Meryem Uzerli'nin jüri olarak geri dönüşü, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında büyük beğeni topladı ve izleyicilere neşeli anlar yaşattı.

Bu yılın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, izleyicilere birbirinden eğlenceli anlar yaşattı ve özellikle jüri kadrosundaki Meryem Uzerli’nin geri dönüşü büyük bir heyecan yarattı. Uzun bir aradan sonra ekranda görmek, hayranlarını coşturdu ve Uzerli’nin jürilik performansı büyük beğeni topladı.

Program, her zamanki gibi muhteşem seslere ev sahipliği yaparken, bu yıl yapılan değişikliklerle birlikte dikkat çekti. Meryem Uzerli’nin jürilik yapması ise en çok konuşulan konuların başında geldi.

Uzun bir süredir ekrandan uzak kalan ünlü oyuncu, samimi ve içten tavırlarıyla izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Özellikle Twitter’da, Uzerli’nin jürilik deneyimine yönelik övgü dolu yorumlar yapıldı.

KAHEV’le “ Rengarenk Bir Geleceğe

KAHEV’le “ Rengarenk Bir Geleceğe “projesi kapsamında Batman merkeze bağlı Recepler Ortaokulu ve İlkokulu olan köy okulu ile devam ediyor. Okulun iç ve dış boyasını, Batman İl Özel İdaresinin desteği ile tamamlandı. Proje ile ilgili bilgi veren KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, “projeyle ilgili yapılan çizim çalışmalarının amacının çocukların sıklıkla zaman geçirdikleri okullarını renkli bir hale getirmek olduğunu söyledi. Çocuklar için daha renkli alanlar oluşturduklarını belirten Başer, “Yaptığımız çalışmalarda, çocukların da saha çalışmamıza ortak olması: çocukların hem böyle bir deneyim yaşamasını, aynı zamanda hayal etme ve bu hayalini somut bir şekilde ifade etmesini de sağlamaktadır. Renklendirme çalışmaları gönüllü öğretmenlerimiz ve köy okulumuzun öğrencileri tarafından yapıldı. Katkı veren herkese teşekkürü borç biliriz. Öğrencilerimizin temiz ve eğlenceli bir ortamda eğitim almalarını amaçladığımız projemiz başarıyla tamamlandı. KAHEV’le Rengarenk Bir Gelecek mümkün” diye konuştu.

YENİ YILA 35 KİLOLUK KIYAFETLE GİRDİ

Sevilen sanatçı Zeynep Mansur, yeni yılı İstanbul Sahne de girdi. Zeynep, son çıkardığı 'Hadi Git ve eğlenceli şarkılarıyla gelen konuklara renkli dakikalar yaşattı.

Yılbaşında İstanbul Sahnede müzikseverlerle buluşan Zeynep Mansur, 35 kiloluk swarovski taşlarla Ayfer Baş'ın hazırladığı kıyafetiyle de tam puan aldı. Zeynep Mansur, sahnede yeni yılın ilk dakikalarında dünyada barış, ülkemize de afetsiz, terörsüz bir yıl dilerken, sahnesini 'İzmir Marşı' ile tamamladı.

EMRE FEL'İN MERAKLA BEKLENEN İLK ALBÜMÜ ''VEDA TÜRKÜSÜ'' YAYIMDA!

2019 yılında üretimlerini dinleyicilerle buluşturmaya başlayan ve bu zamana kadar birçok tekli, EP ve maxi single'a imzasını atan Yeni Anadolu'nun temsilcisi Emre Fel, takipçilerinin merakla beklediği ilk albümü Veda Türküsü'nü Hoze Records etiketiyle yayımladı.

Tam bir Anadolu aşığı

Tam bir Anadolu aşığı olan Emre Fel, o dönemin müzik kültürü ve eserlerinin tozlanmaması adına başladığı ve ''Yeni Anadolu'' ismini verdiği müzik yolculuğunda Cem Karaca,Barış Manço, Erkin Koray ve daha birçok Anadolu zamanı ustalarının izlerini taşıyor.

Yeni Anadolu'nun yeni bir akım olabileceğine inanan Emre Fel, yolculuğuna başladığından beri milyonlar tıklanan şarkıları ile dijital platformlarda ve gerçekleştirdiği konserlerinde dinleyicilerden büyük bir ilgi görüyor.

8 şarkıdan oluşan ilk albümü Veda Türküsü'nde de Yeni Anadolu akımını devam ettiren genç ve başarılı sanatçı, albümün odak şarkısı olarak aynı zamanda albüm ismini de taşıyan Veda Türküsü şarkısını seçiyor.

Hissi derin bir albüm

Anadolu Rock müzik türünü yeniden gündeme getiren şarkıları ve tarzı ile bu alandaki boşluğu dolduran Emre Fel, Veda Türküsü albümü ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor: '' Veda Türküsü, yayınlamış olduğum ilk albüm olduğu için farklı bir heyecan yaşıyorum. Albümde yer alan tüm şarkıların sözü, bestesi, kayıt ve düzenlemesine Ağustos ayında başladım ve albümü Kasım'da tamamladım. Güzel bir konuma yer edeceğine inandığım, hissi derin bir albüm oldu. Favorimi sorarsanız 'Rüya' derim. ''

Albümdeki tüm şarkıların söz ve besteleri bu zamana kadar yayımladığı tüm çalışmalarında olduğu gibi Emre Fel'in kendisine ait olan Veda Türküsü'nün kayıt ve düzenlemeleri de sanatçının yine kendisine ait.

Emre Fel'in Veda Türküsü albümü tüm dijital platformlarda!

Sıla'nın yeni yıl coşkusu

Pop müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından olan Sıla 30 Aralık akşamı İstanbul Günay'da dinleyicileriyle buluştu.

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla 30 Aralık akşamı İstanbul Günay'da seyircisiyle buluştu. Geçen yıl başladığı gazino çalışmalarını son hız devam ettiren sanatçı şarkılarının yanı sıra şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Günay sahnesinde 30 Aralık akşamı dinleyicisiyle erken yılbaşı kutlaması yapan sanatçı 31 Aralık akşamı ise Kıbrıs'ta sahneye çıkarak yeni yılı karşıladı.

Özerk: Umut, barış ve aşk dolu geçsin

Tuğba Özerk, yeni yıla Bostancı’daki Dedeman Otel’de yaklaşık 600 kişilik davetli grubuyla birlikte girdi. Orkestra arkadaşlarıyla birlikte hareketli şarkılarını seslendiren Özerk, modacı Hasan Altın’ın derin göğüs dekolteli iki kostümüyle sahnedeydi.

Davetliler arasında yer alan bir kadın girişimci Özerk’e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye edip ¨Yeni yılda da size ve şarkılarınıza nazar değmesin¨ diyerek elbisesine iliştirdi. Tuğba Özerk ¨2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024, tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin¨ dedi.