİK - SERDAR ORTAÇ - YILIN EN İYİ DÜETİ - BİLSEM Kİ

ENGİN DEMİR - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI DJ

TAHİR UÇAR - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI

DİLBAR HAKİMZADE - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KAŞ PUDRALAMA UZMANI

SALOON AZURA (HACI AYDIN) - YILIN EN BAŞARILI SAÇ PROTEZ MERKEZİ

EDA TAŞAR - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KALICI MAKYAJ PHIBROWS ARTISTI

AHMET YAMAN - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

VEDAT YETEK - YILIN EN BAŞARILI KİŞİYE ÖZEL TASARIMCISI

BATUHAN YILMAZ - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI YÖNETMENİ

OKTAY SEVEN - YILA DAMGASINI VURAN STAR MODACI

CANSEL AYANOĞLU - YILA DAMGASINI VURAN EN İYİ KLİP- ŞAHANE

TG YAGASH TORNİKE DZAVASHVİLİ - GİORGİ BAGATURİA YILIN EN BAŞARILI HAUTE COUTURE MARKASI

TURAN KARABEY - YILIN YILDIZI PARLAYAN ERKEK SANATÇISI

SATUGEM (CEMALETTİN SARAÇ) - YILIN EN İYİ SAĞLIK TURİZMİ KURUMU

BÜŞRA ÖZAKBULAK - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK UZMANI

GÜLSEREN ÖZTÜRK - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GAYRİMENKUL VE EMLAK UZMANI

NİLAY DORSA - YILIN YILDIZI PARLAYAN KADIN SANATÇISI

LOTUS MİKROBİYAL BEHÇET DEMİRTAŞ – EBRUÖZCAN - YILIN EN ETKİLİ BİYOTEKNOLOJİ FİRMASI

ESTANBUL ESTETİK - BURCU GÜLER - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN VE TERCİH EDİLEN ESTETİK MERKEZİ

OZAN ASLAN - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇI

HİDAYET ULUĞ - TÜRKİYENİN EN İYİ TÜRBAN TASARIMCISI

NUMBER ONE PRODUCTION REVAN ZEYNALOV-NAHİT AHMEDOV AZERBAYCANIN EN BAŞARILI PRODÜKSİYON FİRMASI

ŞAFAK TÜRKOĞLU - 2024'ÜN EN DİKKAT ÇEKEN TV PROGRAM SUNUCUSU

FETHİ DEMİRKOL- CINE5 TV- YILIN EN İYİ TV KANALI

BEYZA YÜZÜAK - YILIN EN BAŞARILI İLİŞKİ EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANI

ZELİHA UZUNYAYLA - YILIN EĞİTMENİ VE İŞ KADINI

MELEK İPEK BAŞAR- YILIN EN BAŞARILI ASTROLOGU

SİNEM KARĞIN - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ

SEDA GÖZEN - İSTANBULUN EN BAŞARILI BÖLGESEL ZAYIFLAMA UZMANI

ZUHAL ADIGÜZEL - ZU MEDYA HABER - YILIN EN BAŞARILI HABER PORTALI

SEVTUĞ KASAPBAŞOĞLU - YILIN EN İYİ COVER PARÇASI – ALDATILDIK

LEYAN ACADEMİE DE BEAUTE (MEHMET VURAL BAŞAR) -YILIN EN BAŞARILI GÜZELLİK AKADEMİSİ

DENİZ EKİNCİ - İSTANBULUN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KALICI MAKYAJ VE İPEK KİRPİK UZMANI

ASENA JEWELS (AYŞE ASENA ÖZKAN) - YILIN EN BAŞARILI TAKI VE AKSESUAR MARKASI

DOĞUKAN GÖNEN - YILIN EN BAŞARILI BİTCOİN BAŞARI ÖDÜLÜ

GÖZDE İŞBİLİR - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN GİYİM TASARIMCISI

LUXIFY INVESTMENT HOLDİNG - MAZIAR KARIMZADE - BEST INVESTMENT HOLDING TÜRKİYE 2024

YEŞİL KASABA MUSIC PRODUCTION- MOR NARPIN YEŞİL ADAM - YILIN EN DUYARLI MÜZİK YAPIM ŞİRKETİ

SEMA KUTLU - YILIN EN BAŞARILI UMUT VADEDEN KADIN YAZARI

NESLİŞAH MERT - YILIN EN BAŞARILI ÇANTA VE AKSESUAR TASARIMCISI

PINAR GÜVE - YILIN EN BAŞARILI MODELİ

GEZGİN GURMEGİLLER (ÖYKÜ YAVUZ - ZEYNEP BAĞ) - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TRAVEL BLOGGER

VİLDAN SEVİM - YILIN EN KALİTELİ KİŞİYE ÖZEL KADIN GİYİM TASARIMCISI

MERYEM PINAR ALTUNOK - YILIN EN İYİ YÜZ MODELİ

ECEM GÜL - YILIN EN İYİ KADIN MODELİ

ÖMER VAR - YILIN EN BAŞARILI GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ

ERTAN TAŞKIRAN- TAN MEDYA - MESLEK BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ

YAVUZCAN KUŞKU - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GENÇ MODELİ

DİLARA ERENTÖZ - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SUNUCU

GÜLAY ÖZEL - YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE EN DUYARLI İŞ KADINI

ŞENAY BİLGİÇLİ - YILIN YILDIZI PARLAYAN KÜLTÜR SANAT BAŞKANI

AHMET TAŞ - YILIN EN İYİ MEDYA YAZARI