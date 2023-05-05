Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyuruları Merhabalar;

Türk film yönetmeni Gökhan Gökçay, son zamanlarda aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiriyor. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywood’a taşınan ve film projelerine orada devam eden Gökçay Avrupa film festivallerinden tam not aldı. Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen Barcelona Kısa Film Festivali'nde "En İyi Savaş Filmi" kategorisinde ödül alan Gökhan Gökçay, bu hafta Kiez Berlin Film Festivali'nde de "En İyi yönetmen" ödülünü aldı. Daha önce de Bosna Hersek’te yaşanan Srebrenitsa katliamı’nı konu alan “Ölü çiçekler” isimli filmi ile bir çok festivalden ödüller alarak ismini duyuran Gökhan Gökçay yeni ödüller ile sinema dünyasındaki başarısını bir kez daha kanıtladi. Gökhan Gökçay, 2024 yılında vizyona girmesi planlanan "Dedemin Ruhu" adlı filmin çalışmalarını yürütmekle birlikte uluslararası alanda da başarılarını sürdürmektedir. Hollywood sinemasında da projeler üstlenen Gökçay, sinema endüstrisinde saygın bir konuma sahiptir.

2.TAYF ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİNİN KAZANANLARI BELLİ OLDU...



T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, gala ve ödül töreniyle sona erdi. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin direktörlüğünü Doç. Dr. Nagihan Çakar üstlenirken, program koordinatörlüğünü ise gazeteci ve sunucu Deniz Ali Tatar üstlendi. Sunucu Hande Sarıoğlu’nun sunduğu gecede kazanan filmler açıklandı. Festival kapsamında 4 kategoride yarışan 40 kısa filmden 12’si ise, ana jüri üyeleri tarafından ödüle değer görüldü. Ana Jüri başkanlığını yönetmen Murat Saraçoğlu’nun üstlendiği yarışmada, oyuncular Cansel Elçin, Deniz Baysal Yurtcu ve Sera Kutlubey de yer aldı. Jüride ayrıca Acunmedya Akademi CEO’su Gökhan Mutlay, Yapımcı/Yönetmen İsmail Fidan, Yapımcı/Avukat Burhan Gün, Senarist Zafer Külünk, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Gökhan Atılmış da jüri üyeleri arasıydaydı. Finalistleri belirleyen ön jüri üyeleri arasında ise; Sinema Eleştirmeni, Sunucu ve Kültür & Sanat Muhabiri Deniz Ali Tatar, Sinemacı Ahsen Melike Fıçıcı, Yardımcı Yönetmen & Sinema Eleştirmeni Arzu Arda Deger, Görüntü Yönetmeni Emre Özel, Yönetmen Enes Yıldız, Yapımcı Farah Emine Erdem, Sinema Eleştirmeni & Sunucu Gizem Ertürk, Sinema Eleştirmeni & Yazar Haktan Kaan İçel, Yönetmen Hasan İnce, Oyuncu İpek Hatunoğlu, Sinema eleştirmeni Özlem Çetinkaya ve Yönetmen Şükrü Özçevik yer aldı. Kazanan filmler ise şu şekilde açıklandı:

Kurmaca kategorisi; 1. CEHENNEM BOŞ, TÜM ŞEYTANLAR BURADA – Özgürcan Uzunyaşa, 2.BİRLİKTE, YALNIZ - Kasım Ördek, 3.SOLO UN ENSAYO - Hugo Sanz - İSPANYA

Animasyon kategorisi

1. AZAMİ NEFES SAYISI - Mehmet Nuri Kaya, 2. A GUERRA FINITA - Sımone Massi – İTALYA, 3. THE ENCOUNTER - Aleksandra Krıvolutskaıa - RUSYA

Belgesel kategorisi; 1. BULAK - Evrim İnci, 2. SAATLER - Eren Aybars Arpacik, 3. ABELLA’NIN YOLCULUĞU - Enis Manaz

Deneysel kategori; 1. UZAK AYNA - Alican Durbaş, 2. FRAKTAL: PARA ADAM - Zahid Çetinkaya , 3. SOĞUK, UZAK VE KİRLİ (COLD, DİSTANT AND DIRTY) - Halime Usta

ALAÇATI OT FESTİVALİNDE ÇAĞLA ŞİKEL RÜZGARI ESTİ...

12. Alaçatı Ot Festivali’nde jüri başkanlığını Ayhan Sicimoğlu’nun, sunuculuğunu Çağla Şikel’in yaptığı En Güzel Ot Yemeği yarışmasına bu yıl Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın kararıyla depremde zarar gören 11 ilimizin lezzetleri de eklendi. 12. Alaçatı Ot Festivali 1.3 milyon ziyaretçiyle bu yıl rekor kırdı. Yeryüzündeki cennet olarak bilinen Çeşme’de düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali bir festival klâsiği ile yine on binleri ağırladı. Yıllardır Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin 12’ncisi bu sene Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz binlerce insana ev sahipliği yapıyor. Festivalin yıllardır klâsikleşmiş hale gelen yarışması “En Güzel Ot Yemeği” yarışması, bu yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle hepimizi üzüntüye boğan 11 ilimizin lezzetlerine de kapısını açmış durumda. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran aldığı kritik bir kararla Anadolu Lezzetleri yarışmasını da sadece bu yıla özgü olarak “En Güzel Ot Yemeği” yarışmasının yanına ekletti. Jüri başkanlığını 12 yıl önce festivalin kurucu isimlerinden biri olan Ayhan Sicimoğlu’nun yaptığı ve sunuculuğunu Çağla Şikel’in üstlendiği “En Güzel Ot Yemeği” yarışması Alaçatı Cami Meydanı’nda kurulan sahnede gerçekleşti.

YENİ DÜNYA OZANI, BAHADIR SAĞLAM “YARASI AYRILIK” İLE HİKAYESİNE DEVAM EDİYOR

Kır Papatyası şarkısı ile gönülleri fetheden ve en son 2 yıl önce "Söyleyin Ona " projesi ile müzikseverlerin karşısına çıkan rock müziğin modern ozanı Bahadır Sağlam, aradan geçen 2 yıllık suskunluğuna söz ve müziği kendine ait olan “Yarası Ayrılık” çalışması ile son verdi. Düzenlemesi Mert Ağırlar’a ait olan “Yarası Ayrılık” şarkısına Gültekin Kiltan yönetmenliğinde bir de klip çeken yakışıklı şarkıcı kendi iç dünyasının hikayesini söz ve notalara dökerek yine muhteşem duygusal bir şarkı ile müzikseverlerle buluşuyor. Bahadır Sağlam’ın “Yarası Ayrılık” şarkısı Ghetto Production Turkey yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. “Şarkılar benim değil, sizin duygu mülkünüzdür” diyen sanatçı “Acılarınızı, üzüntülerinizi, hayal kırıklıklarınızı ve yanılgılarınızı bi nebze bile olsa iyileştirebiliyorsam ve hissettiklerinize ortak olabiliyorsam ne mutlu bana” diyor.

2.SİNEMANADOLU FİLM GÜNLERİ HAFTASI...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edilen, geçtiğimiz yıl büyük bir coşku ve heyecanla Diyarbakır’da düzenlenen 2. SinemAnadolu Film Günleri, bu yıl 3-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde düzenlenmeye devam ediyor. Etkinlik kapsamında Anadolu’da çekilmiş ödüllü filmlerin gösterimleri gerçekleşirken, film gösterimleri sonrasında filmlerin yönetmenleri ve oyuncularıyla söyleşiler düzenlendi. Rami Kütüphanesi’nin öğrencilerini ve sinema profesyonellerini bir araya getiren etkinlik kapsamında, sinema atölyeleride yapıldı. 5 gün boyunca katılımcılarına sinema coşkusu yaşatmaya çalışan etkinlik, sinema öğrencilerini ve sinemaseverleri 3-7 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde ağırlamaya devam ediyor. Etkinlik kapsamındaki tüm etkinlikler, ücretsiz gerçekleşti. Disineder’i organizasyonu ve Rami Kütüphanesi’nin paydaşlığında gerçekleştirilen 2. SinemAnadolu Film Günleri kapsamında; Atalay Taşdiken’in yönettiği “Hara”, Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer”, İffet Eren Danışman Boz’un yönettiği “Turna Misali”, Banu Sıvacı’nın yönettiği “Güvercin” ve Metin Dağ’ın yönettiği “Kaf Kaf” filmlerinin gösterimleri yapıldı. Filmlerin gösteriminin ardından, filmlerin yönetmenleri ve oyuncularıyla filmler üzerine söyleşiler gerçekleşti. Söyleşileri Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu ve Gazeteci Haluk Yalçınkaya yaptı. 2.SinemAnadolu Film Günleri bünyesinde ayrıca atölye ve masterclass çalışmaları da yapıldı. Bu kapsamda Moderatörlüğü Kıvanç Terzioğlu tarafından yapılan sevilen oyuncu Hatice Aslan ile “Oyunculuk Kariyeri”, Usta oyuncu Ali Sürmeli ile masterclass çalışması ve oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile “Anadolu’da Oyuncu Olmak” söyleşileri gerçekleşti.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...