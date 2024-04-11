Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yarı final için sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu.

Yunanistan’da, dolu tribünler önünde 3-0 geriye düşüp yeniden toparlamak ve maçın 3-2 olmasını sağlamak Fenerbahçe büyüklüğüdür.

Fenerbahçe bu akşam galibiyeti kaçıran takımdı ama ilk yarıda çok iyi oynadı. Maçın ilk yarıda kopması bu gerçeği değiştirmez. Olympiakos gibi bir takım karşısında yüksek skorla avantajlar elde etmek kolay değil.

Düşünüyorum da; İsmail, Ferdi ve Fred maçın başında sahada olsaydı sonuç ne olurdu?

Haftaya Perşembe hep beraber Kadıköy’deyiz; tur için, goller için, Fenerbahçe için!