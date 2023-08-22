Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Tuğba Özay ve ekranların sevilen yüzü, başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlunun üstlendiği gecede Uluslararası başarılar ödülle taçlandı. Gecenin Kırmızı Halı Sunuculuğunu ünlü manken Buse Ilgaz, Ecem Gül, Pelin Suade üstlendi.
Gecenin Kırmızı Halı sponsoru Tükkan Accessiories marka sahibi Müge Ürer İnan & Sercan İnan “Muhteşem bir gecede sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz, kırmızı halı sunuculuğunu üstlendiğimiz gecede ödül almak bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.
Türk Sanat Müziğinin Efsane Sesi Yılmaz Morgül’ün şarkılarıyla Hagıa Sofıa Mansıons Curıo Collectıon By Hıltonda’un tarihi atmosferiyle gerçekleştirilen gecede Yılın en güvenilir sanatçısı ödülüne layık görüldü.
Gece’de Yılmaz Morgül, Nermin Öztürk, Tükkan Accessories, Müge Ürer İnan, Klass Magazin ,Muammer Kapucoğlu, Haberler.com Av. Bedia Teymur, Konfezar, Esin Yum, Enis ve Melissa Onat, Rumeli Orhan, , The Sarnıç Restoran, Navitas Spa Sarnıç, Mert Baltürk, Çaba, Banu Zorlu, Fatih Bulut ,Ömer Topçu ,50Fifty Suat Yanç, Just Vogue Tv, Sözcü Televizyonu Begüm Çamlı, Ntv Duygu Gözde Arslan, Ozan Aslan, Cansın Beyazova , Fatih Sürmeli ve Beril Raperin, Cansu Özcan ve Oksana Kuznetsova ve Cansel Ayanoğlu gibi ünlü isimler Altın Medya Ödülüne layık görüldü.
GECEDE ÖDÜL ALAN DİĞER SİYASİ, İŞ İNSANI VE ÜNLÜ İSİMLER İSE ŞÖYLE;
Mert Baltürk (Kadına Şiddete Hayır Dans Gösterisi) - Yılın En Dikkat Çeken Dansçı Ve Koreografı
Tükkan Accessories - Müge Ürer İnan - Yılın En Kaliteli Takı Ve Aksesuar Markası (Kırmızı Halı Sponsoru)
Yılmaz Morgül (2 Ödül) - Yılın En Güvenilir Sanatçısı - Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı
Dr.Mehmet Boztepe - Yılın Kaymakamı
Hagıa Sofıa Mansıons Istanbul Curıo Collectıon By Hılton - Yılın En Romantik Oteli - (Yulia Kardeşoğlu)
The Sarnıç Restoran (Semih Hazar) - Yılın En Otantik Restorantı
Navıtas Spa Sarnıç (Serdar Ergün) - En Mistik Spa
Gülden Karaböcek - Yaşam Boyu Meslek Başarı Ödülü - Meslekte 50.Yıl
Play Stüdyo (Berke Noyan Çakmaz) - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadınlara Özel Spor Merkezi
Şerif Aygün - Yılın En İyi Çıkış Yapan Girişimci İş İnsanı
Ceyda Ceylan - Yılın En Başarılı Reklam Yüzü
Nil Burak - Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü
Enis Onat Ve Melissa Onat - Yılın Çifti
Duygu Gözde Arslan - Yılın En Başarılı Haber Spikeri- NTV
Esin Yum - En Başarılı TV Yapımcısı
Nermin Öztürk - Ekranlarda Canlı Yayınlanan Tek Yemek Programı Sunucusu
Klass Magazin-Muammer Kapucuoğlu - Yılın En İyi Cemiyet Ve Magazin Dergisi
Hakan Solaker - Yılın En İyi Magazin Yazarı
Rumeli Orhan Kemal - Yılın En İyi Roman Havası Çıkış Yapan Sanatçıları
Nuran Sultan - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Dansçısı - Oryantel Şov
Av.Bedia Teymur -Haberler.Com - Yılın En Çok Tıklanan Haber Portalı
Mehmet Küçük - Roman Alanında 2023 Yılının En İyi Erkek Yazarı
Sultan Diva - Yılın En İyi Dansçısı
Cansel Ayanoğlu - Yılın En İkonik Kadını
Begüm Polat - Yılın En Hit Parçası - Yanasın
50fıfty (Suat Yanç) - Yılın En İyi Magazin Programı
Suat Yanç - Yılın Magazin Programı Yapımcısı
Müge Ürer İnan - Yılın En İyi Çıkış Yapan Fenomen İş Kadını
Begüm Çamlı - Sözcü Televizyonu - Yılın En Başarılı Kadın Haber Sunucusu
Fatih Bulut - Yılın Arabesk Sanatçısı
Dr.Muzaffer Önder Öner - The Best Internatıonal Obesıty Surgeon
Şelale Ünseli - Yılın Uluslararası Çaptaen Başarılı Psikolojik Danışmanı
Banu Zorlu - Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı
Selda Aksu - Yılın En İyi Kalıcı Makyaj Uzmanı
Tys Transtech Yangın (Samı Saçmalı) - Sektörünün En Başarılı Yangın Sistemleri Proje Ve Danışmanlık Hizmetleri
Ömer Topçu - Yılın En Başarılı Erkek Pop Sanatçısı
İstanbul Strıngs Ft Konfezar (2 Ödül) - Yılın En İyi Düeti - Festival
Cansın Beyazova - Yılın Yıldızı Parlayan Erkek Pop Sanatçısı
Cansu Özcan - Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkı- Yüreğine Uzanıyorum
Ez Plus Beauty (Ziya Doğan) - Mersinin En Kaliteli Güzellik Merkezi
Onur Durmaz - Yılın En Başarılı Kara Taşıtları Alım Satım Uzmanı Ünlü Broker
Batuhan Demir - Yılın En Başarılı Saç Renklendirme Uzmanı
Fatih Sürmeli & Beril Raperin - Yılın En İyi Çıkış Yapan Düeti
Saca Grup Restoran (Taylan Özbek) - Yılın En Kaliteli Restoranı
Çiğdem Balvan - Çanakkalenin Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Güzellik Salonu
Hilal Çoksöyler - Yılın En Başarılı Bioenerji Uzmanı
Ozan Aslan - Avrupanın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı
Çaba - Yılın En Dikkat Çeken Erkek Sanatçı
Semanur Perim - 2023 Yılının "Edebiyat Ve Sanatçı " Yazarı
Emel Kanberoğlu - Yılın Annesi
Kelebek Vadi Bungalow (İsa Topçu) - Yılın En Kaliteli Tatil Mekanı
Oks'model Academy (Oksana Kuznetsova) - Yılın En Başarılı Model Okulu
Kız Kulesi Gelinlik Ve Moda Evi - Yılın En İyi Gelinlik Firması
Zeynep Odabaşoğlu - Yılın Sosyal Sorumluluk Projelerine Yardımsever Katkı Sağlayan Influencer
Erol Ersoy Cesur - Yılın En İyi Çıkış Yapan Söz Yazarı Ve Bestekarı
Dilek Bayraktar - Yılın En Başarılı Kadın Danışmanı Ve Plates Eğitmeni
Tamay Akademi (Tamay Çelik) - Yılın En İyi Çıkış Yapan Akademisi
Sedat Can Öztoprak - Uluslararası En Başarılı Opera Sanatçısı
Elif Sarı - En İyi Çıkış Yapan Kadın Girişimci
Oktay Seven - Yılın Star Modacısı
Dilrano Mamasıddıkova - Yılın En İyi Çıkış Yapan Saç Makyaj Uzmanı
Ece Öztep Estetik - Uluslararası Çapta En Başarılı Estetisyen
Firangiz Damiroava - Uluslararası En Başarılı Laborant Doktoru
Onur Güral - Yılın En İyi Çıkış Yapan Fenomeni
Hüseyin Acun - Yılın En İyi Çıkış Yapan Genç Yazarı
Derya Elik Akademi - Yılın En Başarılı Kişisel Gelişim Akademisi
Monika Khasanova - Yılın En İyi Çıkış Yapan Fashıon Modeli
Gülay Özel - Yılın En Başarılı Siyasi Kadın Kolları Başkanı
Mazıar Karımzadeh - Türkiye'nin En Başarılı Erkek Modeli 2023
Muhammed Doğan - Yılın En Başarılı Sosyal Medya Uzmanı
Just Voque Tv (Mert Yontan) - Yılın En İyi İnternet Televizyonu