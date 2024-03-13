Ramonder Ana Sponsorluğunda, ünlü organizatör Enes Furkan BİLGİÇLİ imzasıyla, her yıl gerçekleştirilen, Uluslararası çapta sanat, basın, magazin, iş ve cemiyet dünyasının enlerinin buluştuğu Altın Medya Ödüllerinin bu yıl 5.si Green Park Pendik Convention Center Hotel ’de görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
Gecede sunuculuğunu yapımcı ve sunucu Esin Yum ve Enes Furkan Bilgiçli’nin üstlendiği Uluslararası başarılar ödülle taçlandı. Gecenin Kırmızı Halı Sunuculuğunu ünlü model ve mankenler Pınar Güve, Ecem Gül ve Sanatçı Nilay Dorsa üstlendi.
Tören Ramonder markası sahibi Sefa Ramazan Öztürk’ün 10. Yıl Kürk Defilesi ünlü koreograf Bilal Baştemur’un 20 kadın 20 erkek top modeliyle muhteşem bir açılışla başladı.
Türk Sanat Müziğinin Efsane Sesi Yılmaz Morgül’ün ‘Yapay zekaya hayır’ temalı iskelet kostümü ve pankartı geceye kırmızı halıda damga vurdu damga vurdu. Yılmaz Morgül şarkılarıyla Green Park Otel’de gerçekleştirilen gecede Yılın en güvenilir sanatçısı ve Yılın TSM sanatçısı ödülüne layık görüldü.
Gece’de Yılmaz Morgül, Nermin Öztürk, Klass Magazin, Muammer Kapucoğlu, Seda Üren, Hakan Solaker, Erkal Sonel, Kemal Cenk İçten, Tuğba Ekinci, Nadide Sultan, Kadir Ezildi, Tahir Uçar, Cansel Ayanoğlu, Nilay Dorsa, Ozan Aslan, Sevtuğ Kasağbaşoğlu, İş kadını Songül Yatar, Wonder Hair Clinic, Gülşah Tunçbilek, Av. Burçin Tekin, Derya Ataş, Deniz Usta, Deniz Topal, Intraline İlaç a.ş., Tenor Sedat Can Öztoprak, Lena Yatçılık, Mayadroom Ajans, Oktay Seven, Vedat Yetek gibi ünlü isimler halk oylaması sonucu Altın Medya
Ödülüne layık görüldü. Gecede diğer ödül alanlar isimler şöyle;
RAMONDER (SEFA RAMAZAN ÖZTÜRK) - YILIN EN İYİ MODA MARKASI - 10. YIL DEFİLESİ
BAŞTEMUR SANAT AKADEMİ - BİLAL BAŞTEMUR - EN BAŞARILI MODEL AKADEMİSİ
SONGÜL YTR ORGANİK KÜRLERİ (SONGÜL YATAR) - YILIN EN BAŞARILI ORGANİK KÜRLERİ
WONDER HAIR CLINIC (BETÜL AKTÜRK CEYLAN) - YILIN EN BAŞARILI SAÇ EKİM KLİNİĞİ
YILMAZ MORGÜL - YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI
GÜLŞAH TUNÇBİLEK BEAUTY STUDIO - İSTANBUL ANADOLU YAKASI EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ
KLASS MAGAZİN- MUAMMER KAPUCUOĞLU - YILIN EN İYİ DERGİSİ
SEDA ÜREN - YILIN STAR KADIN SANATÇISI
SİYAH ORKİDELER- HAKAN SOLAKER - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KİTABI
BEST LIFE - KEMAL CENK İÇTEN - YILIN EN ÇOK OKUNAN DERGİSİ
ERKAL SONEL YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI- DİLBER
NERMİNİN ENFES MUTFAĞI- NERMİN ÖZTÜRK - YILIN EN İYİ YEMEK PROGRAM YAPIMCI VE SUNUCUSU
TUĞBA EKİNCİ - SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞULAN KADINI
AV.BURÇİN TEKİN - YILIN EN BAŞARILI HUKUKÇUSU
DERYA ATAŞ BEAUTY - EGE BÖLGESİNİN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK MERKEZİ
ÇAĞLAR HAKVERDİ - SEKTÖRÜNDE EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN E-TİCARET SİTESİ
NADİDE SULTAN - YILIN EN HİT COVER PARÇASI - ONA SÖYLE
KADİR EZİLDİ - EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI SUNUCUSU
ŞÜKRAN USLU - EN İYİ HABER MUHABİRİ - ATV HABER
ÇİĞDEM GÜNAL - YILIN EN BAŞARILI KADIN SPOR SPİKERİ
HABABAM SINIFI- TEOMAN AYIK
HABABAM SINIFI- TUNCAY AKÇA
HABABAM SINIFI- AHMET ARIMAN - TÜRK SİNEMASI VEFA ÖDÜLÜ
DENİZ USTA MEŞHUR MANİSA KEBABI - YILIN EN LEZZETLİ VE KALİTELİ KEBAP RESTORANTI
DENİZ TOPAL - THE BEST CHEF INNOVATION AWARD
İNTRALİNE İLAÇ A.Ş (LOKMAN KANAT) - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İLAÇ FİRMASI
TENOR SEDATCAN ÖZTOPRAK - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI OPERA SANATÇISI
LENA YATÇILIK (FUAT KAYA) - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YAT FİRMASI
MAYADROOM AJANS (MEVLÜT DEDE) - YILIN EN GÜVENİLİR MODEL VE OYUNCU AJANSI
MERYEM ŞENTÜRK - BURSANIN EN BAŞARILI İŞ KADINI
MEHMET ÇEVİK - SERDAR ORTAÇ - YILIN EN İYİ DÜETİ - BİLSEM Kİ
ENGİN DEMİR - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI DJ
TAHİR UÇAR - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI
DİLBAR HAKİMZADE - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KAŞ PUDRALAMA UZMANI
SALOON AZURA (HACI AYDIN) - YILIN EN BAŞARILI SAÇ PROTEZ MERKEZİ
EDA TAŞAR - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KALICI MAKYAJ PHIBROWS ARTISTI
AHMET YAMAN - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI
VEDAT YETEK - YILIN EN BAŞARILI KİŞİYE ÖZEL TASARIMCISI
BATUHAN YILMAZ - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI YÖNETMENİ
OKTAY SEVEN - YILA DAMGASINI VURAN STAR MODACI
CANSEL AYANOĞLU - YILA DAMGASINI VURAN EN İYİ KLİP- ŞAHANE
TG YAGASH TORNİKE DZAVASHVİLİ - GİORGİ BAGATURİA YILIN EN BAŞARILI HAUTE COUTURE MARKASI
TURAN KARABEY - YILIN YILDIZI PARLAYAN ERKEK SANATÇISI
SATUGEM (CEMALETTİN SARAÇ) - YILIN EN İYİ SAĞLIK TURİZMİ KURUMU
BÜŞRA ÖZAKBULAK - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK UZMANI
GÜLSEREN ÖZTÜRK - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GAYRİMENKUL VE EMLAK UZMANI
NİLAY DORSA - YILIN YILDIZI PARLAYAN KADIN SANATÇISI
LOTUS MİKROBİYAL BEHÇET DEMİRTAŞ – EBRUÖZCAN - YILIN EN ETKİLİ BİYOTEKNOLOJİ FİRMASI
ESTANBUL ESTETİK - BURCU GÜLER - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN VE TERCİH EDİLEN ESTETİK MERKEZİ
OZAN ASLAN - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇI
HİDAYET ULUĞ - TÜRKİYENİN EN İYİ TÜRBAN TASARIMCISI
NUMBER ONE PRODUCTION REVAN ZEYNALOV-NAHİT AHMEDOV AZERBAYCANIN EN BAŞARILI PRODÜKSİYON FİRMASI
ŞAFAK TÜRKOĞLU - 2024'ÜN EN DİKKAT ÇEKEN TV PROGRAM SUNUCUSU
FETHİ DEMİRKOL- CINE5 TV- YILIN EN İYİ TV KANALI
BEYZA YÜZÜAK - YILIN EN BAŞARILI İLİŞKİ EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANI
ZELİHA UZUNYAYLA - YILIN EĞİTMENİ VE İŞ KADINI
MELEK İPEK BAŞAR- YILIN EN BAŞARILI ASTROLOGU
SİNEM KARĞIN - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ
SEDA GÖZEN - İSTANBULUN EN BAŞARILI BÖLGESEL ZAYIFLAMA UZMANI
ZUHAL ADIGÜZEL - ZU MEDYA HABER - YILIN EN BAŞARILI HABER PORTALI
SEVTUĞ KASAPBAŞOĞLU - YILIN EN İYİ COVER PARÇASI – ALDATILDIK
LEYAN ACADEMİE DE BEAUTE (MEHMET VURAL BAŞAR) -YILIN EN BAŞARILI GÜZELLİK AKADEMİSİ
DENİZ EKİNCİ - İSTANBULUN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KALICI MAKYAJ VE İPEK KİRPİK UZMANI
ASENA JEWELS (AYŞE ASENA ÖZKAN) - YILIN EN BAŞARILI TAKI VE AKSESUAR MARKASI
DOĞUKAN GÖNEN - YILIN EN BAŞARILI BİTCOİN BAŞARI ÖDÜLÜ
GÖZDE İŞBİLİR - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN GİYİM TASARIMCISI
LUXIFY INVESTMENT HOLDİNG - MAZIAR KARIMZADE - BEST INVESTMENT HOLDING TÜRKİYE 2024
YEŞİL KASABA MUSIC PRODUCTION- MOR NARPIN YEŞİL ADAM - YILIN EN DUYARLI MÜZİK YAPIM ŞİRKETİ
SEMA KUTLU - YILIN EN BAŞARILI UMUT VADEDEN KADIN YAZARI
NESLİŞAH MERT - YILIN EN BAŞARILI ÇANTA VE AKSESUAR TASARIMCISI
PINAR GÜVE - YILIN EN BAŞARILI MODELİ
GEZGİN GURMEGİLLER (ÖYKÜ YAVUZ - ZEYNEP BAĞ) - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TRAVEL BLOGGER
VİLDAN SEVİM - YILIN EN KALİTELİ KİŞİYE ÖZEL KADIN GİYİM TASARIMCISI
MERYEM PINAR ALTUNOK - YILIN EN İYİ YÜZ MODELİ
ECEM GÜL - YILIN EN İYİ KADIN MODELİ
ÖMER VAR - YILIN EN BAŞARILI GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ
ERTAN TAŞKIRAN- TAN MEDYA - MESLEK BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ
YAVUZCAN KUŞKU - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GENÇ MODELİ
DİLARA ERENTÖZ - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SUNUCU
GÜLAY ÖZEL - YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE EN DUYARLI İŞ KADINI
ŞENAY BİLGİÇLİ - YILIN YILDIZI PARLAYAN KÜLTÜR SANAT BAŞKANI
AHMET TAŞ - YILIN EN İYİ MEDYA YAZARI