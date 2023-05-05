“Bugün Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak ne kadar değerli bir bilseniz” İsveç Kralı Demirbaş Şarl

“Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır” İskoç Şair Lord Bayron – 1801

“Eğer bir Türk devleti olmasaydı mutlaka yaratmak gerekirdi” Fransa İlk Cumhurbaşkanı Adolph Tiers – 1850

“Dağ başındaki haydutlar olarak isimlendirdiğiniz Mustafa Kemal ve ordusundaki Türkler burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik” Fransa Başbakanı Aristide Briande – 1940

“Rusya tarihinde Türklerin olmadığı herhangi bir dönemden söz etmek mümkün değildir, hangi Rus’u kazısanız altından mutlaka Tatar çıkar deyimi, milli kimlikten ziyade tarihi ve kültürel bir gerçekliği ifade ediyor” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin – 2010

“Irk ve millet olarak Türkler; geniş coğrafyalar ve imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenidir. Sosyal ve örfi faziletleri tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır” Fransız Yazar Devlet Adamı Lamartine

“Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstatlardır” Avusturyalı Tarihçi Diplomat Joseph von Hammer Purgstall

“Dünya milletleri arasında kahramanlık ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenab-ı Hâk onları aslan sıfatında yaratmıştır” Mısırlı Tarihçi İbn-i Hassul Buveynî

“Türk’ün ahlâkî seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle ya da farazi ahiret tehdidiyle değil, çevrelerinde fenalık görmemek sureti temelinde oluşur”

Danimarkalı Filozof Thomas Thorsten

“Onlara ‘Türk’ adını Tanrı’nın kendisi verdi. Tanrı dünya milletlerinin idare dizginlerini onlara verdi ve zamanımızın hükümdarlarını hep onlardan seçti. Türklerin oklarından korunmak isteyenler onlara düşman değil dost olsun. Onlarla dost olmanın en iyi yolu onların diliyle konuşmaktır. Türkler onların diline sığınıp Türkçe konuşanları kendilerinden sayarlar” Kâşgarlı Mahmud - Divan-ı Lügati-t Türk. Sürecek