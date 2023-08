Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki mücadelesi, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Samsun'da 3 puan Fenerbahçe'nin!

İlk dakikalardan itibaren yaşanan stres, iki takımında taraftarlarını içine aldı ve maçın atmosferini şekillendirdi. Fenerbahçe'nin bu kadroyla karşılaşmada gol üzerine gol atması gerekirken Samsunspor'un rakip yarı sahaya girip birde üzerine gol pozisyonları üretmesi beni şaşkına çevirdi. Samsunspor'un sahadaki oyun tarzı tam bir sürpriz performansla geldi. Atakları ve riskleri belki golle sonuçlanmadı, ancak takımın sahada neler yapmak istediği açıktı.

İlerleyen anlarda Fenerbahçe'nin -kesin gol olacak- dediğimiz atakları sonuç vermezken hiç ummadık zamanda gol bulmasıyla dengeler değişti. T akımı öne geçiren bu gol taraftarları mutlu etse de maçın son anlarına kadar süren bir gerilimi de beraberinde getirdi. Çünkü bu Türk futbolu ve her an her şey mümkün!

Gelelim Altay'ın olmadığı kaleye. Boş kalenin bile daha çok güven verdiği doğru bir yaklaşım olur. Fenerbahçe'nin kaledeki değişikliği doğru bir hamle olarak dikkat çekti. İrfancan'ın kalede olması, takıma olan güveni artırdı.

Biten maçın ardından net olarak söyleyebilirim ki, Fenerbahçe'nin galibiyeti kesinlikle hak edilen bir sonuçtu. Hatta farkla kazanması gerekirdi.