Fenerbahçe tarihi boyunca her maça kazanmak için çıktı, Fenerbahçe taraftarı her zaman bol gollü maçlar izlemek ister...

Ancak dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Teknik direktör İsmail Kartal 1-0 öndeyken Dzeko'yu ve Fred'i oyundan çıkarttı. Böylece ilk maçta kadro tercihi ile eleştirilen teknik direktör yine yaptığı oyuncu değişiklikleri ve kararlarıyla gündem olmayı ve eleştirilerin hedefinde kalmayı başardı diyebiliriz.

Önce gol yememeyi düşünürsen elenirsin…

Lig’in ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında da sahaya yenilmemek için çıkarak puan sıralamasının bu duruma gelmesini sağlamıştı.

Sayın İsmail Kartal, Fenerbahçe sahaya her durumda istediğini almak için çıkar.