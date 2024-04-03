Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve 12'de 12 yaparak liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı ve ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar mücadelenin 12. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti ve devreye üstün girdi.

Hatayspor'un 58. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kayıplarına tahammülü yok. Çok az hafta kaldı, önemli olan tek şey 3 puan.

Hatayspor, Galatasaray gibi bir deplasmanda böyle kaliteli bir takıma karşı iyi oynadı. Icardi’ye söz yok, tüm övgüleri hak ediyor.

Zor bir geceyi 3 puanla kapadı Galatasaray. Ancak bu futbol lig sonuna kadar ne kadar yeterli olur bilemem.