Habib BABAR

“KALK GİDELİM” SETE ÇIKTI

TRT 1 ekranlarında 3 sezon boyunca soluksuz izlenen “Kalk Gidelim” dizisi kaldığı yerden tüm heyacanıyla devam ediyor.Şehirlerarası kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte 106. bölüm çekimleri için Muğlaya giden Kalk Gidelim ekibi, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyarak yeniden sete çıktı. Uzun bir aradan sonra başlayan setin ilk günlerinde Staff Filmin yapımcısı ve kurucusu Eyüp Üstün oyuncuları yalnız bırakmadı

ERTELENDİ

15 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan, Türkiye'nin en büyük gelinlik defilesi Gelin Damat Fashion Day, Koronavirüs ( Kovid-19 ) önlemleri kapsamında 7 Mart 2021 tarihine ertelendi.Gelin Damat Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Etkinlik Organizatörü Ferhat Muğurtay, "51 Modacı ile birlikte bir senelik hazırlığımızı pandemi sürecinden dolayı ertelemenin burukluğunu yaşadık’dedi.

YENİ NESİL ÇOK ŞANSLI

Sibel Bilgiç "Yeni nesil çok şanslı!"Sibel Bilgiç ünlü iletişimci Özgür Aras 'ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Cengiz Tekin'e, müzik direktörlüğü ve düzenlemesi Alper Atakan'a ait yeni şarkısı 'Diyemedim' in klibi için kamera karşına geçti.

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BEKLETME

Ege Çubukçu ile tanışarak 2 yıl boyunca vokalistliğini yapan Pamir Saraçoğlu, Çubukçu ile işbirliği yaptığı “Bekletme” isimli yeni single’ını Avrupa Müzik markasıyla yayımladı.Sözü Zeynep Talu, müziği Aytekin Kurt imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Aytekin Kurt ile Duran Genç tarafından yapıldı. Mix ve masteringi Duran Genç imzalı şarkının kayıtları ise DNA Sound Lab Stüdyo’da alındı.





SELMA GÜNGÖR SÜRPRİZİ

Türk Sineması’nın sevilen isimlerinden Selma Güngör,karantina günlerinde üzerine çalıştığı bir birinden güzel projeleriyle yaza damga vuracağa benziyor. Bugüne kadar birçok sinema filmi ve dizide rol alan çok yönlü oyuncu Selma Güngör, koronavirüsü nedeniyle çalışmalarını evinde karantinada sürdürdü. Yeni projeleri için gecesini gündüzüne katarak çalışan güzel oyuncu,hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor.

İZ BIRAKACAĞIM

ATV’de yayınlanan ‘Kimse Bilmez’,dizisinde Ezgir karakteriyle karşımıza çıkan, 21 yaşındaki Beran Özel,yeni projeleriyle fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.Oyunculuk yeteneği ve muhteşem güzelliğiyle göz kamaştıran genç oyuncu,sürprizleriyle yaza damga vurmacağa benziyor.

DOĞUM GÜNÜNDE MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü sanatçı Nilüfer, 65 yaş doğum gününü kızıyla evinin bahçesinde kutladı. Kızı Ayşe Nazlı’yla bugüne özel çilekli doğum günü pastası yapan sanatçı, “Kızım ve benim sağlıklı olmamız, en büyük hediye.” dedi. Nilüfer, yeni yaşına özel sürpriz bir haber de verdi “Albüm çalışmalarına başladık. İnşallah yakın zamanda sevenlerimizle yine bir araya gelip şarkılar söyleyeceğiz’diye açıklama yaptı.

YOUTUBE KANALIYLA ZİRVEDE

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Nevzat Soydan,karantina günlerinde Youtube kanalında yaptığı canlı programlarıyla büyük çıkış yakaladı. Kanalına davet ettiği birçok ünlü isimle sohbetler gerçekleştiren Soydan,başarılı sunumuyla hayranlarından tam not aldı.

GÜN SAYIYOR

AKADEMİ Müzik Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkardığı albümüyle büyük bir çıkış yakalayan İranlı şarkıcı İsmeail Sarmad,Türkiye’ye gelmek için gün sayıyor. Karantina döneminde bol bol beste yaptığını dile getiren başarılı sanatçı,’Virüs belasından kurtulur kurtulmaz hem TV programları, hem de klip çekimleri için Türkiye’ge gideceğim. İstanbul’un tarihi mekanlarında çekimlerimi gerçekleşştireceğim’dedi.

ATOM KARINCA DOLU DİZGİN

Başarılı TV gazetecisi Türker Akıncı, BEYAZ TV’de yaptığı ‘Ne Var Ne Yok’programıyla büyük beğeni topluyor.Her hafta bir birinden başarılı konukları ağırlayan Akıncı,işlediği konularla seyirciyi ekrana bağlamayı başarıyor. Reytig rekormeni Türker Akıncı,önümüzdeki günlerde yeni sürprizleriyle de Türk TV dünyasında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

SEVTAP PARMAN’I KIZDIRDILAR

Ünlü sinema sanatçısı Sevtap Parman,bir sitede çıkan,yaşıyla ilgili habere fena kızdı. Parman,Sosyal medya hesabından,’Benim yaşımı kafanıza göre büyütmekle elinize ne geçiyor. Gerçekten anlayabilmiş değilim.Benim abam bile şuanda 60 yaşında.Yaşımı çok iyi bilen bir akraba büyüğüm göndermiş bu site haberini,hangi site olduğunu bilmiyorum.Araştırma yapmayan tembel gazeteci bile olmayan muhabir bozuntularının asparagas haberinden biri.Yazıklar olsun fettan lafına gelince rol icabı fettan olabilirim.Ama gerçekte ne kadar melek olduğumu herkes bilir’notunu paylaştı.

HALBUKİ

Aşk şarkılarının efsane ismi Yalın, yeni single çalışması 'Halbuki' ile bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor. Nisan ayında sevenlerinin beğenisine sunduğu 'Ya Sabır'la radyo ve tv'lerde en çok çalınan şarkı olarak 4 hafta üstüste zirvede kalan ve karantina dönemine damga vuran başarılı müzisyen, 'Halbuki’yle de normalleşme sürecinde dinleyicilerin kalbinde bir kez daha taht kuracak.