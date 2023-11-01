ECE MUMAY DENİZ ATI İLE GELİYOR!

Kendine özgü tarzı, buğulu sesi ve etkileyici sahne performansları ile dikkat çeken başarılı şarkıcı ve söz yazarı ''Ece Mumay'' yeni şarkısı ''Deniz Atı'' ile ters köşe yaparak sevenlerini şaşırttı.

''Deniz Atı''nın sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olurken şarkının ilgi çeken iddialı aranjesini ise Semih Gönder & Ece Mumay birlikte üstlendi. Ece Mumay, yeni şarkısının tüm detaylarında son yıllardaki yadsınamaz başarısının kendisine ait olduğunu belirterek aynı zamanda hayatındaki zorlu süreçlerden ve yaşadığı ilişkilerden de beslendiğini ifade etti.

'Baştan sona öyle bir proje oldu ki; akla hayale sığdıramadık' diyen ''Ece Mumay''ın, tüm güzelliğinin gözler önüne serildiği makyajıyla ve stili ile büyülediği klipte sanatçıya profesyonel bir dans ekibi de eşlik etti.

Müzikal yeteneklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yoğun geçen dans provaları ile sahne şovlarını daha da güçlendiren sanatçı, bu kulvardaki iddiasını da yeni klibinde ortaya koydu. Yönetmenliğini Eyüp Öztürk'ün üstlendiği klip; kadının gücünün görsel efektlerle ön planda sunulduğu, pırıl pırıl yakın detaylar ve dans şovlarının hakim olduğu görüntüleri ile izleyenleri heyecanlandıracak.

''Ece Mumay''ın yeni şarkısı ''Deniz Atı'' DMC ve Angie Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

BAŞARILI YÖNETMEN BURAK AKAN'DAN İKİ FİLM BİRDEN

Son dönemde film çalışmalarına hız veren ünlü yönetmen Burak Akan Ocak ayında BABİL Harut ve Marut filminin çekimlerine başlıyor.

Senaristliğide Burak Akan'a ait olan proje Korku, Macera ve Gerilim üçlemesiyle izleyicisi ile bulaşacak.

Akan Aralık ayında ise Yapımcılığını Sıla Uysal'ın yapacağı Portakal Çiçeği isimli Aşk filminin çekimlerine başlayacak. Tamamen dış ses ile şiirsel olarak anlatılacak film kendi alanın ilk örneği olmayı hedefliyor.

TÜRKÜLERE DEVAM DEDİ

Dört şarkılık EP'si 'Yorma'nın ardından girdiği üretim sürecini tamamlayan İlia Özkan, çok sevilen 'Hacel Obası' türküsünü yepyeni bir sound ile yeniden yorumladı.

Seslendiği türkülere yoğun ilgiden dolayı devam kararı alan İlia Özkan, 'Anonim olan 'Hacel Obası'nı yeniden seslendirerek, türkülerimi genç kuşaklara sevdirme ve aktarma sorumluluğuyla türküyü güncelleyerek müzikseverlerin beğenisine sundum' dedi.

İlia Özkan yeni teklisi 'Hacel Obası' adlı türküsünün klip çalışması ise Kartepe'de Hilmi Özer yönetmenliğinde gerçekleşti. Özkan'ın klipteki kıyafetleri ise Satre'ye ait. İlia Özkan ve Hacel Obası, Engin Arslan süpervizörlüğünde, Yelda Gürkan Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Zen-G ve Ahmet Hatipoğlu’ndan “Kandıramam”

Müzik dünyasının son dönemlerdeki en başarılı 2 ismi bir arada! Zen – G ve Ahmet Hatipoğlu “Kandıramam” şarkısı için güçlerini birleştirdi.

Zen-G ve Ahmet Hatipoğlu’nun yeni teklisi “Kandıramam", ikilinin naif ve akıcı vokallerine eşlik eden reggaeton ritimlerle keyifli bir şekilde birleştiriyor. Sözlerindeki dokunaklı sözleri ile kalpleri ısıtacak olan “Kandıramam” şarkısının girişinde Buse Ayla etkileyici sesi ile yer alıyor.

“Kandıramam” aslında başlamaması gereken bir kadın-erkek ilişkisinin sonradan iki tarafta da hissettirdiklerinden, gerçek sevginin kutsallığından ve yaşattığı ayrılma acısından bahsediyor. Parça ilerledikçe, Latin gitar armonileri ve akılda kalıcı nakaratı ile bir sinerji yaratarak dinleyiciyi etkisi altına alıyor.

Zen-G'nin duygusal, Ahmet Hatipoğlu’nun etkili bir performansı olan “Kandıramam”, yeni bir aşk içerisinde olanlara bir öğüt hem de yeni ayrılan çiftlere teselli ikramiyesi niteliğinde bir şarkı.

Zen-G ve Ahmet Hatipoğlu’nun “Kandıramam” şarkısı lyric videosu ile aynı anda Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

MOOD ÖDÜLLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Burak Akan Başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödülleri Cumhuriyet'in 100.Yılına özel konsepti ile hem Ankara'da hemde İstanbul'da düzenlenecek.

Her yıl katılımcıları ve gösterileriyle zirvedeki yerini koruyan Mood Ödülleri'nde halk oylaması önümüzdeki hafta www.moododulleri.com.tr üzerinden başlıyor.

Bu yılki Jüri üyeleri: Burak Hakkı, Dr. Ender Saraç, Hakkı Ergök, Bedia Teymur, Güvenç Kurtar, Selma Şentürk, Çağlar Tavşanoğlu, Begüm Gürel ve İbrahim Göğem

Düzenleme Komitesi ise:Sıla Uysal, Gülşah Güneş Ulusoy, Cihangir Ulusoy, Ahmetkadir Alparslan, Burak Torun, Nihal Coşkun,Muammer Aydın,Fadıl Coşkun gibi isimlerden oluşuyor.

Mood Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan: Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Mood Ödüllerimizi bu yıl hem Ankara'da hem İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Jüri oylarının yanı sıra Halk oylamasında kazanan sanatçılar ödüllerine kavuşacaklar. Eminim bu yıla emek katan, değer katan herkes ödüllerine kavuşacak ve her yıl olduğu gibi bu ödül sahiplerine uğur getirecek.

FETTAH CAN “YOLA DEVAM” DİYOR

Fettah Can, Türkiye’nin en önemli söz ve müzik yazarlarının şarkılarından oluşan yeni albümünün hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.



Yorumculuğu kadar söz yazarı ve besteci kimliğiyle de gönüllerde taht kuran sanatçının yeni albümünün müjdecisi ve ikinci teklisi olan “Yola Devam” isimli şarkı Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Sözü ve müziği Ertuğ Ergin’e ait olan şarkı; Ara Akan’ın düzenlemesi ve Fettah Can’ın duygu dolu, güçlü yorumuyla yeniden hayat bularak, dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sözleri ve müziğiyle umut dolu olan şarkının video klibi ise yönetmen İzzet Başlak tarafından çekildi.

“Yola Devam” şarkısı ve video klibiyle 27 Ekim Cuma günü Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!..